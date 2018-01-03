Костин — в лидерах, Абрамов — в тени: оценки сборной России за МЧМ

Источник: AFP 2017

Сборная России завершила выступление на молодёжном чемпионате мира, уступив в четвертьфинальном матче сборной США — 2:4. По итогам всего турнира мы выставили оценки игрокам нашей национальной команды.

Вратари

Владислав Сухачёв — 6,0

Сухачёв не показывал феерической игры во время турнира, а первый матч и вовсе начал на скамейке запасных. Но в итоге выиграл конкуренцию за место в старте, был одним из лучших в игре США — Россия, несколько раз выручал команду в каждом поединке этого первенства. Однако поставить более высокую оценку не позволяют периодически допускаемые им ошибки, главная из которых пришлась на противостояние с Беларусью.

Алексей Мельничук — 5,0

Мельничук отыграл на этом турнире всего 40 минут. За это время голкипер отразил 12 из 16 бросков в матче с чехами, после чего был заменён. Грубых ляпов Алексей не допустил, но и не подтащил там, где было нужно.

Защитники

Егор Зайцев — 5,5

Капитан сборной достаточно неплохо подключался к атакам. Наша команда хорошо справлялась с чужим большинством, и заслуга Зайцева в этом тоже есть. Но если брать игру в обороне в целом, то надёжностью Егор не отличался: характерный эпизод — третья шайба, заброшенная шведами, когда защитник россиян не смог убрать с пятака оппонента.

Артём Минулин — 5,5

Минулин заслужил ту же оценку, что и Егор, играя последние два матча с ним в паре. Ошибался Артём и в дуэте с капитаном, и в предыдущем сочетании с Шепелевым. Защитник часто остаётся в полупозиции, и это стало заметно уже в первой игре на турнире.

Николай Кныжов — 5,0

Весь турнир Кныжов находился в числе четырёх сильнейших защитников сборной России, в первых двух звеньях, иначе говоря. Оправдать доверие Кныжов не сумел. Он ошибался как в поединках с аутсайдерами, — вторая шайба Беларуси, когда Николая обокрали за воротами, — так и в матчах с сильными противниками — шайба Лильегрена в матче против Швеции, когда защитник позволил сыграть на добивании.

Владислав Сёмин — 5,5

Сёмин забросил единственную шайбу сборной в большинстве. Находясь в чужой зоне, Владислав приносил пользу команде. О непосредственных обязанностях и их выполнении этого не скажешь: Сёмину зачастую не хватало скорости, вследствие чего оппонент отрывался от российского защитника. Венцом всех неудач Сёмина стал большой штраф в заключительном матче, что дало американцам пять минут численного преимущества.

Дмитрий Саморуков — 6,0

18-летний Саморуков выглядел зрело, будучи самым молодым защитником сборной России. Тренерский штаб верил в Саморукова и Елизарова и не разбивал эту пару начиная со встречи против Швейцарии. Нельзя сказать, что Дмитрий сыграл безупречно: первые три игры защитник значительно лучше провёл, чем две последние на турнире. Однако, если сравнивать всех «оборонцев» сборной России на МЧМ, грубых ляпов у защитника «ГельфСторма» меньше всех.

Анатолий Елизаров — 5,5

Защитник «Тороса» провёл на высоком уровне первые три матча первенства мира. Затем шведы и американцы обнажили недостатки, которые у него есть. В частности, в пропущенной шайбе от скандинавского форварда Андерсена очевидна вина Анатолия. Гол Беллоуза наш защитник тоже смог бы предотвратить, будь у него чуть выше скорость. Хотя справедливости ради отметим, что вина в третьей шайбе лежит на нескольких игроках.

Никита Макеев — 5,0

Защитник, уже поигравший за ЦСКА, мог претендовать на значительное количество игровых минут: тренеры в него верили. И Макеева ставили даже в первое звено в паре с Кныжовым, но Никиту ждал провал. От Швейцарии россияне пропустили дважды, и в обоих случаях Макеев находился на льду. Окончательно подтвердил мысли о несостоятельности этого сочетания поединок с Беларусью, после которого «армейца» отправили в четвёртую пару обороны.

Александр Шепелев — 5,0

После провальной игры с чехами — во время трёх из пяти пропущенных шайб на льду находился Шепелев — стало понятно, что Александр не сможет претендовать на место в первых двух парах обороны, а это означало сокращение игрового времени. Но и в дальнейшем защитник демонстрировал не самую уверенную и стабильную игру, пребывая в четвёртом сочетании.

Нападающие

Артём Манукян — 5,0

Чемпионат сложился для форварда неудачно. Манукяну не отказать в старании и напористости, но для нападающего первых двух звеньев главное — это результативные баллы. В каждом матче у Артёма были прекрасные возможности, но за пять матчей воспитанник омского хоккея так ни разу и не забил.

Герман Рубцов — 6,5

Многие восхищались в первых трёх встречах взаимодействием Рубцова и Каюмова и их индивидуальными решениями. Тренерский штаб по ходу турнира поставил тройку Рубцова в первое звено. Однако во время самого важного матча Герман не был лидером сборной, пропав где-то на белом ледовом фоне.

Артур Каюмов — 6,5

Про Каюмова можно сказать примерно то же самое, что и про Рубцова. Артур тоже был хорош в первой части чемпионата мира. За время удачных матчей он сумел забросить три шайбы, которые позволили ему разделить второе место в списке снайперов сборной России. Но набранными баллами в ключевых противостояниях Каюмов не разжился. Более того, форвард «Локомотива» в третьей шайбе американцев вину частично должен взять на себя.

Дмитрий Соколов — 5,5

Никуда не делось ощущение, что Соколова не совсем правильно использовали: габаритный форвард мог бы быть полезен в борьбе на пятаке, но с завидной регулярностью барражировал перед вратарём оппонентов только Костин. У Дмитрия основные функции были другими. Но и без этого нападающий помог сборной, забросив шведской сборной и дважды ассистировав в игре против Швейцарии.

Михаил Мальцев — 5,5

Мальцев был одним из лучших в первом периоде в составе россиян во время четвертьфинального матча, то есть в те моменты, когда игра не клеилась, ответственность на себя брал Мальцев. С каждой встречей уроженец Санкт-Петербурга прибавлял, но, как и многие партнёры, Михаил был далёк от максимума.

Алексей Полодян — 6,0

Полодян провёл хороший матч против шведов, набрав в нём два очка. Всего форвард «СКА-Нева» забросил три шайбы, больше в сборной России только у Клима Костина. Индивидуальные успехи Алексея учитываются в конечной оценке, но и нельзя не учесть невыразительную игру питерской тройки, сформированной ещё до начала чемпионата и распавшейся по ходу турнира.

Андрей Алтыбармакян — 5,5

Ещё один нападающий, который не может занести себе в актив выступление на турнире. Андрей слабо провёл первые три игры, находясь в так называемой питерской тройке. Попав к Шолохову и Абрамову, Алтыбармакян по-прежнему не был заметен. И только в заключительной встрече чемпионата мира форварду удался прекрасный сольный проход, который повышает общую оценку на пять десятых: этот шикарный гол оживил команду, придал необходимый импульс, которого, увы, для успеха не хватило.

Марсель Шолохов — 5,5

Шолохов стал автором двух красивых шайб на этом турнире. Только сборной России ни разу не удалось победить в случаях, когда забрасывал Марсель, в связи с этим их значение серьёзно понижается. Но главная причина, почему Шолохов получил сравнительно невысокую оценку, кроется даже не в этом. Нападающий плохо обороняется: он проиграл борьбу при втором взятии ворот в матче с США, случались похожие ситуации и в противостояниях с чехами и шведами.

Виталий Абрамов — 5,0

От Виталия ожидали значительно большего. Абрамов, который неплохо себя проявляет в юниорской лиге Квебека, стал худшим бомбардиром сборной России среди нападающих. На счету Виталия лишь одно очко: это гол в пустые ворота в поединке против Швейцарии. В большинстве случаев у форварда в конце матча в статистике значился лишь один бросок за три периода. Поменялось положение в четвертьфинальной встрече, однако ни одним из своих шансов Абрамов не воспользовался, загубив выгодные моменты.

Клим Костин — 7,5

Клим на протяжении четырёх матчей был лидером сборной России, став её лучшим бомбардиром (4+3). Как и многие, Костин не смог показать себя во всей красе в игре на выбывание, но его успехов во время всего турнира хватило для того, чтобы после окончания соревнований Валерий Брагин сказал, что 18-летний Костин и 17-летний Свечников сильнее многих хоккеистов 1998 года рождения. Аналитик Кори Пронман после игры отметил, что к тренерскому штабу сборной России есть вопросы: Костин был лучшим, но ему в решающие моменты давали мало игрового времени.

Георгий Иванов — 6,0

Иванов был менее заметен, чем партнёры по звену. Однако он успел набрать за время чемпионата четыре очка в пяти матчах, не набрав баллы только в играх против чехов и американцев. Вот такой парадокс: тройка, получившая меньше всего времени, набрала больше всех очков — 16 баллов (7 очков у Костина, 4 очка у Иванова, 5 очков у Свечникова).