Десять игроков КХЛ вошли в состав сборной Швеции на Олимпиаду-2018

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швеции.
Полностью состав, в который вошли 23 хоккеиста, выглядит следующим образом:
вратари — Юнас Энрот (минское «Динамо», КХЛ), Виктор Фаст («Векшё Лейкерс»), Магнус Хеллберг («Куньлунь», КХЛ);.
защитники — Стаффан Кронвалль («Локомотив», КХЛ), Микаэль Викстранд («Ферьестад»), Патрик Херсли (СКА, КХЛ), Юхан Франссон («Женева-Серветт», Швейцария), Симон Бертильссон («Брюнес»), Расмус Далин («Фрелунда»), Эрик Густафссон («Нефтехимик», КХЛ), Юнас Анелёв («Авангард», КХЛ);.
нападающие — Юаким Линдстрём, Пар Линдхольм, Оскар Мёлер (все — «Шеллефтео»), Фредрик Петтерссон («Цюрих», Швейцария), Деннис Эверберг («Нефтехимик», КХЛ), Джоэль Лундквист («Фрелунда»), Александр Бергстрём («Сибирь», КХЛ), Виктор Стольберг, Карл Клинберг (оба — «Цуг», Швейцария), Дик Аксельссон («Ферьестад»), Антон Ландер («Ак Барс», КХЛ), Линус Умарк («Салават Юлаев», КХЛ).
Соперниками сборной Швеции по группе C будут команды Финляндии, Норвегии и Германии. Сборная Швеции по хоккею дебютировала на Олимпийских играх в 1920 году. Шведы дважды выигрывали золото Олимпиад (1994, 2006), трижды — серебро (1928, 1964, 2014), четырежды — бронзу (1952, 1980, 1984, 1988).