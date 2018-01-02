Белорусские хоккеисты покидают элитный дивизион молодежного чемпионата мира

После поражения в первом поединке (4:5) подопечным Юрия Файкова необходимо было только побеждать, однако уже в середине первого периода они уступали 0:2. Во второй трети результат не изменился, зато в третьем периоде Максим Сушко и Илья Литвинов меньше, чем за минуту восстановили равновесие — 2:2. В овертайме заброшенных шайб не было, в серии послематчевых буллитов удача была на стороне датчан.