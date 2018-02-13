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09:52 (мск), источник: ТАСС

TSN: IIHF планирует провести молодежный ЧМ по хоккею 2023 и 2031 годов в России

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) намерена провести молодежный чемпионат мира в России в 2023 и 2031 годах. Об этом сообщает журналист TSN Горд Миллер в Twitter.

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По его информации, IIHF выбрала места проведения молодежных чемпионатов до 2032 года. В этот период шесть турниров пройдут в Канаде (2019, 2021, 2024, 2026, 2029, 2032), по два — в России, Чехии (2020, 2028) и США (2025, 2030), по одному — в Швеции (2022) и Финляндии (2027).

Претендентом на проведение молодежного первенства мира по хоккею 2023 года является Новосибирск. Страну-хозяйку турнира IIHF объявит в мае 2018 года на конгрессе в Копенгагене. На проведение турнира также претендуют США и Финляндия. В последний раз молодежный чемпионат мира в России проходил с конца декабря 2012 года по начало января 2013 года в Уфе. Последний чемпионат мира проходил в конце 2017-го — начале 2018 года в Канаде.

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