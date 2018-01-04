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12:05 (мск), источник: ТАСС

Сборная Швеции победила команду США в первом полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС, 5 января. Молодежная сборная Швеции по хоккею обыграла команду США со счетом 4:2 в первом полуфинальном матче на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Элиас Петтерссон (34-я минута), Лиас Андерссон (47), Оскар Стин (48) и Аксель Юнссон-Фьяллби (49). У проигравших отличились Кифер Беллоуз (53) и Брэйди Ткачук (57). Шведы забросили две шайбы в третьем периоде, играя в меньшинстве.

Сборная США, выигравшая чемпионат в прошлом году, сыграет в матче за бронзовые медали. Сборная России покинула турнир на стадии четвертьфинала, уступив американцам со счетом 2:4.

Шведская команда сыграет в решающем матче молодежного ЧМ впервые с 2014 года, когда в финале домашнего турнира уступила сборной Финляндии в овертайме (2:3). Шведы дважды выигрывали молодежный чемпионат мира по хоккею (1981, 2012).

Матч за третье место и финал молодежного чемпионата мира 2018 года в Баффало пройдут 6 января.

Швеция U20 4:2
(0:0, 1:0, 3:2)
США U20
4.01.2018, 23:59 Зрители: 7524 Плей-офф: 1/2 финала KeyBank Center
Главные тренеры
Томас Монтен Боб Моцко
Вратари
Филип Густавссон Джозеф Уолл 48:25 (Дж. Эттингер 48:25-56:15, Дж. Эттингер 56:59-57:33)
1-й период
Эндрю Пик 06:48
15:04 Густав Линдстрем
2-й период
Макс Джонс 22:28
Дилан Самберг 32:28
33:30 Элиас Петтерссон (А. Нюландер, Л. Линдстрем)
38:41 Эрик Бреннстрем
Киффер Беллоуз 39:15
3-й период
40:05 Гленн Густафссон
43:57 Эрик Бреннстрем
46:17 Лиас Андерссон (Ф. Карлстрем)
46:56 Линус Линдстрем
47:47 Оскар Стин
48:25 Аксель Юнссон Фьелльбю (М. Давидссон)
51:37 Лиас Андерссон
Киффер Беллоуз (К. Ямамото) 52:24
Брэди Ткачак (Дж. Андерсон) 56:59
57:58 Тим Седерлунд
59:55 Гленн Густафссон
Статистика
16 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 8
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Марк Виганд (Швейцария)
Главный судья Мануэль Николич (Австрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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