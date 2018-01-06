О фильме, посвященному победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972.
Простая и рабочая. Швеция рыдает от кубкового бессилия, а Канада — чемпион!
В финале молодежного чемпионата мира сборная Канады обыграла Швецию (3:1).
В финале молодежного чемпионата мира сборная Канады обыграла Швецию (3:1).
В середине третьего периода известный в прошлом канадский нападающий, а ныне эксперт TSN Рэй Ферраро отметил чуть ли не первую неплохую смену своей сборной в зоне шведов: «Лучшая в периоде. Простой и рабочий хоккей».
Канада, простая и рабочая. Вон они — два главных эпитета новых чемпионов мира. В этом потрясающем финале сошлись две максимально непохожие друг на друга хоккейные системы, и от столкновения «льда» и «пламени» родилась игра, за которую весь спортивный мир любит молодежные чемпионаты мира.
Здесь не было той голевой клоунады, что случилась во встрече за бронзу, где чехи, пропустив дважды в большинстве, бросили бороться, как и вчера в полуфинале. Не было и излишней осторожности матча Швеция — США, где скандинавы были чересчур рациональны и добились своего, а у американцев
Ну, а как можно было играть в скучный закрытый хоккей, когда на трибунах собрались не несколько тысяч скучающих местных зрителей, с трудом раскрывавших рот, чтобы покричать «Ю-Э-Сэй», а семнадцать с половиной тысяч (в основном канадцев) человек, примчавшихся из недалекого Торонто на подмогу своим любимцам.
Простая и рабочая. Серьезно, кто из нападения новых чемпионов станет звездой НХЛ? Дюбе? Стил? Рэддиш? Кайру? Очень и очень вряд ли. Впервые за долгие годы главным действующим лицом в составе канадцев стал не форвард и даже не защитник: Картер Харт подтвердил предтурнирный статус лучшего голкипера и отразил 35 шведских бросков.
В этот раз многое было впервые. 13 из 23 попыток большинства реализовали канадцы перед финалом. Больше 56 процентов! Но в решающей игре они не то что не забили ни в одной из шести попыток — число голевых моментов и бросков в створ можно было пересчитать по пальцам руки. Правда, кто знает, как бы повернулась игра без тех двух удалений шведов в середине третьего периода?
Ведь «Тре Крунур» — и это тоже редчайший случай — были сегодня не просто хороши. Канадские парни знали, как громить чехов и швейцарцев, но они совершенно не понимали, что делать против изящных и умных пасов Нюландера, Петерссона и компании. И чисто по игре шведов стоит признать победителями. Только вот кто вспомнит об этой «игре» уже завтра?
Когда до конца основного времени оставалось меньше двух минут, обычный наброс от синей, который не проходил у канадцев весь матч, завершился голом Тайлера Стинбергена, единственного форварда команды, который заканчивал финал с нулем в графе «шайбы». И все — 58 минут чемпионского хоккея от скандинавов можно выбрасывать в мусорное ведро.
Швеция снова рыдает от своего кубкового бессилия. Рыдает младший из братьев Нюландеров Александр, который, как и его старший брат Вильям и отец Петер, остался без золота МЧМ. Рыдает лучший бомбардир шведского чемпионата Петерссон, который скоро будет зажигать на Олимпиаде в Пхенчхане, а затем — в «Ванкувере». Рыдает капитан «Тре Крунур» Андерссон, который выбросил свою медаль на трибуну, словно она была проклята.
Рыдает главный вундеркинд мирового хоккея Далин, который, в отличие от трех других шведских звезд, мог бы по возрасту сыграть на двух следующих чемпионатах мира. Но не сыграет — через год Расмус будет в НХЛ, и он это прекрасно знает. Не быть ему победителем самого эмоционального хоккейного турнира.
А Канада — чемпион! Простая и рабочая. Но зато чемпион.
|Швеция U20
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1:3
(0:0, 1:1, 0:2)
|Канада U20
|Томас Монтен
|Доминик Дюшарм
|Филип Густавссон 58:27 (Ф. Густавссон 58:46-59:04, Ф. Густавссон 59:09)
|Картер Харт
|1-й период
|03:46
|Густав Линдстрем
|Джона Гаджович
|07:43
|2-й период
|Диллон Дюбе (Д. Киру, С. Стил)
|21:49
|32:32
|Лиас Андерссон
|33:07
|Тим Седерлунд (Л. Линдстрем, Э. Бреннстрем)
|39:18
|Расмус Далин
|3-й период
|50:54
|Густав Линдстрем
|54:04
|Фабиан Сеттерлунд
|Тайлер Стинберген (К. Тимминс)
|58:20
|Алекс Форментон (В. Мете)
|п.в.
|58:46
|59:09
|Тим Седерлунд
|59:09
|Оскар Стин
|22
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Робин Шир (Чехия)