Женский молодежный чемпионат мира по хоккею стартует в Дмитрове

Матчи турнира состоятся в Ледовом дворце вместимостью 2,5 тыс. зрителей, построенном в 2003 году и являющимся домашним для многократного чемпиона страны среди женских команд «Торнадо».

Восемь команд сыграют на льду двух арен дворца. Сборная России на предварительном этапе встретится с командами Канады (6 января), США (7 января) и Швеции (9 января). На другой арене в своей группе по три матча проведут сборные Чехии, Финляндии, Швейцарии и Германии. По две лучшие команды встретятся между собой в полуфинале, а две худшие — в серии из двух побед определят ту, которая покинет высший дивизион. Еще два соперника в утешительном матче сыграют за пятое место.

В оргкомитете соревнований ТАСС сообщили, что вход на матчи будет свободным, а также напомнили про опыт проведения в Дмитрове традиционного международного женского Турнира четырех наций среди молодежных команд.

Девушки гимн помнят хорошо

Хозяева турнира в своем возрасте являются двукратными бронзовыми призерами соревнований (2015, 2017). Запоминающимся для россиянок оказалось последнее молодежное первенство, проходившее в чешских городах Злин и Пршеров. Тогда болельщики в конце матча с хозяевами бросали на лед посторонние предметы, а судьи удалили двух российских хоккеисток после драк с соперницами. После игры болельщики освистали гимн РФ, однако российские девушки, находясь на льду, спели его, заставив трибуны затихнуть.

Чемпионат мира в Дмитрове станет вторым для нынешнего тренерского штаба во главе с Евгением Бобарико, который возглавил сборную России в 2016 году. Готовиться к предстоящему турниру команда начала еще в марте прошлого года, когда в Венгрии девушки выиграли Кубок Европы. Важным этапом подготовки стали выездные выставочные матчи в августе против сборной Канады и в сентябре против сборной Финляндии. В тех шести поединках российские девушки выиграли лишь раз, но за этим последовали шесть побед над европейскими сборными в рамках двух турниров, включая на домашнем в Дмитрове и Ступино.

По словам форварда сборной России Оксаны Братищевой, россиянкам пора выигрывать не только у европейских, но и у североамериканских команд. «В прошлом году я получила огромный опыт, поэтому в этот раз, думаю, будет чуть легче. Проще настроиться в психологическом плане, плюс на льду буду чувствовать себя увереннее. В этом году нам все по силам, будем стараться навязывать свою игру в каждом моменте», — приводит ее слова официальный сайт IIHF.