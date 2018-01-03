Ларионов: По игре, показанной на МЧМ, Россия не заслуживала медалей
Валерий Брагин, по мнению хоккейного Профессора, выжал из сборной максимум.
Валерий Брагин, по мнению хоккейного Профессора, выжал из сборной максимум.
Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель кубка Стэнли Игорь Ларионов дал оценку выступлению молодёжной сборной России на чемпионате мира в Баффало. Команда Валерия Брагина проиграла США в четвертьфинале (2:4), досрочно и, по мнению эксперта, заслуженно прекратив борьбу за медали.
— Как вам итоговый результат нашей «молодёжки»?
— По большому счёту, это максимум, который могла выполнить сборная России. На большее по демонстрируемой игре нам просто было сложно рассчитывать. Брагин, считаю, выжал всё, что мог. Не могу оспаривать его решения по выбранным игрокам, по тренерскому штабу. У него есть свои советчики: скауты, помощники.
— Значит, это действительно был пик команды?
— Да.
— Одна из 20 реализованных попыток в большинстве. Как такое возможно?
— Эти вещи нужно детально анализировать, детально прорабатывать. Говорят, что у нас было мало времени для тренировок. Но я не думаю, что в этом вся проблема. Посмотрите на другие команды, ведь они были в таких же условиях. Но
— Что очень странно для чемпионата мира.
— Именно, ведь на турнирах подобного уровня эти вещи зачастую многое решают. Ты можешь сколько угодно обороняться, отдавать территориальное преимущество и владение шайбой. Но у тебя есть
— Валерий Брагин говорил, что большего ожидали от наших «канадцев» и «американцев». Тот же Абрамов мог сыграть сильнее. Получилось, что команду тянули либо «свои», либо Свечников и Костин, которые моложе.
— Мы не должны делить на «наших» и «ваших»! На «канадцев» и «русских». Поймите, это неправильно. Такого просто не может быть. Если ты
— То есть это категорически неправильно?
— Конечно, ведь они все русские. Просто
— Некоторые специалисты считают, что американцы сыграли в русский хоккей. Мы действительно проигрываем США в школе или это недоработка в нашей системе?
— А давно мы
— Заслуженный тренер России Владимир Плющев сказал, что у России была скромная команда. Помнится, раньше у нас был капитан Тарасенко, капитан Якупов, капитан Капризов. А сейчас за кого зацепиться?
— Да, раньше были такие мощные люди и лидеры, которых вы назвали. Но у нас ведь были и суперзвёзды вроде Малкина и Овечкина, которые получали по
— Но бронзу мы в итоге всё же взяли.
— Взяли своё за счёт мужества, старания, самоотдачи. Да и к нынешней команде в этом плане вопросов нет. Однако считаю, что было бы не совсем правильно, если бы наши ребята выиграли медали. По игре, которую показали, Россия не заслуживала медалей. Это трезвая оценка, а не критика. Мы должны быть людьми, которые перестанут удивляться. Мы должны быть в тройке лидеров по игре, по эволюции самой игры. К сожалению, мы этого не видим.
|США U20
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4:2
(2:1, 0:0, 2:1)
|Россия U20
|Боб Моцко
|Валерий Брагин
|Джозеф Уолл
|Владислав Сухачев 58:22 (В. Сухачев 59:18)
|1-й период
|Артем Минулин
|00:56
|02:18
|Киффер Беллоуз (А. Фокс, Б. Ткачак)
|Клим Костин
|08:14
|Марсель Шолохов (К. Костин, А. Елизаров)
|10:32
|14:34
|Кайлер Ямамото (К. Миттельштадт, Д. Самберг)
|15:02
|Киффер Беллоуз
|Владислав Семин
|17:11
|Владислав Семин
|17:11
|2-й период
|30:54
|33:48
|Трент Фредерик
|38:16
|Скотт Перунович
|3-й период
|Андрей Алтыбармакян (Д. Саморуков)
|43:39
|46:07
|Дилан Самберг
|52:31
|Киффер Беллоуз (Д. Самберг)
|59:18
|п.в.
|Джоуи Андерсон (Р. Пелинг, Р. Линдгрен)
|Никита Макеев
|59:38
|8
|Штрафное время
|33
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Робин Шир (Чехия)