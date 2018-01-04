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4 января, источник: Спорт-Экспресс

«По юниорам эта сборная России ни разу не проиграла США. Разве это слабый год?»

Олимпийский чемпион Альбервиля-1992, бывший главный тренер юниорской сборной России 1998 года рождения Виталий Прохоров в специальной рубрике, посвященной молодежному чемпионату мира, подводит итоги турнира для нашей команды.

Источник: AFP 2017

ЧЕМПИОНАМИ СТАНУТ КАНАДЦЫ

Поражение в четвертьфинале заслуженное. Американцы переигрывали нас: они лучше играли в пас, было заметно их преимущество в катании. У сборной США командный хоккей, все пятерка хоккеистов соперника постоянно двигалась, они пасовались в средней зоне. У нас же налицо было отсутствие командных взаимодействий. К счастью, удалось держать равный счет почти до конца встречи — нас спасал вратарь Сухачев, а в чем-то просто везло.

Не стоит делать глобальные выводы: это локальная неудача. Ведь вспомните, сколько лет мы были в медалях? Семь. Мы остаемся в лидерах молодежного хоккея. И канадцы вылетали в четвертьфинале, что у них, проблемы какие-то в подготовке игроков? И американцы вылетали — а они ежегодно поставляют новых звезд НХЛ. Финны год назад вообще боролись за выживание.

Можно ли отметить кого-то из хоккеистов с положительной стороны? Победы над Швейцарией и Белоруссией, и тех, кто проявил себя в этих матчах, я бы не рассматривал — слишком низкий уровень соперников. А Чехии, Швеции и США мы проиграли, и выделить особо некого, кроме Сухачева, который выручал в двух последних матчах — но были ошибки и у него.

Думаю, в финал пройдут две североамериканские сборные, а чемпионами станут канадцы. В игре в атаке американцы посильнее, но канадцы действуют строже в обороне, они мощнее физически. США не может на одном уровне провести весь матч, например, в той же встрече с финнами они просели на определенном отрезке. Канадцы же действуют в одном ритме. Я не беру в расчет матч на открытом воздухе, который прошел в ужасных условиях, и игра прерывалась каждые пять минут. В итоге рваный темп и погода помешали канадцам.

ШВЕДЫ И ФИННЫ УЖЕ В 17 ЛЕТ ИГРАЮТ ВО ВЗРОСЛЫХ ЛИГАХ

По каким критериям судится, слабый это год или нет? По результату на чемпионате мира? Давайте возьмем голую статистику. У сборной 1998 года рождения, когда она выступала по юниорам, не было ни одного поражения от американцев. Ни одного! В течение трех лет мы побеждали юниорскую сборную США, в составе которой играл костяк нынешней молодежной команды, включая Кейси Миттельштадта, Кайлера Ямомото. По юниорам за американцев выступал и Клейтон Келлер, представляющий сейчас за «Аризону» в НХЛ.

Шведам за три года мы проиграли один раз в серии буллитов. За первые два года существования сборная 1998 года не проиграла ни одного турнира. Про чехов вообще молчу: ни на одном турнире они не были сильнее нас, а чаще всего все заканчивалось нашей разгромной победой. Разве это слабый год?

И дело не только в результате. Тогда наша сборная показывала тот хоккей, в который играют американцы: атакующий, первым номером. И все было нормально — с тем же большинством, например. В данном случае мы говорим об отсутствии преемственности сборных. Надо искать причины поражения, а не обсуждать, слабый год или нет. Не может быть, чтобы сборная несколько лет не знала поражений, а потом этот год вдруг стал слабым.

Да, в этом поколении, вероятно, нет ярких нападающих, которые могли бы решить исход матча индивидуально. Возьмем Абрамова. Называть его слабым форвардом после неудачного чемпионата я бы не стал. Он же не случайно здорово выступает в лиге Квебека, где является третьим бомбардиром турнира. Однако возникает вопрос — почему он не так хорош, как был в 16−17 лет?

Разве тот же Капризов так выделялся в юниорской сборной? Нет. Но он оказался в основном составе «Кузни», и это дало ему огромнейший опыт, благодаря которому он раскрыл свой потенциал. Имея возможность выступать в КХЛ, он стал лидером в молодежной сборной.

Мы берем хоккеистов из ведущих сборных и смотрим: где они играют, например, в 17 лет? Швеция, Финляндия, даже Чехия — до 10 человек во взрослых лигах. Все американцы — в составе юниорской сборной в университетской лиге, уровень которой чуть ли не серьезнее ВХЛ. Канадцы — в CHL, которая намного сильнее МХЛ. Поэтому там и идет рост. А у нас есть что-то подобное?

В СССР ЮНИОРЫ ПРОБИВАЛИСЬ В СБОРНУЮ БЕЗ БЛАТА И ЛИМИТОВ

На предыдущих чемпионатах мира лидерами были те, кто на постоянной основе играл в КХЛ — и отсутствие таких хоккеистов сейчас сыграло свою роль. Алексей Житник правильно сказал, что в советские времена, при том, что никто никуда не уезжал, не было никаких лимитов. Но тем не менее уже в 17 лет юниоры попадали в основу своих клубов — не по квотам и не по блату, а благодаря своему уровню.

Юниоры пробивались в составы ведущих клубов СССР, хотя конкуренция в ЦСКА, «Динамо», «Спартаке» была высочайшей. Вероятно, тогда с молодежью гораздо больше работали, тратили на молодых ребят время. Сейчас такая ситуация в НХЛ, где нет никаких лимитов, но каждый год несколько 18−19 летних хоккеистов выходят на звездный уровень.

Что же в КХЛ? Есть СКА и ЦСКА, где огромная конкуренция и выступают хоккеисты первой сборной — молодым ребятам очень тяжело попасть в состав. Но у нас же есть еще 19 российских клубов, там-то должны играть юниоры?

Значит, что-то у нас складывается не так, молодые ребята не дотягивают до основного состава, проседают по уровню готовности. Очевидно, что с российскими юниорами что-то происходит между 16−17 и 19 годами, когда в других европейских лигах вовсю идет переход из юниорского хоккея в молодежный, и из молодежного во взрослый. У нас же в этот период у многих ребят возникают проблемы.

Смотрим следующую сборную, 1999 года рождения. Уже сейчас должны быть хотя бы 3−4 человека этого возраста в командах КХЛ. А есть один Кравцов из «Трактора». В ВХЛ много играет хоккеистов этого года? Тоже нет. А уровень МХЛ, где они все выступают, увы, падает с каждым годом.

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