Макдэвид собирается сыграть за сборную Канады на ЧМ-2018

Источник: AP 2018

«Эдмонтон» занимает третье место с конца в Западной конференции и за 10 матчей до окончания регулярного чемпионата отстаёт от зоны плей-офф на 17 очков.

«Знаю, что Коннор Макдэвид собирается на чемпионат мира, кажется, Райан Ньюджент-Хопкинс тоже. Не знаю, это вроде бы ещё не официально. Но они говорили, что не откажутся, если их вызовут.