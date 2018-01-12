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12 января, источник: Спорт-Экспресс

Шведская стена: Россия не смогла попасть в исторический финал с Америкой

Женская молодежка уступила шведкам в полуфинале чемпионата мира. Завтра нашей команде предстоит вновь сыграть с канадками в матче за третье место.

Источник: ФХР

ШВЕЦИЯ — РОССИЯ — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Голы: Боувенг — 1 (Юнгблем, Ваксин), 30:23 — 1:0. Маркова — 2 (бол.), 48:54 — 1:1. Антонссон — 1 (Нюлен Перссон, Юнгблем, бол.), 50:25 — 2:1. Вратари: Амхоль — Фархутдинова. Штраф: 22−10. Броски: 21−24. 12 января. Дмитров. Ледовый дворец. 2718 зрителей.

Женский МЧМ можно заканчивать, ведь лучший хоккей подмосковная публика уже увидела. Каждый год североамериканки украшали старт и финиш этого турнира, и сейчас разыграли настоящую драму за выход в финал. Скорости и полет мысли был запредельным для девочек — уровня нашей мужской МХЛ-Б. Канадки напомнили всем, что даже после неудач в группе остаются «родоначальницами» хоккея и ко второму перерыву вели 3:1. Фавориты турнира в звездно-полосатом ожидаемо отыгрались и вырвали победу в послематчевых бросках.

Организаторы решили избежать недовольства дмитровских болельщиков и заранее раздавали приглашения в открытой у арены фан-зоне, организованной в духе взрослого чемпионата мира. За билетами пришлось простоять 100-метровую очередь по январскому морозу. На ту же дистанцию растянулась толпа на вход, но давки удалось избежать. На подходах спрашивали лишний билет, а за аккредитацию предлагали пару тысячных купюр.

Европейский полуфинал значительно уступал в зрелищности взрывной заокеанской битве, но этого не заметили трибуны, привыкшие к противостояниям девушек. От унылых нулей отвлекали неуверенные попытки россиянок, отчаянно бившихся в шведскую стену. Слегка разбавили похожие как две капли воды шайбы шведки и Марковой, но дальше все пошло по сценарию встречи в группе. «Когда сравняли счет, на эмоциях совершили невынужденную ошибку, — признался тренер Евгений Бобарико. — Удалились и позволили сопернику забить победный гол». В последние 30 минут судьи сделали все возможное, чтобы за уши вытащить россиянок в финал, но те сопротивлялись. Соперник трижды выстоял в «3 на 5», а наш розыгрыш не шел. «Очень мало бросали, — отметила капитан Алина Орлова. — Всех начали захлестывать эмоции. Побежали спасать Россию, но было поздно. Забить не получилось».

На YouTube-канале аудитория трансляции до последних минут обновляла рекорды и достигла 20 тысяч. Напоследок зрители одарили молчанием российскую команду и овациями — шведок, которые уже готовы завтра творить историю. Поражение от канадок выглядит нелепой оплошностью, ничья с американками после трех периодов дорого стоит. В судьбоносных матчах скандинавки катком проехались по соперникам. Успехи юных хоккеисток уже оценили на родине и семеро кандидатов, включая вратаря, уже вызвали на предолимпийский сбор.

На пути сборной России к бронзе домашнего женского МЧМ оказываются канадки, уже переигранные в стартовой встрече. Главный тренер был готов сбежать с пресс-конференции, чтобы поскорее приступить к подготовке. «Сейчас нужно скорее вернуться к команде, — заявил Бобарико. — Хоккеистки расстроены, сделали все, что могли. Завтра они должны показать свою лучшую игру на турнире».

Евгений БЕЛОУСОВ
из Дмитрова.

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