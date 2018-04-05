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20:32 (мск), источник: Sports.kz

Юниорская сборная Казахстана уступила Дании на чемпионате мира-2018

В Риге команда Казахстана в третьем матче в рамках юниорского чемпионата мира-2018 в группе «А» первого дивизиона сыграла со сборной Дании.

В первом периоде на шайбы казахстанцев Максима Мусорова и Олега Бойко ответил датчанин Филлип Шультц. Во второй двадцатиминутке игрок сборной Дании Виктор Кубарс сделал счет на табло равным, а в третьем отрезке игры его одноклубники Джонатан Андерсен и Магнус Кох принесли победу своей команде.6 апреля игроки сборной Казахстана встретятся с командой Словении.

Казахстан — Дания 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Шайбы:

1:0 — 09:17 Мусоров (Бутенко, Бойко О.). В большинстве.

1:1 — 14:13 Шульц (Брондберг). В большинстве.

2:1 — 16:50 Бойко О. (Гусейнов). В большинстве.

2:2 — 26:36 Кубарс. В равенстве.

2:3 — 41:25 Андерсен (Брондберг). В большинстве.

2:4 — 56:49 Кох. В равенствеВратари: Прокофьев — Кристенсен.

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