Радулов, Тарасенко, Дадонов: кто приедет в сборную, а кто нет?
«СЭ» разбирает возможное усиление сборной России для чемпионата мира
«СЭ» разбирает возможное усиление сборной России для чемпионата мира
РОССИЯНЕ ИЗ ВЫЛЕТЕВШИХ КЛУБОВ НХЛ
ВРАТАРЬ
Александр ГЕОРГИЕВ Рейнджерс.
ЗАЩИТНИКИ
Виктор АНТИПИН Баффало — травмирован
Ринат ВАЛИЕВ Монреаль — травмирован.
НАПАДАЮЩИЕ
Артем АНИСИМОВ Чикаго
Иван БАРБАШЕВ Сент-Луис
Павел БУЧНЕВИЧ Рейнджерс
Николай ГОЛДОБИН Ванкувер
Евгений ДАДОНОВ Флорида
Валентин ЗЫКОВ Каролина
Владислав КАМЕНЕВ Колорадо
Николай КУЛЕМИН Айлендерс — травмирован
Максим МАМИН Флорида
Владислав НАМЕСТНИКОВ Рейнджерс
Александр РАДУЛОВ Даллас
Евгений СВЕЧНИКОВ Детройт
Антон СЛЕПЫШЕВ Эдмонтон
Никита СОШНИКОВ Сент-Луис
Владимир ТАРАСЕНКО
Никита ЩЕРБАК Монреаль.
Рано утром в воскресенье по сути закончился регулярный чемпионат НХЛ. В понедельник — заключительный матч с участием «Бостона» и «Флориды», перенесенный
В последнее десятилетие на зависть всем наша команда собирает максимально звездные составы. Солидное укрепление из НХЛ сейчас кажется еще более нужным с учетом потенциала главных конкурентов. Однако по состоянию на сегодняшний день ситуация позволяет рассчитывать только на
Очевидно, что штаб национальной команды пригласит нападающих «Рейнджерс» Бучневича и Наместникова. Оба закончили чемпионат очень слабо, но если оценивать их игру в целом, то они могут занести сезон себе в актив. К тому же Наместников играет на позиции центра, с которой в России давняя проблема. Другой кандидат на эту позицию Анисимов, скорее всего, в планы тренеров сборной не войдет. Здесь уместнее говорить о совместном решении, ведь обычно форвард «Чикаго» приезжает по первому зову. Более молодые Слепышев («Эдмонтон») и Барбашев («Сент-Луис») при определенных обстоятельствах могли бы пригодиться. Но крайних форвардов такого уровня хватает и в КХЛ.
Самый главный вопрос касается Радулова, который проводит отличный сезон в «Далласе». В своем нынешнем состоянии он без вопросов стал бы одной из ключевых фигур в сборной. Однако всем известно, что отношения между ним и главным тренером Олегом Знарком весьма прохладные. Радулов с 2015 года в крупных турнирах участия не принимал. По нашей информации, тренеры не отказались бы увидеть его на чемпионате мира. Требуется только продемонстрировать желание это сделать. В данном направлении пока царит тишина, что позволяет сделать предварительный вывод о небольшой вероятности приезда Радулова.
С учетом того, что чемпионат мира стартует только 4 мая, сборная может рассчитывать на помощь из НХЛ после окончания первого раунда Кубка Стэнли. Здесь выбор чуть богаче. Шансы «Колорадо» и «Филадельфии» против соответственно «Нэшвилла» и «Питтсбурга» представляется небольшими. При таком раскладе стоит держать в уме защитников Задорова и Проворова. Оба в нынешнем сезоне заметно прогрессировали и приглашения в сборную однозначно заслужили. Серия «Коламбуса» и «Вашингтона» при любом исходе будет выигрышной для Олега Знарка. Он получит Бобровского с Панариным, либо троицу из «Вашингтона» во главе с Александром Овечкиным. Возможно, вылетит «Торонто» — ждите Зайцева. Про «Тампу», Кучерова и Василевского пока даже заикаться не будем, поскольку она имеет все шансы добраться как минимум до финала конференции.
Общая картина, тем не менее, выглядит не слишком оптимистичной. В отличие от прошлых лет большее внимание придется уделить кандидатам из КХЛ. Хотя какие вопросы можно задавать по олимпийским чемпионам? Большая часть из них уже играла на серьезных турнирах. Поэтому куда более интересным будет вопрос, в каком состоянии к концу апреля будут находиться Гусев, Капризов и Ковальчук, чем выступление «Тампы» и «Вашингтона» в Кубке Стэнли.