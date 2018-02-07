Кобяков: Беларусь и Латвия в 2021 году должны провести лучший ЧМ по хоккею
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия в 2021 году должны провести лучший чемпионат мира по хоккею, заявил
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия в 2021 году должны провести лучший чемпионат мира по хоккею, заявил
«Мы с нетерпением ожидаем 2021 год, когда совместно будем проводить чемпионат мира по хоккею. Очень рады тому, что наша совместная заявка победила, мы сейчас самым серьезным образом готовимся к этому мероприятию. Опыт у наших стран есть — и в Беларуси, и в Латвии уже проводился чемпионат мира по хоккею, и теперь мы должны сделать такой чемпионат мира, чтобы до нас нигде лучше не было», — сказал Андрей Кобяков.
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