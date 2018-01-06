«Зачем мне такая награда?». Капитан шведов выбросил медаль на трибуны
Серебряная награда МЧМ досталась американскому болельщику.
Серебряная награда МЧМ досталась американскому болельщику.
Сборная Швеции в финале молодёжного чемпионата мира — 2018 потерпела поражение от команды Канады со счётом 1:3. Таким образом, Швеция заняла второе место на турнире 11-й раз в своей истории, что является вторым показателем после сборной СССР/России, которая завоёвывала серебро 12 раз подряд. При этом у шведской национальной команды только два золота, у СССР/России — 13.
Шведы снова не смогли выиграть золото, что очень огорчило капитана команды Лиаса Андерссона. Получив серебряную медаль на награждении, Андерссон не сумел сдержать слёз и выбросил медаль на трибуны. Поймавший его медаль американский болельщик сразу надел награду на себя.
«Не хочу получать медаль, проиграв финал. Этот парень на трибуне хотел её больше меня. А у меня уже есть серебряная медаль ЮЧМ, мне не нужна ещё одна такая же», — так объяснил случившееся Андерссон.
Любопытно и то, что болельщик поймавший награду, через некоторое время сменил американский свитер на шведский.
Сам Андерссон, к слову, удачно провёл турнир. Он выходил на лёд в первой тройке, набрав за МЧМ 7 (6+1) очков. Форвард был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте юниоров НХЛ в 2017 году в первом раунде под общим 7-м номером. Нынешний сезон он проводит в аренде в шведской «Фрёлунде», набрав в 22 матчах 14 (7+7) очков.
Лиас из хоккейной семьи. Его отец знаменитый шведский хоккеист Никлас Андерссон успел поиграть в НХЛ, а сейчас работает скаутом в «Лос-Анджелес Кингз». Дед и дяди капитана шведской «молодёжки» тоже играли в хоккей, а его младший брат сейчас выступает за юношескую команду «Ферьестада».
|Швеция U20
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1:3
(0:0, 1:1, 0:2)
|Канада U20
|Томас Монтен
|Доминик Дюшарм
|Филип Густавссон 58:27 (Ф. Густавссон 58:46-59:04, Ф. Густавссон 59:09)
|Картер Харт
|1-й период
|03:46
|Густав Линдстрем
|Джона Гаджович
|07:43
|2-й период
|Диллон Дюбе (Д. Киру, С. Стил)
|21:49
|32:32
|Лиас Андерссон
|33:07
|Тим Седерлунд (Л. Линдстрем, Э. Бреннстрем)
|39:18
|Расмус Далин
|3-й период
|50:54
|Густав Линдстрем
|54:04
|Фабиан Сеттерлунд
|Тайлер Стинберген (К. Тимминс)
|58:20
|Алекс Форментон (В. Мете)
|п.в.
|58:46
|59:09
|Тим Седерлунд
|59:09
|Оскар Стин
|22
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Робин Шир (Чехия)