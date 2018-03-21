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19:16 (мск), источник: ТАСС

Четыре российских арбитра будут работать на ЧМ-2018 по хоккею

ТАСС, 21 марта. Четыре арбитра из России вошли в список судей, которые будут работать на чемпионате мира 2018 года по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Всего в список вошли 32 судьи — 16 главных арбитров и 16 лайнсменов. В их числе оказались россияне Роман Гофман, Константин Оленин (главные), Глеб Лазарев и Александр Отмахов (линейные). 20 судей из 32, в том числе и четыре представителя России, также работали на зимних Олимпийских играх, которые проходили в южнокорейском Пхёнчхане.

Судьи на турнире будут представлены 13 странами, больше всех представителей у Канады, Финляндии, России и США — по четыре.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Сборная России выступит в группе A в Копенгагене, где сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.

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