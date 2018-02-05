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10:14 (мск), источник: Прессбол

Ник Бэйлен: еще сыграю за белорусскую сборную. Возможно, на чемпионате мира 2019 или 2020 годов

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен в интервью корреспонденту pressball.by Сергею Николаеву рассказал о вероятности своего возвращения в сборную Беларуси.

Источник: РИА "Новости"

— Сейчас сборная Беларуси проводит спарринги с россиянами и канадцами, но без тебя. Ты еще мотивирован играть за нашу команду? И если да, то когда можно ждать возвращения?

— Возникли определенные нестыковки в наших графиках, что и привело к моему неучастию в нынешнем сборе. А вообще, думаю, я еще сыграю за белорусскую сборную. Сложно сказать, когда это произойдет. Возможно, на чемпионате мира 2019 или 2020 годов. Все зависит не только от меня: тренер и генменеджер тоже должны захотеть, чтобы я защищал цвета команды. На мировом первенстве-2018 выступить не смогу, так как у нас с Шелби на май назначена свадьба. После того, как «Динамо» разорвало со мной контракт и меня не пригласили в сборную на ЧМ-2017, я подумал, что в Беларуси на меня уже не рассчитывают. Поэтому мы с невестой уже давно назначили дату свадьбы на май.

Ник Бэйлен: думаю, еще сыграю за сборную Беларуси
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