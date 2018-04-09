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22:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Почему Александр Радулов не хочет играть в сборной России при Знарке

Форвард «Далласа» не может простить тренера.

Источник: Чемпионат.com

Итак, дождались. Из североамериканской прессы начали поступать новости, что российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не собирается ехать на чемпионат мира в Данию. Клуб Радулова не попал в плей-офф, однако сам форвард, который провёл свой лучший сезон в НХЛ в карьере, не захотел присоединяться к российской команде. По крайней мере, именно так сейчас сообщают американские журналисты.

31-летний Радулов принял участие во всех 82 играх прошедшего регулярного чемпионата НХЛ, записав в свой актив 72 (27+45) очка при показателе полезности «+4» и 72 минутах штрафного времени.

Россиянин бился на льду, словно лев, играл даже с небольшими повреждениями (другой хоккеист может взять паузу и отдохнуть, но только не Радулов) и всеми силами пытался помочь команде из Техаса запрыгнуть на последнюю подножку уходящего в плей-офф поезда. Увы, не срослось. Теперь же Радулов принял ответственное и важное для себя решение. Объясняем, почему нападающего можно и нужно понять.

В последний раз Александр Радулов играл на чемпионате мира в 2013 году, ровно пять лет назад. Российская команда под руководством ЗинэтулыБилялетдинова в четвертьфинале была разгромлена американцами со счётом 3:8. Больше Радулов на мировых форумах участия не принимал — ни разу он не выступал на первенстве планеты при Олеге Знарке.

Затаил ли Радулов обиду на Знарка? Безусловно. Напомним, с чего начиналась эта история. Ещё в конце апреля 2016 года Радулов получил официальный вызов, но не приехал в Новогорск на базу сборной России в установленное время. Игрока буквально обыскались, а он, как выяснилось позже, улетал в Северную Америку на переговоры по контракту с генеральным менеджером «Монреаля» Марком Бержевеном. Соглашение Радулова с ЦСКА истекло, после чего форвард чётко дал понять, что хочет продолжить карьеру в НХЛ.

Ехать в сборную, не имея на руках контракта, Радулов не мог, так как усугуби он имевшееся тогда повреждение — никакого бы договора в НХЛ с ним никто не подписал. Повторимся, Радулов готов биться и оставлять все силы на льду, но без трудового соглашения на руках подобные вещи могут привести к очень серьёзным последствиям.

Александр, вернувшись в Россию, всё же прибыл в расположение национальной команды, где его едва ли не силком заставили тренироваться.

«Когда я вернулся с переговоров, то поехал из аэропорта прямо в тренировочный лагерь сборной. Я попросил прощения у тренерского штаба за пропуск двух дней, но в конце того же дня я почувствовал боль, в сборной знали об этом. Мне сделали МРТ, и врачи сказали, что мне нужен покой в течение трёх недель, чтобы поправиться. Но они всё равно заставили меня выйти на раскатку, на которой при контактной игре три на три я почувствовал, что мне тяжело», — заявил хоккеист.

Уже тогда между игроком и тренером начали появляться серьёзные разногласия. Знарок тоже затаил обиду на хоккеиста, который, как выяснится позже, так и не попадёт в заявку сборной на ЧМ-2016.

Дальше — больше. Конфликт Радулова со Знарком стал переходить едва ли не в открытую фазу. В сентябре того же года в Торонто проводился Кубок мира по хоккею. Олег Знарок не упустил возможности кольнуть нападающего. Да так больно, что он может не забыть этого уже никогда. Тренер не позвал Александра на самый крутой хоккейный турнир среди сборных. Да-да, именно самый крутой, при всём уважении к Олимпийским играм. Уровень хоккея, который мы недавно видели в южнокорейском Пхёнчхане, даже близко не сопоставим с тем, что был на коммерческом соревновании в Канаде. Небо и земля.

После того, как Радулова прокатили мимо Кубка мира, в сборной он не появлялся ни ногой. И не появится. Александр — человек взрывной, прощающий драки и недопонимания на площадке, быстро забывающий нелепые решения со стороны судей, но всегда оставляющий в своей голове вещи подобные тем, о которых мы рассказали. Не взять человека на турнир лучших, турнир, на котором Радулов был обязан играть — сильный удар по самолюбию хоккеиста подобного уровня. Радулов, нет сомнений, принял решение не ехать на ЧМ-2017 давно, просто афишировать об этом никто не собирался.

После такого отношения к себе почти со 100-процентной уверенностью можно утверждать, что в сборной России, пока ей руководит Олег Знарок, Александра Радулова больше не будет. Хотя без мастера высочайшего уровня наша команда теряет многое. Но Радулова, повторимся, можно понять. Мелочей в хоккее не бывает, а уж на уровне приглашения в сборную и контактирования с тренерским штабом — подавно. У Радулова и Знарка этого контакта нет. И вряд ли он теперь когда-нибудь появится.

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