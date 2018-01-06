Простая и рабочая. Швеция рыдает от кубкового бессилия, а Канада — чемпион!

В середине третьего периода известный в прошлом канадский нападающий, а ныне эксперт TSN Рэй Ферраро отметил чуть ли не первую неплохую смену своей сборной в зоне шведов: «Лучшая в периоде. Простой и рабочий хоккей».

Канада, простая и рабочая. Вон они — два главных эпитета новых чемпионов мира. В этом потрясающем финале сошлись две максимально непохожие друг на друга хоккейные системы, и от столкновения «льда» и «пламени» родилась игра, за которую весь спортивный мир любит молодежные чемпионаты мира.

Здесь не было той голевой клоунады, что случилась во встрече за бронзу, где чехи, пропустив дважды в большинстве, бросили бороться, как и вчера в полуфинале. Не было и излишней осторожности матча Швеция — США, где скандинавы были чересчур рациональны и добились своего, а у американцев что-то начало получаться только при счете 0:4.

Ну, а как можно было играть в скучный закрытый хоккей, когда на трибунах собрались не несколько тысяч скучающих местных зрителей, с трудом раскрывавших рот, чтобы покричать «Ю-Э-Сэй», а семнадцать с половиной тысяч (в основном канадцев) человек, примчавшихся из недалекого Торонто на подмогу своим любимцам.

Простая и рабочая. Серьезно, кто из нападения новых чемпионов станет звездой НХЛ? Дюбе? Стил? Рэддиш? Кайру? Очень и очень вряд ли. Впервые за долгие годы главным действующим лицом в составе канадцев стал не форвард и даже не защитник: Картер Харт подтвердил предтурнирный статус лучшего голкипера и отразил 35 шведских бросков.

В этот раз многое было впервые. 13 из 23 попыток большинства реализовали канадцы перед финалом. Больше 56 процентов! Но в решающей игре они не то что не забили ни в одной из шести попыток — число голевых моментов и бросков в створ можно было пересчитать по пальцам руки. Правда, кто знает, как бы повернулась игра без тех двух удалений шведов в середине третьего периода?

Ведь «Тре Крунур» — и это тоже редчайший случай — были сегодня не просто хороши. Канадские парни знали, как громить чехов и швейцарцев, но они совершенно не понимали, что делать против изящных и умных пасов Нюландера, Петерссона и компании. И чисто по игре шведов стоит признать победителями. Только вот кто вспомнит об этой «игре» уже завтра?

Что-то случилось сегодня в Баффало в первый раз, а кое-что, самое важное, осталось неизменным. Печальная классика жанра от хоккейной Швеции. Печальная классика поражений в плей-офф.

Когда до конца основного времени оставалось меньше двух минут, обычный наброс от синей, который не проходил у канадцев весь матч, завершился голом Тайлера Стинбергена, единственного форварда команды, который заканчивал финал с нулем в графе «шайбы». И все — 58 минут чемпионского хоккея от скандинавов можно выбрасывать в мусорное ведро.

Швеция снова рыдает от своего кубкового бессилия. Рыдает младший из братьев Нюландеров Александр, который, как и его старший брат Вильям и отец Петер, остался без золота МЧМ. Рыдает лучший бомбардир шведского чемпионата Петерссон, который скоро будет зажигать на Олимпиаде в Пхенчхане, а затем — в «Ванкувере». Рыдает капитан «Тре Крунур» Андерссон, который выбросил свою медаль на трибуну, словно она была проклята.

Рыдает главный вундеркинд мирового хоккея Далин, который, в отличие от трех других шведских звезд, мог бы по возрасту сыграть на двух следующих чемпионатах мира. Но не сыграет — через год Расмус будет в НХЛ, и он это прекрасно знает. Не быть ему победителем самого эмоционального хоккейного турнира.