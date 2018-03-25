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00:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кейн готов спустя 10 лет опять сыграть на чемпионате мира

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн может сыграть за сборную США на чемпионате мира-2018.

Источник: AP 2018

Хоккеист ранее лишь однажды играл на мировом первенстве 10 лет назад.

— Пока не думал о чемпионате мира, но рассматриваю этот турнир как вариант, — цитирует Chicago SunTimes Кейнаю. — Взвешу все за и против.

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