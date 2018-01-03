Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Брагин не виноват: где брать звезд, если в КХЛ юниоров ставят под страхом смерти?
Корреспондент «СЭ» уверен: сваливать неудачу молодежной сборной на главного тренера — не выход из ситуации.
Корреспондент «СЭ» уверен: сваливать неудачу молодежной сборной на главного тренера — не выход из ситуации.
Остаться в первый раз за последние восемь лет без медалей — это больно. Но совсем не смертельно, как может показаться на первый взгляд. Меньше всего сейчас хотелось бы сейчас слышать истерики и крики «шеф, все пропало». Наш молодежный хоккей совсем не так плох, чтобы из неудовлетворительного результата одного турнира рвать волосы на всех местах, где они растут. Медальная серия из семи подряд чемпионатов (золото, по три серебра и бронзы) с разными составами и главными тренерами — отличный показатель по нынешним временам. Канадцы, которых по инерции до сих пор принято считать главной силой в молодежном хоккее, за последние пять лет только два раза оказывались на пьедестале. Финны имеют на этом отрезке два золота и три «баранки», шведы — два серебра, американцы дважды становились первыми и один раз — третьими. Конкуренция на этом уровне неимоверно возросла. Вторая половина 2000-х, когда сборная Канады пять лет подряд занимала первое место, в настоящий момент кажется чуть ли не первобытной историей.
Разговоры о воле, характере и запредельной самоотдаче всегда сопутствуют большим победам. Но к ним добавляется и везение, которого на этот раз не хватило. Штанга после броска Шолохова в четвертьфинале со сборной США при счете 2:3 — именно из этой серии. Почти всегда на медальных турнирах россияне ходили по краю пропасти, спасаясь в последний момент. Самым ярким примером служит золотой Баффало-2011. На этот раз не получилось, хотя в матчах со шведами и американцами за игру в целом как минимум не было стыдно.
Может, имели место ошибки главного тренера в комплектовании? Я перед турниром общался с парой скаутов. Один из них к выбору Брагина, как правило, относится очень критично. Но на этот раз он отметил, что в сборную были вызваны практически все сильнейшие. Разве что пара человек — на усмотрение тренера. Нападающий Кравцов из «Трактора» в КХЛ играет
Проблемы нынешней сборной в большой степени вытекают из конкретной ситуации, хотя некоторые выводы подтверждают давние тенденции. Еще до турнира все от мала до велика говорили, что эта команда имеет минимум шансов на чемпионство. Доводы сейчас кажутся справедливыми, поскольку лидеров в сборной России так и на нашлось. Разве что неожиданно мощно сыграл 18-летний нападающий Костин. Поддержки он получил мало. Защитники очень плохо помогали атаке, поэтому остается с сожалением вспоминать об отсутствии Сергачева, проводящего блестящий дебютный сезон в «Тампе».
В целом не очень ровно провели чемпионат мира нападающие из системы СКА — Алтыбармакян, Мальцев и Полодян. Легионеры из канадских юниорских лиг Соколов и Абрамов полностью разочаровали, показав, что уже третий год теряют за океаном время и только деградируют. Тут бы по привычке добавить фразу про КХЛ, где в матчах с мужиками можно быстро прогрессировать. Но из этой команды почти никто не имеет места в основном составе. Здесь уместно было бы кинуть увесистый булыжник в огород руководителей КХЛ. Нельзя ставить молодых игроков в приказном порядке в первое звено за красивые глаза. В то же время создать благоприятные условия для раскрытия их потенциала руководящие структуры обязаны. Под первую сборную, например, ломается через колено внутренний календарь. Не призываю к радикальным мерам с прицелом под «молодежку». Но делать
Вот в и итоге получается, что в сборной Брагин вынужден делать работу, которую по разным причинам игнорирует большинство российских клубов. Лучше всего об этом говорят сами игроки, публично и приватно восхищающиеся двумя неделями, проведенными в сборной на чемпионате мира. Можно сейчас по старой русской традиции свалить все на главного тренера и даже найти ему преемника. Хотя как можно забыть предыдущие заслуги Брагина? Но если ему или новому специалисту не помогать всем миром, то о семи подряд медальных годах молодежки скоро придется вспоминать как
|США U20
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4:2
(2:1, 0:0, 2:1)
|Россия U20
|Боб Моцко
|Валерий Брагин
|Джозеф Уолл
|Владислав Сухачев 58:22 (В. Сухачев 59:18)
|1-й период
|Артем Минулин
|00:56
|02:18
|Киффер Беллоуз (А. Фокс, Б. Ткачак)
|Клим Костин
|08:14
|Марсель Шолохов (К. Костин, А. Елизаров)
|10:32
|14:34
|Кайлер Ямамото (К. Миттельштадт, Д. Самберг)
|15:02
|Киффер Беллоуз
|Владислав Семин
|17:11
|Владислав Семин
|17:11
|2-й период
|30:54
|33:48
|Трент Фредерик
|38:16
|Скотт Перунович
|3-й период
|Андрей Алтыбармакян (Д. Саморуков)
|43:39
|46:07
|Дилан Самберг
|52:31
|Киффер Беллоуз (Д. Самберг)
|59:18
|п.в.
|Джоуи Андерсон (Р. Пелинг, Р. Линдгрен)
|Никита Макеев
|59:38
|8
|Штрафное время
|33
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Робин Шир (Чехия)