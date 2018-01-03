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3 января, источник: ТАСС

Третьяк: Российских хоккеистов на молодежном ЧМ подвели дисциплина и игра в большинстве

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборную России по хоккею на молодежном чемпионате мира подвели слабая игра в большинстве и большое количество удалений. Выступление команды прокомментировал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, чьи слова ТАСС предоставили в пресс-службе федерации.

Источник: ИТАР-ТАСС

Команда Валерия Брагина в ночь на среду уступила в четвертьфинале турнира сборной США (2:4).

«На чемпионате у нас была хорошая команда, в коллективе была отличная атмосфера. Наша сборная самоотверженно билась, блокировала броски, достаточно уверенно играл вратарь, игроки были хорошо готовы физически, при игре “5 на 5” действовали на равных, не уступали в движении, неплохо работали игровые сочетания, в том числе и клубные связки, хорошо действовали спецбригады меньшинства, из 20 попыток пропустили только три гола, а вот с большинством все было не лучшим образом — всего одна реализованная попытка из 20. Страдала и игровая дисциплина — было слишком много неоправданных удалений. Эти два фактора повлияли на наше выступление», — поделился впечатлениями Третьяк.

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Глава ФХР уверен, что на следующем турнире команда сможет выступить лучше. «Есть уверенность, что в следующем году мы выступим лучше, когда подрастут игроки 1999−2000 годов рождения, в том числе и те, кто выступал на турнире в этом году, — сказал он. — Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку нашей сборной, всех, кто поддерживал нашу молодежку в Баффало, а также тех, кто не спал ночами и болел у экранов! Знаю, что таких людей было очень много».

«У России из года в год выступает сильная команда, всегда претендующая на призовые места. За последние восемь лет у нашей страны больше всего медалей. К примеру, та же Канада за тот же отрезок времени трижды оставалась вне пьедестала», — добавил Третьяк.

Российская сборная осталась без наград молодежного чемпионата мира впервые с 2010 года.

США U20 4:2
(2:1, 0:0, 2:1)
Россия U20
3.01.2018, 04:00 Зрители: 6242 Плей-офф: 1/4 финала KeyBank Center
Главные тренеры
Боб Моцко Валерий Брагин
Вратари
Джозеф Уолл Владислав Сухачев 58:22 (В. Сухачев 59:18)
1-й период
Артем Минулин 00:56
02:18 Киффер Беллоуз (А. Фокс, Б. Ткачак)
Клим Костин 08:14
Марсель Шолохов (К. Костин, А. Елизаров) 10:32
14:34 Кайлер Ямамото (К. Миттельштадт, Д. Самберг)
15:02 Киффер Беллоуз
Владислав Семин 17:11
Владислав Семин 17:11
2-й период
30:54
33:48 Трент Фредерик
38:16 Скотт Перунович
3-й период
Андрей Алтыбармакян (Д. Саморуков) 43:39
46:07 Дилан Самберг
52:31 Киффер Беллоуз (Д. Самберг)
59:18 п.в. Джоуи Андерсон (Р. Пелинг, Р. Линдгрен)
Никита Макеев 59:38
Статистика
8 Штрафное время 33
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Робин Шир (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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