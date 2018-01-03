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11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Ларионов: По игре, показанной на МЧМ, Россия не заслуживала медалей

Валерий Брагин, по мнению хоккейного Профессора, выжал из сборной максимум.

Источник: РИА "Новости"

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель кубка Стэнли Игорь Ларионов дал оценку выступлению молодёжной сборной России на чемпионате мира в Баффало. Команда Валерия Брагина проиграла США в четвертьфинале (2:4), досрочно и, по мнению эксперта, заслуженно прекратив борьбу за медали.

— Как вам итоговый результат нашей «молодёжки»?
— По большому счёту, это максимум, который могла выполнить сборная России. На большее по демонстрируемой игре нам просто было сложно рассчитывать. Брагин, считаю, выжал всё, что мог. Не могу оспаривать его решения по выбранным игрокам, по тренерскому штабу. У него есть свои советчики: скауты, помощники.

— Значит, это действительно был пик команды?
— Да.

— Одна из 20 реализованных попыток в большинстве. Как такое возможно?
— Эти вещи нужно детально анализировать, детально прорабатывать. Говорят, что у нас было мало времени для тренировок. Но я не думаю, что в этом вся проблема. Посмотрите на другие команды, ведь они были в таких же условиях. Но почему-то находили возможность забрасывать шайбы. Вопрос заключается в уровне игроков, собранных в нашей сборной. Это те люди, о которых мы сейчас говорим, которые у нас сейчас есть. Процент реализации большинства у сборной России был просто катастрофическим.

— Что очень странно для чемпионата мира.
— Именно, ведь на турнирах подобного уровня эти вещи зачастую многое решают. Ты можешь сколько угодно обороняться, отдавать территориальное преимущество и владение шайбой. Но у тебя есть два-три момента, при помощи которых ты можешь украсть у соперника игру. Именно поэтому я считаю большинство наиважнейшим элементом на подобных турнирах. В большинстве всё и решается.

— Валерий Брагин говорил, что большего ожидали от наших «канадцев» и «американцев». Тот же Абрамов мог сыграть сильнее. Получилось, что команду тянули либо «свои», либо Свечников и Костин, которые моложе.
— Мы не должны делить на «наших» и «ваших»! На «канадцев» и «русских». Поймите, это неправильно. Такого просто не может быть. Если ты кого-то берёшь в сборную, то ты должен понимать, кого и для чего. По игре или по статистике, которую они показали. Было время понять подобные вещи, осмыслить их, чтобы всё это дело выстроить правильно. Поэтому, повторюсь, я не хочу вдаваться в полемику, кто тут «наш», а кто — «ваш».

— То есть это категорически неправильно?
— Конечно, ведь они все русские. Просто кто-то играет в России, а кто-то выступает в Северной Америке.

— Некоторые специалисты считают, что американцы сыграли в русский хоккей. Мы действительно проигрываем США в школе или это недоработка в нашей системе?
— А давно мы играли-то в наш русский хоккей? Сейчас все так играют. Все пятеро двигаются, все пятеро играют на любой позиции. В этом у нас большое упущение. Это вопрос к людям, которые отвечают за хоккей. Говорят, что у нас всё хорошо, всё здорово. Что у нас всё будет лучше в следующем году. Но это большая ошибка и большое заблуждение. Мы пользуемся пластырем. У нас открылась рана. Вроде, крови особо не видно. Но всё равно, когда ты пластырь отлепляешь, то она — рана — кровоточит. Поэтому здесь гораздо глубже ситуация. Неважно, что там говорят, в русский хоккей мы играем, советский или североамериканский. Важно число игроков, возможность выбора и на сколько они готовы.

— Заслуженный тренер России Владимир Плющев сказал, что у России была скромная команда. Помнится, раньше у нас был капитан Тарасенко, капитан Якупов, капитан Капризов. А сейчас за кого зацепиться?
— Да, раньше были такие мощные люди и лидеры, которых вы назвали. Но у нас ведь были и суперзвёзды вроде Малкина и Овечкина, которые получали по семь-восемь голов от канадцев в финале. Подумайте, насколько у нас глубина выбора игроков, о которой мы сейчас говорим, отстаёт. Вот в чём вся проблема. Я вам скажу больше. Мы в прошлом году с Валерием Брагиным разговаривали в Торонто перед началом четвертьфинала с Данией. Он тогда уже волновался, что мы можем Данию не пройти, так как видел, до какой степени оснащены канадская, шведская и американская команды игроками. Видимо, мы были заточены выстраивать игру команды от обороны.

— Но бронзу мы в итоге всё же взяли.
— Взяли своё за счёт мужества, старания, самоотдачи. Да и к нынешней команде в этом плане вопросов нет. Однако считаю, что было бы не совсем правильно, если бы наши ребята выиграли медали. По игре, которую показали, Россия не заслуживала медалей. Это трезвая оценка, а не критика. Мы должны быть людьми, которые перестанут удивляться. Мы должны быть в тройке лидеров по игре, по эволюции самой игры. К сожалению, мы этого не видим.

США U20 4:2
(2:1, 0:0, 2:1)
Россия U20
3.01.2018, 04:00 Зрители: 6242 Плей-офф: 1/4 финала KeyBank Center
Главные тренеры
Боб Моцко Валерий Брагин
Вратари
Джозеф Уолл Владислав Сухачев 58:22 (В. Сухачев 59:18)
1-й период
Артем Минулин 00:56
02:18 Киффер Беллоуз (А. Фокс, Б. Ткачак)
Клим Костин 08:14
Марсель Шолохов (К. Костин, А. Елизаров) 10:32
14:34 Кайлер Ямамото (К. Миттельштадт, Д. Самберг)
15:02 Киффер Беллоуз
Владислав Семин 17:11
Владислав Семин 17:11
2-й период
30:54
33:48 Трент Фредерик
38:16 Скотт Перунович
3-й период
Андрей Алтыбармакян (Д. Саморуков) 43:39
46:07 Дилан Самберг
52:31 Киффер Беллоуз (Д. Самберг)
59:18 п.в. Джоуи Андерсон (Р. Пелинг, Р. Линдгрен)
Никита Макеев 59:38
Статистика
8 Штрафное время 33
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Робин Шир (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия U20
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