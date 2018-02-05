Ник Бэйлен: еще сыграю за белорусскую сборную. Возможно, на чемпионате мира 2019 или 2020 годов

— Возникли определенные нестыковки в наших графиках, что и привело к моему неучастию в нынешнем сборе. А вообще, думаю, я еще сыграю за белорусскую сборную. Сложно сказать, когда это произойдет. Возможно, на чемпионате мира 2019 или 2020 годов. Все зависит не только от меня: тренер и генменеджер тоже должны захотеть, чтобы я защищал цвета команды. На мировом первенстве-2018 выступить не смогу, так как у нас с Шелби на май назначена свадьба. После того, как «Динамо» разорвало со мной контракт и меня не пригласили в сборную на ЧМ-2017, я подумал, что в Беларуси на меня уже не рассчитывают. Поэтому мы с невестой уже давно назначили дату свадьбы на май.