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14:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Макдэвид собирается сыграть за сборную Канады на ЧМ-2018

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клефбом сообщил, что его партнёры по команде Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс собираются сыграть за сборную Канады на чемпионате мира в Дании.

Источник: AP 2018

«Эдмонтон» занимает третье место с конца в Западной конференции и за 10 матчей до окончания регулярного чемпионата отстаёт от зоны плей-офф на 17 очков.

«Знаю, что Коннор Макдэвид собирается на чемпионат мира, кажется, Райан Ньюджент-Хопкинс тоже. Не знаю, это вроде бы ещё не официально. Но они говорили, что не откажутся, если их вызовут.

К сожалению, у меня самого не получится сыграть на турнире (Клефбом получил травму, из-за которой пропустит остаток сезона. — Прим. «Чемпионата») Уверен, там будет круто. Особенно для шведов, ведь чемпионат пройдёт в Копенгагене, совсем недалеко от Швеции. Приедет много людей, в том числе моих друзей, — цитирует Клефбома Hockey Sverige.

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