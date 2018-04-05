Юниорская сборная Казахстана уступила Дании на чемпионате мира-2018

В первом периоде на шайбы казахстанцев Максима Мусорова и Олега Бойко ответил датчанин Филлип Шультц. Во второй двадцатиминутке игрок сборной Дании Виктор Кубарс сделал счет на табло равным, а в третьем отрезке игры его одноклубники Джонатан Андерсен и Магнус Кох принесли победу своей команде.6 апреля игроки сборной Казахстана встретятся с командой Словении.