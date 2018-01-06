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11:11 (мск), источник: ТАСС

Канадцы в 17-й раз выиграли молодежный чемпионат мира по хоккею

ТАСС, 6 января. Молодежная сборная Канады по хоккею обыграла команду Швеции со счетом 3:1 в финале молодежного чемпионата мира, который завершился в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Диллон Дьюд (22-я минута), Тайлер Стинберген (59) и Алекс Форментон (59). У шведов отличился Тим Содерлунд (32).

Канадцы в 17-й раз в истории стали победителями молодежного чемпионата мира. В предыдущий раз сборная Канады побеждала в 2015-м году, когда в финале турнира 2015 года победила сборную России со счетом 5:4.

Шведская молодежная сборная в 11-й раз стала обладателем серебряных наград молодежных чемпионатов мира. В предыдущий раз шведы становились вторыми в 2014-м году, уступив в финале команде Финляндии. В шестой раз в истории молодежных ЧМ в финале турнира встретились сборные Канады и Швеции, в каждом неизменно побеждала североамериканская сборная.

Швеция U20 1:3
(0:0, 1:1, 0:2)
Канада U20
6.01.2018, 04:00 Зрители: 17544 Плей-офф: Финал KeyBank Center
Главные тренеры
Томас Монтен Доминик Дюшарм
Вратари
Филип Густавссон 58:27 (Ф. Густавссон 58:46-59:04, Ф. Густавссон 59:09) Картер Харт
1-й период
03:46 Густав Линдстрем
Джона Гаджович 07:43
2-й период
Диллон Дюбе (Д. Киру, С. Стил) 21:49
32:32 Лиас Андерссон
33:07 Тим Седерлунд (Л. Линдстрем, Э. Бреннстрем)
39:18 Расмус Далин
3-й период
50:54 Густав Линдстрем
54:04 Фабиан Сеттерлунд
Тайлер Стинберген (К. Тимминс) 58:20
Алекс Форментон (В. Мете) п.в. 58:46
59:09 Тим Седерлунд
59:09 Оскар Стин
Статистика
22 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Робин Шир (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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