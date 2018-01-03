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4 января, источник: Спорт-Экспресс

«США выиграли на классе, у русских было мало игроков высокого уровня»

Один из ведущих североамериканских экспертов в молодежном хоккее, журналист The Athletic Кори ПРОНМАН в специальной колонки для «СЭ» объяснил причины неудачи сборной России на чемпионате мира.

Источник: AFP 2017

Сборная США была сильнее. И вполне можно говорить о том, что американцы выиграли на классе. Этот год у сборной России не самый сильный. Нет, команда определенно достаточно талантлива, но ни Каюмов, ни Абрамов, ни Рубцов не дотягивали до уровня лидеров, которые у Брагина бывали прежде на молодежных чемпионатах мира. Собственно, и лидера как такового не было. За исключением Костина, никто не показал игры по-настоящему высокого уровня. При этом Клим не получал того игрового времени, которого заслуживал.

Брагин, на мой взгляд, явно был в поиске лидера. Костин его почему-то не устраивал. Именно поэтому и играл в свою строгую очередность. Но не нашел. Мог ли найти — это большой вопрос.

Не возьмусь оценивать эту российскую молодежку с позиции всех других, но если брать последние годы, то в ней действительно было мало игроков высокого уровня. Меньше обычного. Костин создавал моменты, Абрамов создавал моменты, Мальцев создавал моменты, но даже они не делали этого на регулярной основе, не говоря уже об остальных.

Конечно, меня удивило игровое время Свечникова. Можно было бы понять, если бы он проваливался, но этого не было. Да, он не разрывал соперников, не обыгрывал всех подряд, чтобы заставить Брагина увеличить свое игровое время, но был достаточно хорош. Главный, в общем-то, вопрос ведь в том, кто забирал игровое время у Свечникова. Возьмем, скажем, Полодяна, Манукяна, Иванова, Шолохова. Лучше ли они, чем Андрей? Весьма сомнительно. Отсюда и удивление.

Я прекрасно понимаю, что игра в очередность — одна из фишек европейского хоккея. Но в большинстве? При этом в прежних командах у Брагина ведь бывали нормальные спецбригады. По крайней мере, он пытался их создавать. Тут попытки тоже вроде бы были, но все равно все свелось к выходу целых пятерок. Само собой, я бы хотел чаще видеть на льду Костина. Особенно образца начала турнира. Но тут стоит отметить, что если бы он каждый матч играл по 20 минут, мог бы ярче раскрыться. И помог в том же самом большинстве. Да и вообще сделал бы сборную России сильнее.

Сухачев произвел хорошее впечатление. Да, габаритов ему недостает, но он их неплохо компенсирует агрессивной игрой. В некоторых моментах он был просто бесподобен. Не уверен в том, что он когда-либо доберется до НХЛ. Но в России точно сможет играть на высоком уровне в течение продолжительного времени.

Больше всего из сборной России меня впечатлил Костин. Впрочем, я давно за ним наблюдаю, поэтому особенно его игре не удивлялся. А вот кто удивил, так это Мальцев. Он здорово провел Суперсерию и в Баффало тоже был хорош. На мой взгляд, «Нью-Джерси» не ошибся с его выбором на драфте. Абрамов, задрафтованный «Коламбусом», местами смотрелся очень здорово. Еще один выбор «Девилз» — Егор Зайцев — произвел хорошее впечатление. Понятно, что он не элитный защитник, но может вырасти в хорошего универсала. Этих ребят я бы отметил.

В целом, конечно, оборона сборной России уступала по таланту нападению. Не было ни нового Проворова, ни нового Сергачева, ни нового Задорова. Не было никого, кто мог бы проводить на льду по 25 минут. Брагин это понимал. Потому и равномерно распределял игровое время. Взять того же Зайцева — сыграл в целом хорошо, но его при этом нельзя назвать лидером. Не было у Брагина человека, на которого можно было положиться. В определенной степени это его подвело.

Посещаемость, конечно, удручила. Четвертьфинал, играют дома, матч с Россией, что всегда крайне интересно. Изначально ясно, что напряжение будет запредельным. Никто и никогда не «выносил» команды Брагина. А тут — такое малое количество зрителей. Но, стоит признать, что перед игрой в Баффало была сильная метель. Уж не знаю, насколько серьезно она повлияла на планы болельщиков, но это определенно фактор. На полуфиналах и в финале народу точно будет больше. Насколько — сказать трудно, но однозначно больше.

США U20 4:2
(2:1, 0:0, 2:1)
Россия U20
3.01.2018, 04:00 Зрители: 6242 Плей-офф: 1/4 финала KeyBank Center
Главные тренеры
Боб Моцко Валерий Брагин
Вратари
Джозеф Уолл Владислав Сухачев 58:22 (В. Сухачев 59:18)
1-й период
Артем Минулин 00:56
02:18 Киффер Беллоуз (А. Фокс, Б. Ткачак)
Клим Костин 08:14
Марсель Шолохов (К. Костин, А. Елизаров) 10:32
14:34 Кайлер Ямамото (К. Миттельштадт, Д. Самберг)
15:02 Киффер Беллоуз
Владислав Семин 17:11
Владислав Семин 17:11
2-й период
30:54
33:48 Трент Фредерик
38:16 Скотт Перунович
3-й период
Андрей Алтыбармакян (Д. Саморуков) 43:39
46:07 Дилан Самберг
52:31 Киффер Беллоуз (Д. Самберг)
59:18 п.в. Джоуи Андерсон (Р. Пелинг, Р. Линдгрен)
Никита Макеев 59:38
Статистика
8 Штрафное время 33
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Робин Шир (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия U20
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