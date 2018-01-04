Сборная Швеции победила команду США в первом полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Элиас Петтерссон (34-я минута), Лиас Андерссон (47), Оскар Стин (48) и Аксель Юнссон-Фьяллби (49). У проигравших отличились Кифер Беллоуз (53) и Брэйди Ткачук (57). Шведы забросили две шайбы в третьем периоде, играя в меньшинстве.

Сборная США, выигравшая чемпионат в прошлом году, сыграет в матче за бронзовые медали. Сборная России покинула турнир на стадии четвертьфинала, уступив американцам со счетом 2:4.

Шведская команда сыграет в решающем матче молодежного ЧМ впервые с 2014 года, когда в финале домашнего турнира уступила сборной Финляндии в овертайме (2:3). Шведы дважды выигрывали молодежный чемпионат мира по хоккею (1981, 2012).