«Зачем мне такая награда?». Капитан шведов выбросил медаль на трибуны

Источник: Чемпионат.com

Сборная Швеции в финале молодёжного чемпионата мира — 2018 потерпела поражение от команды Канады со счётом 1:3. Таким образом, Швеция заняла второе место на турнире 11-й раз в своей истории, что является вторым показателем после сборной СССР/России, которая завоёвывала серебро 12 раз подряд. При этом у шведской национальной команды только два золота, у СССР/России — 13.

Шведы снова не смогли выиграть золото, что очень огорчило капитана команды Лиаса Андерссона. Получив серебряную медаль на награждении, Андерссон не сумел сдержать слёз и выбросил медаль на трибуны. Поймавший его медаль американский болельщик сразу надел награду на себя.

«Не хочу получать медаль, проиграв финал. Этот парень на трибуне хотел её больше меня. А у меня уже есть серебряная медаль ЮЧМ, мне не нужна ещё одна такая же», — так объяснил случившееся Андерссон.

Любопытно и то, что болельщик поймавший награду, через некоторое время сменил американский свитер на шведский.

Сам Андерссон, к слову, удачно провёл турнир. Он выходил на лёд в первой тройке, набрав за МЧМ 7 (6+1) очков. Форвард был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте юниоров НХЛ в 2017 году в первом раунде под общим 7-м номером. Нынешний сезон он проводит в аренде в шведской «Фрёлунде», набрав в 22 матчах 14 (7+7) очков.

Лиас из хоккейной семьи. Его отец знаменитый шведский хоккеист Никлас Андерссон успел поиграть в НХЛ, а сейчас работает скаутом в «Лос-Анджелес Кингз». Дед и дяди капитана шведской «молодёжки» тоже играли в хоккей, а его младший брат сейчас выступает за юношескую команду «Ферьестада».