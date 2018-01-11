У России есть шанс войти в историю. Каким образом?

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

РОССИЯ — ФИНЛЯНДИЯ — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Александрова — 2 (Братищева, Белоглазова), 27:23 — 1:0. Белоглазова — 2 (Братищева, Александрова, бол.), 28:18 — 2:0.

Вратари: Фархутдинова — Ахола.

Штраф: 18−4.

Броски: 22−24.

Судьи: Хакк, Синяк.

Дмитров. Ледовый дворец. 2418 зрителей.

Поражения от США и Швеции окончательно вернули наших девочек с канадских небес на дмитровскую землю. Достаточно немного отойти от Ледового — сразу захватывает зимний подмосковный пейзаж, которым весь турнир любуются гости. Однако для россиянок, треть из которых ежедневно выходят на лед в форме местного «Торнадо», все более чем привычно, кроме осознания самого важного турнира за их юные годы. К четвертьфиналу главный тренер нашей сборной Евгений Бобарико подвел подопечных максимально серьезно, ведь права на ошибку не оставалось. Накануне хоккеисток отправили спать, чтобы вчерашнюю оплеуху от скандинавок позабыли как страшный сон.

Под вечер девочки выглядели максимально серьезными. В тусклом свете подтрибунных коридоров на их лицах не было ни тени улыбок. Только полная серьезность и нацеленность на результат. Финки это понимали и были готовы к сверхмотивированным хозяевам. Из всех участников «несеянного» квартета — группы B — именно они демонстрировала самую убедительную игру, хоть и уступили первую строчку чешкам. В кулуарах утверждают, что в штабе Суоми решили сознательно избежать встреч с североамериканками и вышли в европейскую часть сетки.

Как в седьмом матче плей-офф, главные роли были уготованы вратарям. Фархутинова и Ахола выдавали один суперсейв за другим, и долгое время синхронно шли на «сухари», но удался он лишь Диане. «С финками было даже сложнее, чем вчера, — призналась она. — В перерыве в раздевалке сказали, что не нужно паниковать, а играть в свое удовольствие и ловить от этого кайф. Мы стали давить во втором периоде, и все пошло как надо». Сухая серия россиянок растянулась на долгие четыре периода и могла продолжаться и дальше, если бы не настойчивость ударной пятерки. В большинстве тройка Белоглазова — Братищева — Александрова смотрелась наиболее эффективно и менее чем за минуту дважды пробила финскую оборону.

Затем все могло перевернуться в любой момент. Как только зрителям становилось скучно, хозяева развлекали их очередным необязательным меньшинством, а публика отвечала звучным свистом, адресованным судейской бригаде. «Сегодня у девчонок было огромное желание победить, но эмоции перехлестывали через край, — отметил Бобарико. — Задумки по изменению большинства и меньшинства у нас есть, — сообщил он. — Завтра все покажем девчонкам — соберем по звеньям и спецбригадам, как нужно будет играть». К реваншу со шведками российская команда приступит после выходного — в пятницу, но девчонки рвутся в бой уже сейчас. «Нам лучше без отдыха, — уверена Фархутдинова. — Мы готовы играть хоть завтра. Они будут расслабленными, и мы этим в полной мере воспользуемся».

Избежав встречи с североамериканскими сборными, у россиянок, несмотря на поражение в группе шведкам, есть хороший шанс поквитаться с ними и впервые в истории женского выйти в финал чемпионата мира.