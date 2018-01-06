Канадцы в 17-й раз выиграли молодежный чемпионат мира по хоккею

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Диллон Дьюд (22-я минута), Тайлер Стинберген (59) и Алекс Форментон (59). У шведов отличился Тим Содерлунд (32).

Канадцы в 17-й раз в истории стали победителями молодежного чемпионата мира. В предыдущий раз сборная Канады побеждала в 2015-м году, когда в финале турнира 2015 года победила сборную России со счетом 5:4.