Война, которую разожгли журналисты.
Россиянки проиграли. И дорога в финал стала легче
Российские хоккеистки проиграли шведкам и завтра встретятся с Финляндией в
Российские хоккеистки проиграли шведкам и завтра встретятся с Финляндией в
ШВЕЦИЯ — РОССИЯ — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Юнгблем — 1 (Боувинг), 01:16 — 1:0. Вильхельмсясон (Бролин, Антонссон), 19:08 — 2:0.
Штраф: 18−8.
Броски: 18−26.
Вратари: Амхольт — Фархутдинова.
Судьи: Кульетта, Рэйпин.
9 января. Дмитров. Ледовый дворец. 2518 зрителей.
С приходом первого рабочего дня года Дмитров практически не поменялся. Народ лениво тянулся по улочкам подмосковного городка к Ледовому, у которого за час до игры сборной России собралась приличная толпа. Среди болельщиков встретились даже родители наших хоккеисток и игроки старшей женской сборной, которых организаторы позабыли пригласить на домашний турнир. Зато с канадских и американских болельщиков охрана сдувала пылинки, всячески демонстрируя проявления широкой русской души.
В раннем матче атакующая машина «звездно-полосатых» отправила отдыхать канадского вратаря уже после и разбили соседей.
Гости сразу же принялись исполнять намеченное, и вернувшуюся в ворота Фархутдинову быстро распечатали, причем дважды. Достигнув цели, соперник развернул оборонительные ряды, а то немногое, долетавшее до ворот блокировала Анна Амхольт, которую на пару периодов превратили в Хенрика Лундквиста. Чем дальше, тем более разлаженными выглядели попытки российской сборной отыграться. «Мы совершили две ошибки, — признал главный тренер россиянок Евгений Бобарико. — Команда управляемая, но очень молодая — им свойственны эмоции и ошибки. Мы старались изменить ситуацию, но свалились в индивидуальную игру».
Наши хоккеистки прекрасно осознавали происходящее, но ничего не могли с собой поделать. Невооруженным взглядом было видно, как повышался градус их разочарования и недовольства собой. «Мы — подростки, и играем нестабильно, — признала нападающий Илона Маркова. — Уступили, но это не конец». Вместо прямого полуфинала команду Бобарико проэкзаменуют финки. «Они очень наглые, — сообщила Маркова. — Будут бороться до конца. Важно переломить себя изнутри. Главное — просто сражаться, как бы не было тяжело. Мы играем в хоккей просто, потому что любим эту игру, и завтра это покажем». Чешская сборная вытеснила Суоми с первой строчки слабой группы и за это получит шанс впервые отправить туда канадок.
Победа над Канадой позволила россиянкам обойти их в группе, и, в случае победы над финками, сборная России в полуфинале вновь будет играть со Швецией, что поможет нам избежать североамериканских сборных и использовать возможность впервые в истории пробиться в финал ЖМЧМ.
Евгений БЕЛОУСОВ
из Дмитрова.