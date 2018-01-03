«Русские не могли даже нормально войти в зону»

Источник: AFP 2017

При всём уважении к матчу Чехия — Финляндия именно встреча между сборными России и США стала главной на четвертьфинальной стадии молодёжного чемпионата мира в Баффало. В упорной борьбе сильнее оказались американские хоккеисты, чем очень порадовали прессу. «Чемпионат» приводит самые интересные высказывания по следам сражения России и США на МЧМ.

«Русские были бессильны в большинстве»

Журналист североамериканского издания Habs Eyes on the Prize Скотт Матла дал подробный анализ главного четвертьфинального матча в Баффало, сделав акцент на крайне слабой игре сборной России в большинстве по ходу всей встречи и невозможности закрепиться в чужой зоне. По мнению Матла, именно это в конечном итоге и предрешило исход матча.

«Русские были совершенно бессильны при игре в большинстве. Они вообще не могли нормально войти в зону сборной США. Всё, на что они сподобились, это длинные забросы вдоль борта. Было ясно, что американцы легко с этим справятся. Такая примитивная игра в исполнении России позволяла США спокойно подчищать зону и ехать на смену».

«Брагин проиграл США уже в третий раз подряд»

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Журналист NHL.com Майк Моррель был поражён мощной игрой сборной США в четвертьфинале с Россией, высоко оценив шансы подопечных Боба Моцко на завоевание золотых медалей в Баффало. Моррель не мог не отметить также, что для главного тренера сборной России Валерия Брагина это поражение стало третьим подряд в поединках с американцами. Возможно, Моррель тонко намекнул, что в тренерском штабе российской «молодёжки» назрели перемены, но пока это всё остаётся на уровне намёков.

«Американцы, судя по всему, могут стать первой сборной, которая выиграет два МЧМ подряд с 2009 года, когда это удалось Канаде. Тем временем Брагин проиграл США уже в третий раз подряд. И это при том, что до этого он выиграл у Америки четыре матча подряд…».

«Минус Россия, теперь остались шведы и канадцы»

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Другой журналист NHL Network Эй Джей Храдек также был воодушевлён после победы сборной США над Россией, однако в отличие от Морреля он признался, что американцам предстоит преодолеть очень тяжёлую дорогу на пути к вторым подряд золотым медалям молодёжного чемпионата мира. Соперники остались исключительно сильные.

«Если сборная США повторит свой прошлогодний успех, это будет означать, что они поочерёдно расправятся с Россией, Швецией и Канадой (да, я верю, что Канада победит Чехию в полуфинале). Минус Россия, теперь остались шведы и канадцы. Это будет невероятно трудный путь. Удачи Америке!».

«У США просто очень классный тренер»

Журналист Fox Sports Джон Мороси, обозревающий хоккей и бейсбол, сфокусировался на фигуре главного тренер сборной США Бобе Моцко. По мнению Мороси, именно продуктивная работа 56-летнего специалиста стала главным катализатором успехов молодёжного хоккея в Америке в последние годы. Напомним, что Моцко возглавил сборную США U-20 только в 2016 году и с первой же попытки выиграл турнир в Торонто и Монреале.

«Американская команда теперь имеет статистику 11−1 по победам на двух последних молодёжных чемпионатах мира. У этой сборной, безусловно, есть своё лицо, что является заслугой очень классного тренера Боба Моцко».

«Четвертьфинальный триллер»

Журналист CBC Sports Пит Блэкбёрн отдал должное усилиям сборной России, которая подарила немногочисленным зрителям главной хоккейной арены в Баффало настоящее шоу. Блэкбёрн отметил, что на игру россиян сильно повлияло удаление до конца матча ведущего защитника Владислава Сёмина.

«Россия и США подарили всем настоящий четвертьфинальный триллер. На игре русских сильно сказалось удаление Сёмина, но всё равно они боролись до конца. Американцам с большим трудом удалось сдержать натиск подопечных Брагина в конце. Отмечу, что Россия впервые с 2010 года осталась без медалей».

«Американцы сыграли как легендарная тройка “Детройта” во главе с Горди Хоу»

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Эндрю Подниекс в своём отчёте для официального сайт IIHF сравнил третью шайбу сборной США с голами легендарной тройки «Детройта» Горд Хоу -Тед Линдсей — Сид Абель. Именно эти хоккеисты «Ред Уингз» в своё время часто пользовались приёмом, сильно бросая шайбу в дальний борт, рассчитывая, что она отлетит прямо на пятачок перед воротами соперника, куда, в свою очередь, уже должен устремиться один из игроков тройки.

«Дилану Сэмбургу удалось вбросить шайбу в зону под единственно правильным углом. В результате этого снаряд отправился прямо на клюшку Кифферу Беллоузу, который в касание поразил ближний угол ворот Владислава Сухачёва».