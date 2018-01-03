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3 января, источник: Чемпионат.com

«Русские не могли даже нормально войти в зону»

Победа сборной США над Россией вызвала неподдельную радость у североамериканских СМИ.

Источник: AFP 2017

При всём уважении к матчу Чехия — Финляндия именно встреча между сборными России и США стала главной на четвертьфинальной стадии молодёжного чемпионата мира в Баффало. В упорной борьбе сильнее оказались американские хоккеисты, чем очень порадовали прессу. «Чемпионат» приводит самые интересные высказывания по следам сражения России и США на МЧМ.

«Русские были бессильны в большинстве»

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Журналист североамериканского издания Habs Eyes on the Prize Скотт Матла дал подробный анализ главного четвертьфинального матча в Баффало, сделав акцент на крайне слабой игре сборной России в большинстве по ходу всей встречи и невозможности закрепиться в чужой зоне. По мнению Матла, именно это в конечном итоге и предрешило исход матча.

«Русские были совершенно бессильны при игре в большинстве. Они вообще не могли нормально войти в зону сборной США. Всё, на что они сподобились, это длинные забросы вдоль борта. Было ясно, что американцы легко с этим справятся. Такая примитивная игра в исполнении России позволяла США спокойно подчищать зону и ехать на смену».

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«Брагин проиграл США уже в третий раз подряд»

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Журналист NHL.com Майк Моррель был поражён мощной игрой сборной США в четвертьфинале с Россией, высоко оценив шансы подопечных Боба Моцко на завоевание золотых медалей в Баффало. Моррель не мог не отметить также, что для главного тренера сборной России Валерия Брагина это поражение стало третьим подряд в поединках с американцами. Возможно, Моррель тонко намекнул, что в тренерском штабе российской «молодёжки» назрели перемены, но пока это всё остаётся на уровне намёков.

«Американцы, судя по всему, могут стать первой сборной, которая выиграет два МЧМ подряд с 2009 года, когда это удалось Канаде. Тем временем Брагин проиграл США уже в третий раз подряд. И это при том, что до этого он выиграл у Америки четыре матча подряд…».

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«Минус Россия, теперь остались шведы и канадцы»

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Другой журналист NHL Network Эй Джей Храдек также был воодушевлён после победы сборной США над Россией, однако в отличие от Морреля он признался, что американцам предстоит преодолеть очень тяжёлую дорогу на пути к вторым подряд золотым медалям молодёжного чемпионата мира. Соперники остались исключительно сильные.

«Если сборная США повторит свой прошлогодний успех, это будет означать, что они поочерёдно расправятся с Россией, Швецией и Канадой (да, я верю, что Канада победит Чехию в полуфинале). Минус Россия, теперь остались шведы и канадцы. Это будет невероятно трудный путь. Удачи Америке!».

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«У США просто очень классный тренер»

Журналист Fox Sports Джон Мороси, обозревающий хоккей и бейсбол, сфокусировался на фигуре главного тренер сборной США Бобе Моцко. По мнению Мороси, именно продуктивная работа 56-летнего специалиста стала главным катализатором успехов молодёжного хоккея в Америке в последние годы. Напомним, что Моцко возглавил сборную США U-20 только в 2016 году и с первой же попытки выиграл турнир в Торонто и Монреале.

«Американская команда теперь имеет статистику 11−1 по победам на двух последних молодёжных чемпионатах мира. У этой сборной, безусловно, есть своё лицо, что является заслугой очень классного тренера Боба Моцко».

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«Четвертьфинальный триллер»

Журналист CBC Sports Пит Блэкбёрн отдал должное усилиям сборной России, которая подарила немногочисленным зрителям главной хоккейной арены в Баффало настоящее шоу. Блэкбёрн отметил, что на игру россиян сильно повлияло удаление до конца матча ведущего защитника Владислава Сёмина.

«Россия и США подарили всем настоящий четвертьфинальный триллер. На игре русских сильно сказалось удаление Сёмина, но всё равно они боролись до конца. Американцам с большим трудом удалось сдержать натиск подопечных Брагина в конце. Отмечу, что Россия впервые с 2010 года осталась без медалей».

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«Американцы сыграли как легендарная тройка “Детройта” во главе с Горди Хоу»

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Эндрю Подниекс в своём отчёте для официального сайт IIHF сравнил третью шайбу сборной США с голами легендарной тройки «Детройта» Горд Хоу -Тед Линдсей — Сид Абель. Именно эти хоккеисты «Ред Уингз» в своё время часто пользовались приёмом, сильно бросая шайбу в дальний борт, рассчитывая, что она отлетит прямо на пятачок перед воротами соперника, куда, в свою очередь, уже должен устремиться один из игроков тройки.

«Дилану Сэмбургу удалось вбросить шайбу в зону под единственно правильным углом. В результате этого снаряд отправился прямо на клюшку Кифферу Беллоузу, который в касание поразил ближний угол ворот Владислава Сухачёва».

Подниекс также отметил гол Андрея Алтыбармакяна в третьем периоде, назвав его самым красивым и впечатляющим на турнире.

США U20 4:2
(2:1, 0:0, 2:1)
Россия U20
3.01.2018, 04:00 Зрители: 6242 Плей-офф: 1/4 финала KeyBank Center
Главные тренеры
Боб Моцко Валерий Брагин
Вратари
Джозеф Уолл Владислав Сухачев 58:22 (В. Сухачев 59:18)
1-й период
Артем Минулин 00:56
02:18 Киффер Беллоуз (А. Фокс, Б. Ткачак)
Клим Костин 08:14
Марсель Шолохов (К. Костин, А. Елизаров) 10:32
14:34 Кайлер Ямамото (К. Миттельштадт, Д. Самберг)
15:02 Киффер Беллоуз
Владислав Семин 17:11
Владислав Семин 17:11
2-й период
30:54
33:48 Трент Фредерик
38:16 Скотт Перунович
3-й период
Андрей Алтыбармакян (Д. Саморуков) 43:39
46:07 Дилан Самберг
52:31 Киффер Беллоуз (Д. Самберг)
59:18 п.в. Джоуи Андерсон (Р. Пелинг, Р. Линдгрен)
Никита Макеев 59:38
Статистика
8 Штрафное время 33
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Робин Шир (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
США U20
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