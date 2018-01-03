«Как Свечников может играть меньше всех?»: что Брагин сделал не так

«1998 год рождения — ну сами видите. Если Костин, Свечников на год-два моложе и выглядели сильнее многих этих хоккеистов», — сказал Валерий Брагин после поражения от американцев. Кто бы спорил. Вот только в который уже раз крайне трудно понять, с какого такого перепугу тот же Свечников, который, по мнению самого же Брагина, сильнее многих, опять получает 11 минут игрового времени. Меньше всех в команде, не считая получившего 5+20 Семина! Что это? Как это?

Почему Соколов, с трудом передвигающий свои 100 килограммов, получает на минуту больше, при том что в принципе не способен на этом уровне создать момент ни себе, ни партнерам? Да еще и выходит в большинстве, в отличие от Свечникова, получившего время в розыгрышах лишнего лишь в матче со шведами и первом периоде встречи с американцами.

Или, например, Абрамов сыграл совсем не так, как мог и должен был. Но чего ждать от реактивного крайка, если главная его задача при переходе из обороны в атаку — упереться в чужую синюю линию. Шолохов — большой молодец, но Виталию совсем не помешал бы центр, способный под него подстроиться и понять. Например — Рубцов, но без Соколова. Однако такой вариант даже попробовать не пытались.

Большинство — отдельная песня. На что может рассчитывать команда, реализующая одну попытку за пять матчей? Максимум на четвертьфинал. Третий период против сборной США был замечательным, пока не удалился Сэмберг. Имея на одного игрока больше, Россия, мягко говоря, не показала вообще ничего. Просто подарив инициативу сопернику. И тут же банальный заброс и гвоздь в крышку гроба от Беллоуза.

Валерий БРАГИН | Источник: Спорт-Экспресс

Чехи обыграли команду Брагина за счет своего большинства. Поставленного, продуманного, с четким распределением ролей, с наигранным входом в зону. Что делал Брагин при «5 на 4» во встрече с солидно наудалявшимися чехами? Выпускал все пятерки в строгую очередность. Зачем и почему? Впечатление такое, что тренерский штаб вообще не понимал, кто у него в распоряжении. Они не видели игроков, которых брали? Не знали, кто на что способен? Не были в курсе, что Свечников в меньшинстве не играл толком никогда? А ведь его ошибка, вполне простительная из-за отсутствия подобного опыта, привела к шайбе сборной Чехии.

Чехи вообще — прекрасный пример. Поставили главным одного из самых талантливых тренеров Европы Филипа Песана. Он не стал заморачиваться возрастом и антропометрией, в отличие от Брагина, собрал самых одаренных, сложил два толковых звена и две толковых спецбригады большинства (естественно, с 4 форвардами и 1 защитником), где каждый четко знает свою роль (чехи — вторые по реализации лишнего на турнире с фантастическим показателем в 50%), и нате — первый за 13 лет выход в полуфинал. Причем по делу выход. Несмотря на бестолковость финнов.

Любое неудачное большинство — это минус в психологию, логику и картину игры. И неужели никто не знал, что Зайцев с шайбой не очень дружит? Когда его поставили на пятак в начале третьего периода матча со швейцарцами — глаза едва на лоб не залезли. И тут же получили ведь от Йегера. Потому что тот самый минус. Неужели никто не знал, что спецбригады, состоящие из работяг, в принципе не должны существовать, потому что это глупость? Когда при «5 на 4» снова начали выпускать по два защитника, стало ясно, что не пропустить — чуть ли не важнее. Что само по себе смешно.

Едва не дернули шведов. Американцев затащили в концовку, где все было на тоненького, при том что по индивидуальному таланту те повыше будут. Тут Брагин красавец. Темпом управлял, 1−1−3 работали как часы, пока тройка Рубцова не переиграла смену, не успев увести Сэмберга на фланг. А переигрываемые смены — еще одна больная тема этой сборной.

Никто не ставит под сомнение великий талант Брагина. Но каким же все-таки закостенелым был этот тренерский штаб. Большинство — мимо настолько, что дальше просто некуда. Поиск оптимальных сочетаний — мимо. Вот есть у тебя целый матч с белорусами, интенсивная тренировка. Пробуй до посинения все что угодно. Зачем? Лучше покататься строго в очередность. Смены — мимо, хоть этот компонент и подтянули. Переход из обороны в атаку — мимо совсем. Он даже у словаков работал, хотя там защитники послабее будут.

Ладно медали. Как метко сказал один известный тренер: «Зачем нам медали, если мы швейцарцев без Хишира, с девятью игроками 1999-го и пятью 2000-го еле обыгрываем? А через год они уже будут значительно сильнее».

Брагин, конечно, лукавит, говоря, что в составе были все сильнейшие. Есть ребята поталантливее тех, что приехали в Баффало. Помладше, но все же талантливее и как минимум не хуже в общем плане. Но мы как всегда приехали биться-бороться и терпеть-пахать. И ладно бы замешав все это на хоть малейшей толике технологичности. На каком-то поиске. Но поиска никакого не было. Ни в плане сочетаний, ни в плане большинства, ни в плане смен или тайм-менеджмента. А старые фокусы не прокатили.