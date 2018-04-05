Юниорская сборная Казахстана уступила Дании на чемпионате мира-2018
В Риге команда Казахстана в третьем матче в рамках юниорского чемпионата мира-2018 в группе «А» первого дивизиона сыграла со сборной Дании.
В Риге команда Казахстана в третьем матче в рамках юниорского чемпионата мира-2018 в группе «А» первого дивизиона сыграла со сборной Дании.
В первом периоде на шайбы казахстанцев Максима Мусорова и Олега Бойко ответил датчанин Филлип Шультц. Во второй двадцатиминутке игрок сборной Дании Виктор Кубарс сделал счет на табло равным, а в третьем отрезке игры его одноклубники Джонатан Андерсен и Магнус Кох принесли победу своей команде.6 апреля игроки сборной Казахстана встретятся с командой Словении.
Шайбы:
1:0 — 09:17 Мусоров (Бутенко, Бойко О.). В большинстве.
1:1 — 14:13 Шульц (Брондберг). В большинстве.
2:1 — 16:50 Бойко О. (Гусейнов). В большинстве.
2:2 — 26:36 Кубарс. В равенстве.
2:3 — 41:25 Андерсен (Брондберг). В большинстве.
2:4 — 56:49 Кох. В равенствеВратари: Прокофьев — Кристенсен.