Макдэвид собирается сыграть за сборную Канады на ЧМ-2018
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клефбом сообщил, что его партнёры по команде Коннор Макдэвид и Райан
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клефбом сообщил, что его партнёры по команде Коннор Макдэвид и Райан
«Эдмонтон» занимает третье место с конца в Западной конференции и за 10 матчей до окончания регулярного чемпионата отстаёт от зоны
«Знаю, что Коннор Макдэвид собирается на чемпионат мира, кажется, Райан
К сожалению, у меня самого не получится сыграть на турнире (Клефбом получил травму,