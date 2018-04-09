Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Назван лучший автомобиль в мире
Трогательное фото Елены Темниковой с дочерью умилило соцсети
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Ксения Собчак надела дождевик за 69 тысяч рублей
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:30
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Хоккей. КХЛ
8.04
ЦСКАОТ3
СКА2
Хоккей. НХЛ
8.04
Эдмонтон ОйлерзБ3
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
8.04
Калгари Флэймз7
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
8.04
Сан-Хосе Шаркс3
Миннесота Уайлд6
Хоккей. НХЛ
8.04
Лос-Анджелес Кингз2
Даллас Старз4
Все события
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в РФПЛ
ЦСКА — в финале! У КХЛ будет новый чемпион
Ксения Собчак надела дождевик за 69 тысяч рублей
Любовь Успенская позирует в серебристом «платье русалки»
Макароны назвали диетической едой
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
17Бьерндален завершил карьеру
20«Ростов» Карпина едва не устроил потасовку в Черкизове
00:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Радулов, Тарасенко, Дадонов: кто приедет в сборную, а кто нет?

«СЭ» разбирает возможное усиление сборной России для чемпионата мира из-за океана.

Источник: Reuters

РОССИЯНЕ ИЗ ВЫЛЕТЕВШИХ КЛУБОВ НХЛ

ВРАТАРЬ
Александр ГЕОРГИЕВ Рейнджерс.

ЗАЩИТНИКИ
Виктор АНТИПИН Баффало — травмирован
Ринат ВАЛИЕВ Монреаль — травмирован.

НАПАДАЮЩИЕ
Артем АНИСИМОВ Чикаго
Иван БАРБАШЕВ Сент-Луис
Павел БУЧНЕВИЧ Рейнджерс
Николай ГОЛДОБИН Ванкувер
Евгений ДАДОНОВ Флорида
Валентин ЗЫКОВ Каролина
Владислав КАМЕНЕВ Колорадо
Николай КУЛЕМИН Айлендерс — травмирован
Максим МАМИН Флорида
Владислав НАМЕСТНИКОВ Рейнджерс
Александр РАДУЛОВ Даллас
Евгений СВЕЧНИКОВ Детройт
Антон СЛЕПЫШЕВ Эдмонтон
Никита СОШНИКОВ Сент-Луис
Владимир ТАРАСЕНКО Сент-Луис — травмировн
Никита ЩЕРБАК Монреаль.

Владимир ТАРАСЕНКО, Артемий ПАНАРИН, Никита КУЧЕРОВ и Александр ОВЕЧКИН (слева направо): участию форварда «Сент-Луиса» в ЧМ-2018 мешает травма. А стоит ли ждать кого-то из звезд «Коламбуса», «Тампы» и «Вашингтона»? | Источник: ИТАР-ТАСС

Рано утром в воскресенье по сути закончился регулярный чемпионат НХЛ. В понедельник — заключительный матч с участием «Бостона» и «Флориды», перенесенный из-за снегопада с 4 января. Эта игра влияет только на распределение двух пар первого раунда в Восточной конференции. Финиш регулярки — повод заглянуть в будущее. В связи с отсутствием НХЛ в Пхенчхане обычно проходной для олимпийского сезона такой турнир, как чемпионат мира, с точки зрения силы составов становится самым интригующим событием года. Не только для сборной России. Крепкая команда подбирается у американцев. Шведы планируют укомплектовать состав почти целиком представителями НХЛ. Канада ожидает положительного ответа от лучшего бомбардира сезона Макдэвида, склоняющегося к поездке в Данию. Скучно в мае на чемпионате мира точно не будет. А на кого уже сейчас может расчитывать сборная России?

В последнее десятилетие на зависть всем наша команда собирает максимально звездные составы. Солидное укрепление из НХЛ сейчас кажется еще более нужным с учетом потенциала главных конкурентов. Однако по состоянию на сегодняшний день ситуация позволяет рассчитывать только на трех-четырех человек. Из них лишь форвард «Флориды» Дадонов может с натяжкой рассматриваться как звезда. Он уже подтвердил, что готов помочь сборной. Тарасенко из «Сент-Луиса» получил травму левой руки в последней игре с «Колорадо» и с большой долей вероятности чемпионат мира из-за этого пропустит.

Очевидно, что штаб национальной команды пригласит нападающих «Рейнджерс» Бучневича и Наместникова. Оба закончили чемпионат очень слабо, но если оценивать их игру в целом, то они могут занести сезон себе в актив. К тому же Наместников играет на позиции центра, с которой в России давняя проблема. Другой кандидат на эту позицию Анисимов, скорее всего, в планы тренеров сборной не войдет. Здесь уместнее говорить о совместном решении, ведь обычно форвард «Чикаго» приезжает по первому зову. Более молодые Слепышев («Эдмонтон») и Барбашев («Сент-Луис») при определенных обстоятельствах могли бы пригодиться. Но крайних форвардов такого уровня хватает и в КХЛ.

Олег ЗНАРОК (в центре), Николай ПРОХОРКИН (слева) и Александр РАДУЛОВ | Источник: Спорт-Экспресс

Самый главный вопрос касается Радулова, который проводит отличный сезон в «Далласе». В своем нынешнем состоянии он без вопросов стал бы одной из ключевых фигур в сборной. Однако всем известно, что отношения между ним и главным тренером Олегом Знарком весьма прохладные. Радулов с 2015 года в крупных турнирах участия не принимал. По нашей информации, тренеры не отказались бы увидеть его на чемпионате мира. Требуется только продемонстрировать желание это сделать. В данном направлении пока царит тишина, что позволяет сделать предварительный вывод о небольшой вероятности приезда Радулова.

С учетом того, что чемпионат мира стартует только 4 мая, сборная может рассчитывать на помощь из НХЛ после окончания первого раунда Кубка Стэнли. Здесь выбор чуть богаче. Шансы «Колорадо» и «Филадельфии» против соответственно «Нэшвилла» и «Питтсбурга» представляется небольшими. При таком раскладе стоит держать в уме защитников Задорова и Проворова. Оба в нынешнем сезоне заметно прогрессировали и приглашения в сборную однозначно заслужили. Серия «Коламбуса» и «Вашингтона» при любом исходе будет выигрышной для Олега Знарка. Он получит Бобровского с Панариным, либо троицу из «Вашингтона» во главе с Александром Овечкиным. Возможно, вылетит «Торонто» — ждите Зайцева. Про «Тампу», Кучерова и Василевского пока даже заикаться не будем, поскольку она имеет все шансы добраться как минимум до финала конференции.

Общая картина, тем не менее, выглядит не слишком оптимистичной. В отличие от прошлых лет большее внимание придется уделить кандидатам из КХЛ. Хотя какие вопросы можно задавать по олимпийским чемпионам? Большая часть из них уже играла на серьезных турнирах. Поэтому куда более интересным будет вопрос, в каком состоянии к концу апреля будут находиться Гусев, Капризов и Ковальчук, чем выступление «Тампы» и «Вашингтона» в Кубке Стэнли.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Кубок мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Шатов объяснил, почему плакал во время матча с "Зенитом"
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в РФПЛ
ЦСКА — в финале! У КХЛ будет новый чемпион
Феттель выиграл Гран-при Бахрейна, россиянин Сироткин — 17-й
Совет ФИДЕ потребовал немедленной отставки Кирсана Илюмжинова
Каррера объяснил отсутствие Глушакова в составе в матче с «Анжи»
Ковальчук заявил, что ближайшие 2-3 года будет играть в НХЛ
Олег Шатов: Когда я попал в яму, в «Зените» от меня избавились
Спорт-Экспресс
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь