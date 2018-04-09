Радулов, Тарасенко, Дадонов: кто приедет в сборную, а кто нет?

Источник: Reuters

РОССИЯНЕ ИЗ ВЫЛЕТЕВШИХ КЛУБОВ НХЛ

ВРАТАРЬ

Александр ГЕОРГИЕВ Рейнджерс.

ЗАЩИТНИКИ

Виктор АНТИПИН Баффало — травмирован

Ринат ВАЛИЕВ Монреаль — травмирован.

НАПАДАЮЩИЕ

Артем АНИСИМОВ Чикаго

Иван БАРБАШЕВ Сент-Луис

Павел БУЧНЕВИЧ Рейнджерс

Николай ГОЛДОБИН Ванкувер

Евгений ДАДОНОВ Флорида

Валентин ЗЫКОВ Каролина

Владислав КАМЕНЕВ Колорадо

Николай КУЛЕМИН Айлендерс — травмирован

Максим МАМИН Флорида

Владислав НАМЕСТНИКОВ Рейнджерс

Александр РАДУЛОВ Даллас

Евгений СВЕЧНИКОВ Детройт

Антон СЛЕПЫШЕВ Эдмонтон

Никита СОШНИКОВ Сент-Луис

Владимир ТАРАСЕНКО Сент-Луис — травмировн

Никита ЩЕРБАК Монреаль.

Владимир ТАРАСЕНКО, Артемий ПАНАРИН, Никита КУЧЕРОВ и Александр ОВЕЧКИН (слева направо): участию форварда «Сент-Луиса» в ЧМ-2018 мешает травма. А стоит ли ждать кого-то из звезд «Коламбуса», «Тампы» и «Вашингтона»? | Источник: ИТАР-ТАСС

Рано утром в воскресенье по сути закончился регулярный чемпионат НХЛ. В понедельник — заключительный матч с участием «Бостона» и «Флориды», перенесенный из-за снегопада с 4 января. Эта игра влияет только на распределение двух пар первого раунда в Восточной конференции. Финиш регулярки — повод заглянуть в будущее. В связи с отсутствием НХЛ в Пхенчхане обычно проходной для олимпийского сезона такой турнир, как чемпионат мира, с точки зрения силы составов становится самым интригующим событием года. Не только для сборной России. Крепкая команда подбирается у американцев. Шведы планируют укомплектовать состав почти целиком представителями НХЛ. Канада ожидает положительного ответа от лучшего бомбардира сезона Макдэвида, склоняющегося к поездке в Данию. Скучно в мае на чемпионате мира точно не будет. А на кого уже сейчас может расчитывать сборная России?

В последнее десятилетие на зависть всем наша команда собирает максимально звездные составы. Солидное укрепление из НХЛ сейчас кажется еще более нужным с учетом потенциала главных конкурентов. Однако по состоянию на сегодняшний день ситуация позволяет рассчитывать только на трех-четырех человек. Из них лишь форвард «Флориды» Дадонов может с натяжкой рассматриваться как звезда. Он уже подтвердил, что готов помочь сборной. Тарасенко из «Сент-Луиса» получил травму левой руки в последней игре с «Колорадо» и с большой долей вероятности чемпионат мира из-за этого пропустит.

Очевидно, что штаб национальной команды пригласит нападающих «Рейнджерс» Бучневича и Наместникова. Оба закончили чемпионат очень слабо, но если оценивать их игру в целом, то они могут занести сезон себе в актив. К тому же Наместников играет на позиции центра, с которой в России давняя проблема. Другой кандидат на эту позицию Анисимов, скорее всего, в планы тренеров сборной не войдет. Здесь уместнее говорить о совместном решении, ведь обычно форвард «Чикаго» приезжает по первому зову. Более молодые Слепышев («Эдмонтон») и Барбашев («Сент-Луис») при определенных обстоятельствах могли бы пригодиться. Но крайних форвардов такого уровня хватает и в КХЛ.

Олег ЗНАРОК (в центре), Николай ПРОХОРКИН (слева) и Александр РАДУЛОВ | Источник: Спорт-Экспресс

Самый главный вопрос касается Радулова, который проводит отличный сезон в «Далласе». В своем нынешнем состоянии он без вопросов стал бы одной из ключевых фигур в сборной. Однако всем известно, что отношения между ним и главным тренером Олегом Знарком весьма прохладные. Радулов с 2015 года в крупных турнирах участия не принимал. По нашей информации, тренеры не отказались бы увидеть его на чемпионате мира. Требуется только продемонстрировать желание это сделать. В данном направлении пока царит тишина, что позволяет сделать предварительный вывод о небольшой вероятности приезда Радулова.

С учетом того, что чемпионат мира стартует только 4 мая, сборная может рассчитывать на помощь из НХЛ после окончания первого раунда Кубка Стэнли. Здесь выбор чуть богаче. Шансы «Колорадо» и «Филадельфии» против соответственно «Нэшвилла» и «Питтсбурга» представляется небольшими. При таком раскладе стоит держать в уме защитников Задорова и Проворова. Оба в нынешнем сезоне заметно прогрессировали и приглашения в сборную однозначно заслужили. Серия «Коламбуса» и «Вашингтона» при любом исходе будет выигрышной для Олега Знарка. Он получит Бобровского с Панариным, либо троицу из «Вашингтона» во главе с Александром Овечкиным. Возможно, вылетит «Торонто» — ждите Зайцева. Про «Тампу», Кучерова и Василевского пока даже заикаться не будем, поскольку она имеет все шансы добраться как минимум до финала конференции.