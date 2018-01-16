Десять игроков КХЛ вошли в состав сборной Швеции на Олимпиаду-2018

Десять игроков КХЛ вошли в состав сборной Швеции на Олимпиаду-2018

ТАСС, 16 января. Десять игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), вошли в состав сборной Швеции на Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.