Третьяк: Российских хоккеистов на молодежном ЧМ подвели дисциплина и игра в большинстве

Источник: ИТАР-ТАСС

Команда Валерия Брагина в ночь на среду уступила в четвертьфинале турнира сборной США (2:4).

«На чемпионате у нас была хорошая команда, в коллективе была отличная атмосфера. Наша сборная самоотверженно билась, блокировала броски, достаточно уверенно играл вратарь, игроки были хорошо готовы физически, при игре “5 на 5” действовали на равных, не уступали в движении, неплохо работали игровые сочетания, в том числе и клубные связки, хорошо действовали спецбригады меньшинства, из 20 попыток пропустили только три гола, а вот с большинством все было не лучшим образом — всего одна реализованная попытка из 20. Страдала и игровая дисциплина — было слишком много неоправданных удалений. Эти два фактора повлияли на наше выступление», — поделился впечатлениями Третьяк.

Глава ФХР уверен, что на следующем турнире команда сможет выступить лучше. «Есть уверенность, что в следующем году мы выступим лучше, когда подрастут игроки 1999−2000 годов рождения, в том числе и те, кто выступал на турнире в этом году, — сказал он. — Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку нашей сборной, всех, кто поддерживал нашу молодежку в Баффало, а также тех, кто не спал ночами и болел у экранов! Знаю, что таких людей было очень много».

«У России из года в год выступает сильная команда, всегда претендующая на призовые места. За последние восемь лет у нашей страны больше всего медалей. К примеру, та же Канада за тот же отрезок времени трижды оставалась вне пьедестала», — добавил Третьяк.