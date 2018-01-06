Русские девчонки обыграли Канаду в хоккей на чемпионате мира! Как это было

Источник: Советский спорт

Итак, что произошло. Для тех, кто упустил главное во время новогодних праздников. Вчера в Баффало завершился молодежный чемпионат мира (мужчины до 20 лет), где в финале Канада обыграла сборную Швеции (3:1). Россия под управлением Валерия Брагина заняла пятое место.

А уже сегодня в Дмитрове стартовал молодежный чемпионат мира среди женщин, где также выступает Россия.

Формула турнира такова. Россиянки играют в группе А вместе с Канадой, США и Швецией. Это так называемая пулька сильнейших. Две лучшие команды группы напрямую выходят в полуфинал. Остальные две команды из группы А сыграют с двумя сильнейшими сборными из группы В, где выступают Чехия, Швейцария, Финляндия, Германия. Ну, а две худшие команды группы В сыграют между собой за выживание в элите турнира.

Все понимали, что среди сильнейших первые два места займут Канада и США. Семь раз россиянки играли с «кленовыми листьями» — проиграли все семь раз. Даже когда меня спрашивали об этом матче, я давал прогноз навскидку, что будет крупная победа сборной Канады. В иное просто не верилось!

…Соотношение бросков: 36−14 в пользу канадок. В третьем периоде у них подавляющее преимущество (15−4). Но счет-то, счет!

На седьмой минуте забивает Мария Александрова. На 33-й минуте большинство реализует Дарья Белоглазова. Что же происходит?!

В третьем периоде свое большинство реализуют «кленовые листья» — отличается Сара Филлер. Но через шесть минут Оксана Братищева забрасывает третью шайбу в канадские ворота. Это при том, что наши девчонки никогда больше двух голов за матч Канаде не забивали.

Счет становится 3:2, но больше не меняется. Россиянки выстояли! Наш вратарь Диана Фахрутдинова признана лучшим игроком встречи в составе нашей сборной.

Завтра в 15:30 наши девушки сыграют со сборной США.

9 января в 19:30 — матч против Швеции. Есть реальный шанс выйти в полуфинал напрямую, чего с Россией не случалось никогда.

Как раньше выступали наши девчонки?

2017 (Чехия) — победили чешек в четвертьфинале, но в полуфинале попали под США (0:6), а в матче за бронзу обыграли шведок (2:0). От канадок тогда мы получили 2:4.

2016 (Канада) — победили финок в четвертьфинале, в ½ угодили под Канаду (0:4), в матче за бронзу уступили шведкам (1:2).

2015 (США) — выиграли у Финляндии в четвертьфинале, получили 1:3 с Канадой в полуфинале, вырвали бронзу у Чехии (5:1).

Все как в Дне Сурка, но теперь есть шанс вырваться из замкнутого круга. В полуфинале может попасться более легкий соперник, и реально пробиться в финал. Бронзовые медали в истории у наших девушек уже были. Серебро — пока нет.