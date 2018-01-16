Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Врача, лечившего рак содой, посадили на 5 лет за убийство пациента
Ксения Собчак тяжело переживает разлуку с сыном
Кандидат в президенты РФ пожаловался на визиты «дьяволов» из СМИ
Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за излишнюю худобу
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив0
Адмирал0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь0
Торпедо НН0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада2
Барыс1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Югра0
Трактор4
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист1
Сибирь3
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардОТ3
Металлург Мг4
Хоккей. НХЛ
17.01
Торонто Мэйпл Ливз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
17.01
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нэшвилл Предаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
17.01
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018
Клубы РФПЛ выступили за восемь иностранцев в заявке
Россиянки все реже хотят оформлять брак официально
Хелен Миррен вышла в свет в прозрачной юбке
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
Врача, лечившего рак содой, посадили на 5 лет за убийство пациента
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
9Олегу Романцеву — 64
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
16:20 (мск), источник: ТАСС

Десять игроков КХЛ вошли в состав сборной Швеции на Олимпиаду-2018

ТАСС, 16 января. Десять игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), вошли в состав сборной Швеции на Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швеции.

Полностью состав, в который вошли 23 хоккеиста, выглядит следующим образом:

вратари — Юнас Энрот (минское «Динамо», КХЛ), Виктор Фаст («Векшё Лейкерс»), Магнус Хеллберг («Куньлунь», КХЛ);.

защитники — Стаффан Кронвалль («Локомотив», КХЛ), Микаэль Викстранд («Ферьестад»), Патрик Херсли (СКА, КХЛ), Юхан Франссон («Женева-Серветт», Швейцария), Симон Бертильссон («Брюнес»), Расмус Далин («Фрелунда»), Эрик Густафссон («Нефтехимик», КХЛ), Юнас Анелёв («Авангард», КХЛ);.

нападающие — Юаким Линдстрём, Пар Линдхольм, Оскар Мёлер (все — «Шеллефтео»), Фредрик Петтерссон («Цюрих», Швейцария), Деннис Эверберг («Нефтехимик», КХЛ), Джоэль Лундквист («Фрелунда»), Александр Бергстрём («Сибирь», КХЛ), Виктор Стольберг, Карл Клинберг (оба — «Цуг», Швейцария), Дик Аксельссон («Ферьестад»), Антон Ландер («Ак Барс», КХЛ), Линус Умарк («Салават Юлаев», КХЛ).

Соперниками сборной Швеции по группе C будут команды Финляндии, Норвегии и Германии. Сборная Швеции по хоккею дебютировала на Олимпийских играх в 1920 году. Шведы дважды выигрывали золото Олимпиад (1994, 2006), трижды — серебро (1928, 1964, 2014), четырежды — бронзу (1952, 1980, 1984, 1988).

Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Кубок мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Почему Бьорндалена не взяли на Олимпиаду
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018
Клубы РФПЛ выступили за восемь иностранцев в заявке
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о Суперкубке
Третий русский. Сироткин подписал контракт с «Уильямс»
Промес: Нельзя называть кого-то обезьяной, а «шоколадки» — норма
Артем, это клиника. Теперь Дзюбу спасет только Слуцкий
Новости
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь