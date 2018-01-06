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6 января, источник: Чемпионат.com

«Зачем мне такая награда?». Капитан шведов выбросил медаль на трибуны

Серебряная награда МЧМ досталась американскому болельщику.

Источник: Чемпионат.com

Сборная Швеции в финале молодёжного чемпионата мира — 2018 потерпела поражение от команды Канады со счётом 1:3. Таким образом, Швеция заняла второе место на турнире 11-й раз в своей истории, что является вторым показателем после сборной СССР/России, которая завоёвывала серебро 12 раз подряд. При этом у шведской национальной команды только два золота, у СССР/России — 13.

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Шведы снова не смогли выиграть золото, что очень огорчило капитана команды Лиаса Андерссона. Получив серебряную медаль на награждении, Андерссон не сумел сдержать слёз и выбросил медаль на трибуны. Поймавший его медаль американский болельщик сразу надел награду на себя.

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«Не хочу получать медаль, проиграв финал. Этот парень на трибуне хотел её больше меня. А у меня уже есть серебряная медаль ЮЧМ, мне не нужна ещё одна такая же», — так объяснил случившееся Андерссон.

Любопытно и то, что болельщик поймавший награду, через некоторое время сменил американский свитер на шведский.

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Сам Андерссон, к слову, удачно провёл турнир. Он выходил на лёд в первой тройке, набрав за МЧМ 7 (6+1) очков. Форвард был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте юниоров НХЛ в 2017 году в первом раунде под общим 7-м номером. Нынешний сезон он проводит в аренде в шведской «Фрёлунде», набрав в 22 матчах 14 (7+7) очков.

Лиас из хоккейной семьи. Его отец знаменитый шведский хоккеист Никлас Андерссон успел поиграть в НХЛ, а сейчас работает скаутом в «Лос-Анджелес Кингз». Дед и дяди капитана шведской «молодёжки» тоже играли в хоккей, а его младший брат сейчас выступает за юношескую команду «Ферьестада».

Кто-то будет ругать молодого игрока за эмоции, но не удивляйтесь, если скоро увидите этого парня на Олимпийских играх, а в следующем сезоне в НХЛ. С таким характером Лиас Андерссон не затеряется в большом хоккее.

Швеция U20 1:3
(0:0, 1:1, 0:2)
Канада U20
6.01.2018, 04:00 Зрители: 17544 Плей-офф: Финал KeyBank Center
Главные тренеры
Томас Монтен Доминик Дюшарм
Вратари
Филип Густавссон 58:27 (Ф. Густавссон 58:46-59:04, Ф. Густавссон 59:09) Картер Харт
1-й период
03:46 Густав Линдстрем
Джона Гаджович 07:43
2-й период
Диллон Дюбе (Д. Киру, С. Стил) 21:49
32:32 Лиас Андерссон
33:07 Тим Седерлунд (Л. Линдстрем, Э. Бреннстрем)
39:18 Расмус Далин
3-й период
50:54 Густав Линдстрем
54:04 Фабиан Сеттерлунд
Тайлер Стинберген (К. Тимминс) 58:20
Алекс Форментон (В. Мете) п.в. 58:46
59:09 Тим Седерлунд
59:09 Оскар Стин
Статистика
22 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Робин Шир (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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