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00:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россиянки проиграли. И дорога в финал стала легче

Российские хоккеистки проиграли шведкам и завтра встретятся с Финляндией в плей-офф.

ШВЕЦИЯ — РОССИЯ — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Юнгблем — 1 (Боувинг), 01:16 — 1:0. Вильхельмсясон (Бролин, Антонссон), 19:08 — 2:0.
Штраф: 18−8.
Броски: 18−26.
Вратари: Амхольт — Фархутдинова.
Судьи: Кульетта, Рэйпин.
9 января. Дмитров. Ледовый дворец. 2518 зрителей.

С приходом первого рабочего дня года Дмитров практически не поменялся. Народ лениво тянулся по улочкам подмосковного городка к Ледовому, у которого за час до игры сборной России собралась приличная толпа. Среди болельщиков встретились даже родители наших хоккеисток и игроки старшей женской сборной, которых организаторы позабыли пригласить на домашний турнир. Зато с канадских и американских болельщиков охрана сдувала пылинки, всячески демонстрируя проявления широкой русской души.

В раннем матче атакующая машина «звездно-полосатых» отправила отдыхать канадского вратаря уже после и разбили соседей. Из-за провального выступления «кленовых» две сильнейшие европейские сборные впервые разыгрывали прямую путевку в полуфинал. Именно со шведками российская сборная последовательно чередовала бронзовые успехи на мировых чемпионатах и неофициальный титул лучшей команды Старого Света. Шведки лишь раз оказывались сильнее, но на нынешнем турнире едва не совершили маленькое чудо, сдержав до овертайма самих американок. Даже поражение от канадок оперативно позабыли и сконцентрировались на текущей цели победить хозяев.

Гости сразу же принялись исполнять намеченное, и вернувшуюся в ворота Фархутдинову быстро распечатали, причем дважды. Достигнув цели, соперник развернул оборонительные ряды, а то немногое, долетавшее до ворот блокировала Анна Амхольт, которую на пару периодов превратили в Хенрика Лундквиста. Чем дальше, тем более разлаженными выглядели попытки российской сборной отыграться. «Мы совершили две ошибки, — признал главный тренер россиянок Евгений Бобарико. — Команда управляемая, но очень молодая — им свойственны эмоции и ошибки. Мы старались изменить ситуацию, но свалились в индивидуальную игру».

Наши хоккеистки прекрасно осознавали происходящее, но ничего не могли с собой поделать. Невооруженным взглядом было видно, как повышался градус их разочарования и недовольства собой. «Мы — подростки, и играем нестабильно, — признала нападающий Илона Маркова. — Уступили, но это не конец». Вместо прямого полуфинала команду Бобарико проэкзаменуют финки. «Они очень наглые, — сообщила Маркова. — Будут бороться до конца. Важно переломить себя изнутри. Главное — просто сражаться, как бы не было тяжело. Мы играем в хоккей просто, потому что любим эту игру, и завтра это покажем». Чешская сборная вытеснила Суоми с первой строчки слабой группы и за это получит шанс впервые отправить туда канадок.

Победа над Канадой позволила россиянкам обойти их в группе, и, в случае победы над финками, сборная России в полуфинале вновь будет играть со Швецией, что поможет нам избежать североамериканских сборных и использовать возможность впервые в истории пробиться в финал ЖМЧМ.

Евгений БЕЛОУСОВ
из Дмитрова.

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