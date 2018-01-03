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«Как Свечников может играть меньше всех?»: что Брагин сделал не так
Корреспондент «СЭ» считает, что главный тренер молодежной сборной России допустил много ошибок во время чемпионата мира.
Корреспондент «СЭ» считает, что главный тренер молодежной сборной России допустил много ошибок во время чемпионата мира.
«1998 год рождения — ну сами видите. Если Костин, Свечников на
Почему Соколов, с трудом передвигающий свои 100 килограммов, получает на минуту больше, при том что в принципе не способен на этом уровне создать момент ни себе, ни партнерам? Да еще и выходит в большинстве, в отличие от Свечникова, получившего время в розыгрышах лишнего лишь в матче со шведами и первом периоде встречи с американцами.
Или, например, Абрамов сыграл совсем не так, как мог и должен был. Но чего ждать от реактивного крайка, если главная его задача при переходе из обороны в атаку — упереться в чужую синюю линию. Шолохов — большой молодец, но Виталию совсем не помешал бы центр, способный под него подстроиться и понять. Например — Рубцов, но без Соколова. Однако такой вариант даже попробовать не пытались.
Большинство — отдельная песня. На что может рассчитывать команда, реализующая одну попытку за пять матчей? Максимум на четвертьфинал. Третий период против сборной США был замечательным, пока не удалился Сэмберг. Имея на одного игрока больше, Россия, мягко говоря, не показала вообще ничего. Просто подарив инициативу сопернику. И тут же банальный заброс и гвоздь в крышку гроба от Беллоуза.
Чехи обыграли команду Брагина за счет своего большинства. Поставленного, продуманного, с четким распределением ролей, с наигранным входом в зону. Что делал Брагин при «5 на 4» во встрече с солидно наудалявшимися чехами? Выпускал все пятерки в строгую очередность. Зачем и почему? Впечатление такое, что тренерский штаб вообще не понимал, кто у него в распоряжении. Они не видели игроков, которых брали? Не знали, кто на что способен? Не были в курсе, что Свечников в меньшинстве не играл толком никогда? А ведь его ошибка, вполне простительная
Чехи вообще — прекрасный пример. Поставили главным одного из самых талантливых тренеров Европы Филипа Песана. Он не стал заморачиваться возрастом и антропометрией, в отличие от Брагина, собрал самых одаренных, сложил два толковых звена и две толковых спецбригады большинства (естественно, с 4 форвардами и 1 защитником), где каждый четко знает свою роль (чехи — вторые по реализации лишнего на турнире с фантастическим показателем в 50%), и нате — первый за 13 лет выход в полуфинал. Причем по делу выход. Несмотря на бестолковость финнов.
Любое неудачное большинство — это минус в психологию, логику и картину игры. И неужели никто не знал, что Зайцев с шайбой не очень дружит? Когда его поставили на пятак в начале третьего периода матча со швейцарцами — глаза едва на лоб не залезли. И тут же получили ведь от Йегера. Потому что тот самый минус. Неужели никто не знал, что спецбригады, состоящие из работяг, в принципе не должны существовать, потому что это глупость? Когда при «5 на 4» снова начали выпускать по два защитника, стало ясно, что не пропустить — чуть ли не важнее. Что само по себе смешно.
Едва не дернули шведов. Американцев затащили в концовку, где все было на тоненького, при том что по индивидуальному таланту те повыше будут. Тут Брагин красавец. Темпом управлял, 1−1−3 работали как часы, пока тройка Рубцова не переиграла смену, не успев увести Сэмберга на фланг. А переигрываемые смены — еще одна больная тема этой сборной.
Никто не ставит под сомнение великий талант Брагина. Но каким же
Ладно медали. Как метко сказал один известный тренер: «Зачем нам медали, если мы швейцарцев без Хишира, с девятью игроками 1999-го и пятью 2000-го еле обыгрываем? А через год они уже будут значительно сильнее».
Брагин, конечно, лукавит, говоря, что в составе были все сильнейшие. Есть ребята поталантливее тех, что приехали в Баффало. Помладше, но все же талантливее и как минимум не хуже в общем плане. Но мы как всегда приехали
Сборная была не самой плохой. При том что ей недоставало нескольких ребят, которых отцепили, несмотря на талант. Ей просто нужен был более индивидуальный подход. И четкое управление. Вот этого — точно не было.
|США U20
|
4:2
(2:1, 0:0, 2:1)
|Россия U20
|Боб Моцко
|Валерий Брагин
|Джозеф Уолл
|Владислав Сухачев 58:22 (В. Сухачев 59:18)
|1-й период
|Артем Минулин
|00:56
|02:18
|Киффер Беллоуз (А. Фокс, Б. Ткачак)
|Клим Костин
|08:14
|Марсель Шолохов (К. Костин, А. Елизаров)
|10:32
|14:34
|Кайлер Ямамото (К. Миттельштадт, Д. Самберг)
|15:02
|Киффер Беллоуз
|Владислав Семин
|17:11
|Владислав Семин
|17:11
|2-й период
|30:54
|33:48
|Трент Фредерик
|38:16
|Скотт Перунович
|3-й период
|Андрей Алтыбармакян (Д. Саморуков)
|43:39
|46:07
|Дилан Самберг
|52:31
|Киффер Беллоуз (Д. Самберг)
|59:18
|п.в.
|Джоуи Андерсон (Р. Пелинг, Р. Линдгрен)
|Никита Макеев
|59:38
|8
|Штрафное время
|33
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Робин Шир (Чехия)