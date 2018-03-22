Макдэвид и еще 10 звезд НХЛ, которые уже могут готовиться к чемпионату мира

Источник: AP 2018

Коннор Макдэвид

Для того, чтобы «Эдмонтон» попал в этом сезоне в плей-офф, должно произойти чудо, и гораздо реальнее выглядит вариант, при котором Коннор Макдэвид отправится на чемпионат мира в Данию. Во всяком случае, его партнёр по команде Оскар Клефбом уже отправляет на мировой форум звёздного канадца. Для Коннора нынешний сезон получается сложным: он держит высокую планку по набранным очкам, но «Ойлерз» отброшены далеко от зоны плей-офф, и с Макдэвида, как с капитана, особый спрос. Некоторые фанаты «нефтяников» уже в открытую высказывают недовольство игроку за неудачи команды.

Но как самодостаточный хоккеист Макдэвид по-прежнему невероятно хорош. В незавершившемся ещё сезоне на его счету уже 90 (34+ 56) очков, он всерьёз претендует на второй подряд «Арт Росс». В Дании Коннор, безусловно, станет главной звездой не только канадской сборной, но и всего турнира, и с ним «кленовые листья» могу рассчитывать на возвращение золота чемпионата мира. Во всяком случае, единственное пока выступление Коннора на мировом форуме в 2016 году обернулось для Канады наградами высшего достоинства.

Леон Драйзайтль

Уже ждут в Копенгагене и «правую руку» Макдэвида в «Эдмонтоне» Леона Драйзайтля. Молодой немец легко пережил испытание неожиданной славы, которое обрушилось на него после блестящего прошлого сезона, и в этом чемпионате продолжает играть на высочайшем уровне.



ЧМ-2018 может стать для Драйзайтля уже четвёртым в карьере и наверняка — самым успешным. На прошлых мировых форумах Леону не удавалось забросить больше одного раза, но сейчас самый талантливый немецкий хоккеист имеет возможность помочь сборной с самого начала турнира и будет настроен решительно. В Пхёнчхане национальная команда Германии смогла произвести фурор без своей главной звезды, а что же тогда покажут немцы с Драйзайтлем в составе?

Патрик Кейн

«Чикаго» впервые за десять лет не смог попасть в розыгрыш кубка Стэнли, а значит, до чемпионата мира может, наконец, доехать целая россыпь звёзд «Блэкхоукс». Среди них — Патрик Кейн, последний раз приезжавший на ЧМ в 2008 году по окончании своего дебютного сезона в НХЛ. Тогда американский суперталант сыграл сверхрезультативно, затем стал лидером одной из самых успешных команд лиги последнего десятилетия, а в сборной Патрика видели только на Олимпиадах и Кубке мира.

В Дании у Кейна будет шанс скрасить нынешний сезон, тем более, что у США обещает подобраться великолепная по именам команда. Этот чемпионат провальным для Патрика не назовёшь, всё-таки Кейн уже набрал 70 (25 + 45) очков, но «Чикаго» остался вне плей-офф, что для «Блэкхоукс» — безоговорочное фиаско. Да и сам хоккеист существенно снизил планку результативности, заданную им за два предыдущих сезона.

Джонатан Тэйвз

По тем же причинам, что и у Кейна, давным-давно не играл на чемпионатах мира его бессменный партнёр по «Чикаго» Джонатан Тэйвз. В 2008 году канадец проигрывал российской сборной в драматичном финале Квебека, и с тех пор Тэйвз в основном был занят на клубном уровне. За 10 лет Джонатан много чего выиграл, вошёл в «Тройной золотой клуб», но нынешний сезон пока выдаётся для капитана «Чикаго» худшим в карьере. Поездка в Данию наверняка поможет форварду развеяться, ощутить подзабытые эмоции, а центральная ось сборной Канады в случае приезда Макдэвида и Тэйвза станет поистине угрожающей.

Данкан Кит

Бессменный топ-защитник «Чикаго» и сборной Канады Данкан Кит проводит просто отвратительный сезон. Дело даже не в одной-единственной шайбе за чемпионат или в 30 набранных очках, хотя и то, и другое слишком мелко для Кита. Показатель полезности Данкана в этом сезоне — кошмарные «-22». Такого с опытнейшим игроком обороны не было даже в студенческой лиге.



Необходимо исправляться, и сделать это можно уже весной на чемпионате мира. Несмотря на игровой кризис, вряд ли кто-то будет сомневаться, что Кит — железобетонный кандидат в сборную Канады. На мировом форуме Данкан играл лишь однажды — всё в том же 2008 году, а значит, у него нет золота ЧМ. Поэтому возможная поездка в Данию для Кита не только возможность хоть как-то «отмазаться» за сезон, но и реальный шанс вступить в «Тройной золотой клуб» в случае победы на турнире родоначальников хоккея.

Клэйтон Келлер

Молодого американского форварда ещё нельзя в полной мере считать звездой НХЛ, но потенциал в Келлере заложен огромный. В 19 лет Клэйтон тащит на своих юных плечах «Аризону» и является одним из главных претендентов на «Колдер Трофи».



Удаётся Келлеру карьера и на международном уровне. Юниорскую и молодёжную сборные США Клэйтон уже приводил к золотым медалям чемпионатов мира, а в прошлом году блеснул и на взрослом уровне, став ключевой фигурой «звёздно-полосатых» на ЧМ-2017. Клубная прописка позволяет молодому таланту уже сейчас думать о турнире в Дании, где он непременно сверкнёт в компании с Патриком Кейном, и, чего доброго, США всерьёз попытается выиграть первый чемпионат мира за 58 лет.

Дилан Ларкин

А ведь у американцев будет ещё и Дилан Ларкин, новая надежда обновляющегося «Детройта». На двух предыдущих чемпионатах мира форвард уже успел себя отлично зарекомендовать, а сейчас выдал мощный сезон за «Ред Уингз». Один из самых скоростных хоккеистов НХЛ набрал 53 (11+42) очка и обошёл внутри команды даже Хенрика Зеттерберга. ЧМ-2018 в Дании — отличная возможность для Ларкина закрепить результат успешным выступлением на международной арене.

Кэри Прайс

Один из лучших голкиперов современности проводит неважный сезон после подписания крупного контракта с «Монреалем», но всё равно остаётся самым статусным канадским вратарём в мировом хоккее. Прайс провалил начало сезона, затем получил травму, а в норму Кэри пришёл уже в конце «регулярки», в которой многое, если не всё, для «Канадиенс» уже потеряно.



Чтобы разнообразить не самую радужную картину текущего сезона Прайс может съездить на чемпионат мира, который станет для голкипера первым в карьере. Да, «Монреаль» далеко не каждый сезон играет в кубковой части, но пути Прайса и сборной Канады всегда расходились, если речь шла о мировом форуме. Приезд Кэри в Данию придаст «родоначальникам хоккея» невиданную уверенность в своих силах. Прайс выиграл оба турнира, на которые он ездил в качестве вратаря сборной, так что, возможно, голкипер «Монреаля» — счастливый талисман национальной команды. Но вообще, появление Прайса на ЧМ-2018 будет неожиданным: мы ведь так привыкли, что на мировых форумах вратарская позиция является самой слабой в составе Канады.

Марк Стоун

Лидер «Оттавы» проводит очередной яркий сезон, который обещает стать лучшим в карьере форварда, хотя «сенаторы», по всей видимости, не попадут в плей-офф. Но Стоун будет виноват в этом меньше всех: он лучший бомбардир команды с 62 (20+42) очками и удивительным для команды из нижней части таблицы положительным коэффициентом полезности «+9».



За взрослую сборную Канады Стоун выступал лишь однажды. ЧМ-2016 в России стал счастливым для кленовых листьев, а сам Стоун выступил великолепно, став вторым бомбардиром национальной команды. В Дании у Марка будет отличная возможность вновь побороться за мировое золото в компании таких партнёров как Макдэвид и Тэйвз.

Эрик Карлссон

Ещё несколько дней назад можно было с уверенностью говорить, что сборной Швеции, скорее всего, крупно повезёт, и на ЧМ в Дании они будут располагать своим самым ярким защитником с самого начала турнира. Но после того, как на днях жена Эрика Карлссона потеряла ребёнка на позднем сроке беременности, трудно спрогнозировать, захочет ли лучший игрок «Оттавы» продолжать этот сезон. Вполне возможно, что капитану и лидеру «сенаторов» будет не до хоккея, хотя к маю Карлссон может уже немного оправиться от удара.

Сезон, кстати, и без того у Эрика получается не из лучших. Отвратительный показатель полезности «-24», всего восемь заброшенных шайб — Карлссон приучил к другим цифрам. Перед дедлайном казалось, что швед сменит команду и всё-таки сыграет в плей-офф за другой клуб, но никакого обмена не состоялось. Эрик остался в столице Канады с перспективами впервые с 2012 года помочь национальной команде на чемпионате мира. И обязательно поможет, если справится с тяжёлым ударом судьбы.

Райан О’Райлли