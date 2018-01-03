Павел Буре: Не стоит судить Россию по одному турниру

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— Позитивный момент в игре нашей сборной — это ее характер. Наши ребята дважды отыгрывались по ходу встречи. Нам не повезло с тем, что уже на стадии четвертьфинала мы встретились с очень сильным соперником. На молодежном уровне американцы — очень серьезный оппонент. Конкуренция на МЧМ всегда была сумасшедшей, потому как на этот турнир приезжают почти все сильнейшие хоккеисты планеты этого возраста.

— Что можете сказать в целом о выступлении нашей команды?

— Год на год не приходится. В каком-то году игроки сильнее, а каком-то — чуть похуже. В нашей команде были хоккеисты младше 1998 года рождения, так что они смогут выступать в следующем году. Это — повод для оптимизма.

По игре скажу, что в современном хоккее нужно уметь делать все, так как конкуренция очень высокая. Решают нюансы. Наша команда отлично действовала при игре «5 на 5», часто переигрывала соперника по многим показателям. Но хоккей — такой вид спорт, где есть удаления. Их нужно реализовывать, ведь именно в этот момент игры может все решиться.

Не стал бы судить о развитии хоккея по одному турниру. У нас хоккейная страна, и он сегодня планомерно развивается. Посмотрите, сколько сейчас построено катков. В то время, когда я играл на МЧМ, их было значительно меньше. Сейчас действительно огромная конкуренция. Мы часто занимаем призовые места, канадцы выигрывают, но и проигрывают тоже часто. Все решают мельчайшие нюансы, те же буллиты.