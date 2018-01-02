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11:18 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты покидают элитный дивизион молодежного чемпионата мира

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодежной сборной Беларуси (U-20) не смогли сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата мира, уступив датчанам в во втором матче утешительной серии до двух побед, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения в первом поединке (4:5) подопечным Юрия Файкова необходимо было только побеждать, однако уже в середине первого периода они уступали 0:2. Во второй трети результат не изменился, зато в третьем периоде Максим Сушко и Илья Литвинов меньше, чем за минуту восстановили равновесие — 2:2. В овертайме заброшенных шайб не было, в серии послематчевых буллитов удача была на стороне датчан.

На нынешнем мировом первенстве в американском Баффало сборная Беларуси не одержала ни одной победы, уступив на групповом этапе сверстникам из Швеции (1:6), Швейцарии (2:3), России (2:5) и Чехии (5:6), а теперь дважды Дании (4:5 и 2:3). В следующем сезоне в высшей лиге молодежного ЧМ белорусов заменит команда Казахстана.

Победители полуфинальных баталий 5 января сыграют в матче за золото, а проигравшие поспорят за бронзу.

Белоруссия U20 4:5
(0:2, 2:0, 2:3)
Дания U20
2.01.2018, 22:00 Зрители: 1245 Утешительный раунд: Квалификационный турнир HarborCenter
Главные тренеры
Юрий Файков Олаф Эллер
Вратари
Андрей Грищенко Каспер Крог 58:08 (К. Крог 59:26)
1-й период
03:23
12:42 Илья Литвинов
Йонас Рендбьерг (Й. Бликфельд) 15:56
Филлип Схультс (Д. Мадсен, А. Грундтвиг) 16:48
19:37 Владислав Еременко
2-й период
21:01 Илья Литвинов
Давид Мадсен 24:46
Даниэль II Нильсен 28:21
29:13 Владислав Еременко (М. Сушко, Е. Шарангович)
Мальте Сетков 35:35
39:10
3-й период
41:09 Виктор Бовбель
41:09 Виктор Бовбель
41:44 Иван Дроздов
Расмус Хеине 43:42
Филлип Схультс 48:02
48:30 Игорь Мартынов (Е. Шарангович, М. Сушко)
Йоаким Бликфельд (Й. Рендбьерг, Я. Йессен) 49:04
Йоаким Бликфельд 55:20
56:06 Илья Литвинов
Йоаким Бликфельд (М. Сетков) 59:26
Андреас Грундтвиг (Й. Рендбьерг, Й. Могенсен) 59:45
Статистика
20 Штрафное время 14
7 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Марк Виганд (Швейцария)
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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