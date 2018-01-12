Новую ледовую арену в Новосибирске построят на берегу реки Обь

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, также турнир хотят провести США и Финляндия, решение ожидается в 2018 году.

Для проведения чемпионата Новосибирску необходимо построить новую арену, рассчитанную на 12 тысяч зрителей. Изначально планировалось, что арена будет построена на левом берегу Оби, однако депутаты горсовета не согласились с планами инвестора по строительству жилья вокруг нового объекта. В пятницу на расширенном заседании совета депутатов было принято решение вернуться к этому варианту, но без строительства жилья.

«На сегодняшний день окончательное место размещения объекта определено. Это та же самая площадка в пойме реки Оби на левом берегу, микрорайон “Горский”. Определено по критериям транспортной доступности, влияния на стратегическое развитие территории города, и немаловажный критерий — расходы», — сказал журналистам врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

В связи с тем, что депутаты горсовета осенью 2017 года отказались от финансирования проекта через инвестпредложение, предусматривающее строительство жилья вокруг арены, строительство будет начато за бюджетные средства, в связи с чем вопрос затрат стал очень важным, отметил Травников. Он сообщил, что в ближайшее время будут вноситься изменения в бюджет 2018 года, чтобы в нем появились средства на начало строительства арены. Также предполагается вести переговоры о федеральном финансировании и возможном привлечении инвестиционных средств.

«Мы в марте-апреле должны подтвердить наше намерение по завершению строительства объекта к 2022 году, а фактически приступить к работам должны в конце лета 2018 года. На эти сроки будем ориентироваться. Стоимость самого объекта — мы ориентируемся на 4,5 миллиарда рублей, а минимальный вариант строительства инфраструктуры в районе 2,8 миллиарда», — сказал Травников.