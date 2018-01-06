Почему МЧМ больше не нужно проводить в США

Источник: Спорт-Экспресс

Алексей ШЕВЧЕНКО из Баффало

Напомню, что Баффало конкурировал за право проведение молодежного чемпионата мира с Тампой. Но если бы победил южный город, то нельзя было бы провести матч Канада — США на открытом воздухе. Помню, как в Бэйкерсфилде проводили игру АХЛ, и я с удивлением смотрел, как играют в хоккей в ливень.

Сразу скажу, что игра на открытом воздухе — самое крутое, что было на этом турнире. Больше похвастаться нечем. Ни в плане посещаемости, ни в плане сенсаций. Североамериканская пресса предсказывала такой финал задолго до начала турнира, и надо было к ним прислушиваться. Мы же верили в нашу команду, хотя никто нам не давал повода.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Нет, плюсов было достаточно. Например, то, что обе группы играли практически на одном стадионе — нормальное решение. Да, вторая арена скорее была тренировочной. Там проходят матчи юниоров, нет мест, а вместо них — сплошные скамейки. Но это все равно лучше, чем если бы приходилось ездить в другой город.

Были проблемы с раздевалками, они были слишком тесные. Если команда базировалась в «Харборцентре», а ей предстояло играть в «Ки Бэнк центре», то надо было идти по парковке, спускаться на лифте, проходить зрителей. Но, впрочем, это пустяки. Просто смотрелось это уж очень непривычно.

У наших была тесная раздевалка, но никто ни слова не сказал по этому поводу. После сборов в Рочестере всем все нравилось. Там, в нескольких километрах от Баффало, приходилось играть и тренироваться чуть ли не на улице, при температуре «минус 10». И вещи не успевали высыхать в сушилке. Так что от наших вы никаких жалоб не услышите.

КАНАДА VS США

В прошлом году чемпионат мира был в Канаде, а сейчас в США, хотя места проведения разделяет совсем немного километров. Думаю, что Баффало еще повезло с тем, что граница так недалеко. Когда играли на открытом воздухе, то 85 процентов стадиона поддерживала номинальных гостей.

Обычная ситуация, когда игра США собирала меньше народу, чем канадская встреча. Почему? Потому, что это Америка. Здесь обожают футбол, все ждут плей-офф с участием «Быков», а хоккей — это лишняя трата денег. Можно себе позволить, но если это не первая и не десятая статья расходов.

Посмотрите на то, как ходят на «Баффало». Сейчас команда проигрывает и чаще всего там пустые трибуны. Плюс Баффало — это как Челябинск или Магнитогорск. Относительно небольшой город, с рабочим населением. Тут доллары считают.

Говорят, что цены на игры были завышены. Но ИИХФ уже давно делает ставку на то, чтобы максимально больше получить с турниров. У них не так много возможностей зарабатывать, а вложиться в то, чтобы составить серьезную конкуренцию НХЛ — это слишком сложный труд.

РАБОТА СМИ

Но по организации турнира вопросов вообще нет. То есть, что в Хельсинки, что в Торонто, что в Баффало все было отработано, а молодежные чемпионаты миры мне нравятся тем, что на них осталась капля благоразумия. Например, журналистам разрешено снимать все, кроме самих матчей.

На взрослых чемпионатах мира совершенно не так и Рене Фазелю не объяснить, что исключительно пишущие журналисты если еще и существуют, то уже давно никуда не ездят.

Тут ко мне подошли, когда я вел трансляцию в Инстаграме последних минут матча Белоруссия — Дания и сказали, что так нельзя. Не думаю, что и это справедливо. Качество моей картинки не может конкурировать с картиной любой ТВ трансляции. Трудно понять, что творится в голове у организаторов. Но на МЧМ еще нормальные порядки.

Но я готов все простить за то, что пресс-центре всегда был свежий кофе, снэки и лимонад. А для прессы организовали обеды за 12 долларов с разными блюдами. Баффало — недорогой город, но на 12 долларов ты нигде нормально не поешь.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Никакой разницы между турниром в Канаде и турниром в Баффало я не ощутил. У североамериканцев все отработано до мелочей. Охрана строгая, но не тупая. Если ты с первого дня выучил правила и соблюдаешь их, то все будет отлично. И правила эти не меняются по два раза в день, как у нас. Просто в Торонто есть некий дух хоккея, там к игре относятся с придыханием. В Баффало я ничего подобного не ощутил.

Много полиции, много вооруженных людей, причем, я так и не понял логику их появления. Например, автоматчики пришли на игру Белоруссия — Дания. Не исключено, что кто-то позвонил из-за криков главного тренера наших географических соседей. Но полиция на таких мероприятиях — отдых, особенно после России. Ничего не перекрывают, не создают никаких коридоров. Улыбаются. К нам в пресс-центр они заходили, в основном, пообедать сэндвичами.

Перед ареной перекрывали ровно один переулок, да и то, кажется, из-за телевизионщиков, а не чтобы ухудшить положение людей. Да и отцепление снимали после начала игры.

Кругом много парковок. Ближе к арене — 20 долларов. Дальше — до 5 долларов. Красота.

У РОССИИ НЕ ОКАЗАЛОСЬ ЛИДЕРА

Финал получился классным, праздник чувствовался, но на таких соревнованиях я езжу только за сборной России, и как там играют остальные — мне все равно (кроме Белоруссии на этот раз).

Наши были обречены. У них просто не было лидера. Таким мог бы стать Клим Костин, но он был младше большинства на год, а на этом уровне ему трудно было взять все в свои руки.

В каждой сборной за последние три года был человек, который «держал» не только раздевалку, но и все вокруг. Был тот, вокруг которого все кипело. Но только в нашей команде. Это не претензия ребятам, просто не оказалось такого человека. Жаль, что не было Михаила Сергачева, но он по характеру все-таки другой.

Это не всегда хорошо, когда все равны. В нужный момент должен быть лидер, а его просто не оказалось.

БРАГИН

За тренировками Валерия Брагина я наблюдаю не первый чемпионат мира (больше в Баффало было нечем заняться, даже не погулять нигде из-за погоды). Но таким рассерженным я его не видел никогда. Он много кричал, много объяснял. Вероятно, сам прекрасно понимал, что все идет не туда, что надо как-то исправлять ситуацию, а этого не получается.

Я видел его расстроенным после поражения в финале, в полуфинале, но после неудачи в игре с командой США он был спокоен. Было видно, что он все прекрасно понимал, что иначе с этим возрастом, с этим составом было никуда.

И еще один момент, который трудно описать. Но на предыдущих двух турнирах я видел, что ребята друг за друга готовы глотку порвать. А в Баффало такого ощущения не было. Никто ни с кем не ссорился, все уважали тренера, все хотели выиграть, но единства не было.

ВОПРОСЫ ПО ВРАТАРЯМ

Это еще на разминках было видно. Я даже специально пересмотрел архивы прошлых и заметил, что ни в Хельсинки, ни в Торонто никто друг друга сильно не ругал. Смеялись, шутили, если и была какая-то грубость, то не злая. В этот раз оскорблений было слишком много. Нет, к драке все не шло, но все-таки должно быть уважение.

При этом я не склонен обвинять хоккеистов в том, что не сделали чего-то еще для победы. Наоборот, они сделали все, но это просто их уровень. Правда, есть вопросы к Брагину, но их уже задавали. Я смотрел на все с другой стороны.

Моя единственная претензия в том, что он, кажется, не угадал с вратарем. Михаила Бердина отсеяли сразу, с первого дня, и он ходил опустошенным. Алексея Мельничука сняли после двух периодов первого матча и больше не дали шанса. А Владислав Сухачев — это вратарь ВХЛ. Много ли в высшей лиге играет крутых хоккеистов?

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ

Больше в Америке проводить турниры не стоит. Ну или в местах, куда просто так и не попадешь без повода. Техас или Небраска, Невада или Северная Дакота. Впрочем, кажется, в Чикаго или Бостоне интереса было бы больше. Хотя бы потому, что там больше мигрантов. Кто будет эмигрировать в Баффало, находясь в здравом рассудке, мне непонятно.

И еще один вопрос меня беспокоил по-настоящему. В последние дни цены на атрибутику с символикой турнира упали на 30 процентов. И все равно никто не брал. Нет, с шайбами проблем нет. Их не раскупили все, как бывает на европейских турнирах.

Но что же сделали с футболками! На нормальную продукцию умудрились налепить флаги всех участников турнира. Носить такие майки, словно ты рекламная тумба, в обычной жизни невозможно, а покупать за 20 долларов исключительно домашнюю одежду слишком дорого.

И это еще одна претензия ИИХФ. Пора бы уж нормальных дизайнеров нанять, чтобы они помогли выпустить нечто запоминающееся. Например, сувенирный магазин был расположен в фан-шопе «Баффало» и если бы не цены на атрибутику «Сэйберз», то я бы скупил полмагазина.