Фазель подтвердил, что молодежный ЧМ по хоккею 2023 года пройдет в Новосибирске

Ранее канадский телеканал TSN сообщил, что IIHF определилась с тем, какие страны примут молодежное первенство мира с 2022 по 2032 годы. В представленном списке говорится, что Россия примет турнир дважды — в 2023 и 2031 годах. На турнир 2023 года заявку подавал Новосибирск, представители которого презентовали ее на конгрессе IIHF в Кельне. Ранее сообщалось, что на проведение турнира 2023 года претендуют также США и Финляндия.
«Я подтверждаю, что молодежный чемпионат мира 2023 года пройдет в Новосибирске. Остальной список в порядке, мне нужно уточнить по турниру 2031 года», — сказал Фазель.
Строительство новой арены в Новосибирске, где должен пройти турнир, начнется в 2020 году.
Россия проводила молодежный чемпионат мира в 2001 и 2013 годах.