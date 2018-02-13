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17:05 (мск), источник: ТАСС

Фазель подтвердил, что молодежный ЧМ по хоккею 2023 года пройдет в Новосибирске

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Ранее канадский телеканал TSN сообщил, что IIHF определилась с тем, какие страны примут молодежное первенство мира с 2022 по 2032 годы. В представленном списке говорится, что Россия примет турнир дважды — в 2023 и 2031 годах. На турнир 2023 года заявку подавал Новосибирск, представители которого презентовали ее на конгрессе IIHF в Кельне. Ранее сообщалось, что на проведение турнира 2023 года претендуют также США и Финляндия.

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«Я подтверждаю, что молодежный чемпионат мира 2023 года пройдет в Новосибирске. Остальной список в порядке, мне нужно уточнить по турниру 2031 года», — сказал Фазель.

Строительство новой арены в Новосибирске, где должен пройти турнир, начнется в 2020 году.

Россия проводила молодежный чемпионат мира в 2001 и 2013 годах.

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