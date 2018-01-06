Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Российские хоккеисты не попали в сборную лучших игроков МЧМ
Сегодня сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира, в финале оказавшись сильнее Швеции (3:1).
Сегодня сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира, в финале оказавшись сильнее Швеции (3:1).
По итогам турнира была названа команда лучших игроков турнира, в которую попало сразу два представителя шведской сборной.
Вратарь — Филип Густавссон (Швеция); защитники — Расмус Далин (Швеция), Кайл Макар (Канада); нападающие: Кейси Миттельштадт (США), Филип Задина (Чехия), Киффер Беллоуз (США).
Лучшим игроком турнира признан 19-летний Миттельштадт, набравший 11 (4+7) очков.