Дацюк пока не знает, примет ли он участие в чемпионате мира по хоккею 2018 года

Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье ЦСКА дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл СКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в финал турнира.

«Не могу сейчас однозначно сказать, завершен для меня сезон или нет, надо подождать. Будем разговаривать по этому поводу, многое еще зависит от здоровья, да и молодым у нас дорога», — сказал Дацюк.

Нападающий является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2012 года в составе сборной России. Также на счету Дацюка бронза Олимпийских игр — 2002, одна серебряная (2010) и две бронзовые (2005, 2016) медали мировых первенств.