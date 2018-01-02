Белорусские хоккеисты покидают элитный дивизион молодежного чемпионата мира

После поражения в первом поединке (4:5) подопечным Юрия Файкова необходимо было только побеждать, однако уже в середине первого периода они уступали 0:2. Во второй трети результат не изменился, зато в третьем периоде Максим Сушко и Илья Литвинов меньше, чем за минуту восстановили равновесие — 2:2. В овертайме заброшенных шайб не было, в серии послематчевых буллитов удача была на стороне датчан.
На нынешнем мировом первенстве в американском Баффало сборная Беларуси не одержала ни одной победы, уступив на групповом этапе сверстникам из Швеции (1:6), Швейцарии (2:3), России (2:5) и Чехии (5:6), а теперь дважды Дании (4:5 и 2:3). В следующем сезоне в высшей лиге молодежного ЧМ белорусов заменит команда Казахстана.
Победители полуфинальных баталий 5 января сыграют в матче за золото, а проигравшие поспорят за бронзу.