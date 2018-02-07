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16:55 (мск), источник: БЕЛТА

Кобяков: Беларусь и Латвия в 2021 году должны провести лучший ЧМ по хоккею

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия в 2021 году должны провести лучший чемпионат мира по хоккею, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с латвийским коллегой Марисом Кучинскисом, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

«Мы с нетерпением ожидаем 2021 год, когда совместно будем проводить чемпионат мира по хоккею. Очень рады тому, что наша совместная заявка победила, мы сейчас самым серьезным образом готовимся к этому мероприятию. Опыт у наших стран есть — и в Беларуси, и в Латвии уже проводился чемпионат мира по хоккею, и теперь мы должны сделать такой чемпионат мира, чтобы до нас нигде лучше не было», — сказал Андрей Кобяков.

Сегодня успешно развивается белорусско-латвийское сотрудничество и в сфере туризма. Максимально эффективному использованию туристического потенциала стран способствует либерализация визовой политики Беларуси, взаимный интерес к истории и культуре, масштабным спортивным проектам. Андрей Кобяков выразил уверенность, II Европейские игры 2019 года в Минске и ЧМ по хоккею в 2021 году станут катализатором для увеличения взаимных турпотоков.

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