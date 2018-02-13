Фазель подтвердил, что молодежный ЧМ по хоккею 2023 года пройдет в Новосибирске

Ранее канадский телеканал TSN сообщил, что IIHF определилась с тем, какие страны примут молодежное первенство мира с 2022 по 2032 годы. В представленном списке говорится, что Россия примет турнир дважды — в 2023 и 2031 годах. На турнир 2023 года заявку подавал Новосибирск, представители которого презентовали ее на конгрессе IIHF в Кельне. Ранее сообщалось, что на проведение турнира 2023 года претендуют также США и Финляндия.