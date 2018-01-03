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3 января, источник: Спорт-Экспресс

Павел Буре: Не стоит судить Россию по одному турниру

Заслуженный мастер спорта СССР и России, легендарная «Русская ракета» Павел Буре высказался о выступлении нашей сборной на МЧМ. Напомним, что команда Валерия Брагина уступила США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира со счетом 2:4.

Источник: Reuters

— Позитивный момент в игре нашей сборной — это ее характер. Наши ребята дважды отыгрывались по ходу встречи. Нам не повезло с тем, что уже на стадии четвертьфинала мы встретились с очень сильным соперником. На молодежном уровне американцы — очень серьезный оппонент. Конкуренция на МЧМ всегда была сумасшедшей, потому как на этот турнир приезжают почти все сильнейшие хоккеисты планеты этого возраста.

— Что можете сказать в целом о выступлении нашей команды?

— Год на год не приходится. В каком-то году игроки сильнее, а каком-то — чуть похуже. В нашей команде были хоккеисты младше 1998 года рождения, так что они смогут выступать в следующем году. Это — повод для оптимизма.

По игре скажу, что в современном хоккее нужно уметь делать все, так как конкуренция очень высокая. Решают нюансы. Наша команда отлично действовала при игре «5 на 5», часто переигрывала соперника по многим показателям. Но хоккей — такой вид спорт, где есть удаления. Их нужно реализовывать, ведь именно в этот момент игры может все решиться.

Не стал бы судить о развитии хоккея по одному турниру. У нас хоккейная страна, и он сегодня планомерно развивается. Посмотрите, сколько сейчас построено катков. В то время, когда я играл на МЧМ, их было значительно меньше. Сейчас действительно огромная конкуренция. Мы часто занимаем призовые места, канадцы выигрывают, но и проигрывают тоже часто. Все решают мельчайшие нюансы, те же буллиты.

Конечно, в будущее нужно смотреть с оптимизмом. Для нашей сборной вылетать на стадии четвертьфинала — рановато. Но мы все равно будет одним из фаворитов, как были все время до этого. Мы всегда ставим высокие цели, хоть и не всегда получается их достичь. Наверное, в следующем году нужно лучше играть на предварительном этапе, чтобы была возможность попасть на соперника чуть послабее. Ясно, что для победы в турнире нужно выигрывать у всех. Но соперник в ¼ финала — все же явный нюанс.

США U20 4:2
(2:1, 0:0, 2:1)
Россия U20
3.01.2018, 04:00 Зрители: 6242 Плей-офф: 1/4 финала KeyBank Center
Главные тренеры
Боб Моцко Валерий Брагин
Вратари
Джозеф Уолл Владислав Сухачев 58:22 (В. Сухачев 59:18)
1-й период
Артем Минулин 00:56
02:18 Киффер Беллоуз (А. Фокс, Б. Ткачак)
Клим Костин 08:14
Марсель Шолохов (К. Костин, А. Елизаров) 10:32
14:34 Кайлер Ямамото (К. Миттельштадт, Д. Самберг)
15:02 Киффер Беллоуз
Владислав Семин 17:11
Владислав Семин 17:11
2-й период
30:54
33:48 Трент Фредерик
38:16 Скотт Перунович
3-й период
Андрей Алтыбармакян (Д. Саморуков) 43:39
46:07 Дилан Самберг
52:31 Киффер Беллоуз (Д. Самберг)
59:18 п.в. Джоуи Андерсон (Р. Пелинг, Р. Линдгрен)
Никита Макеев 59:38
Статистика
8 Штрафное время 33
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Робин Шир (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
США U20
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