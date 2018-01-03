Валерий Брагин: Будущее в сборной? Это никогда не комментирую
Главный тренер молодежной сборной России — о поражении в четвертьфинале чемпионата мира от США (2:4).
Главный тренер молодежной сборной России — о поражении в четвертьфинале чемпионата мира от США (2:4).
— Чего не хватило в концовке матча нашей команде?
— Надо было забивать нам, а не им. Хотя шансы у нас были — в пустые ворота забивать. Но это хоккей — они забили, мы нет — при счете 2:2.
— Были у нас грубые ошибки?
— В первом периоде, мы предупреждали, что США очень мощно начинает, во всех матчах так было. В этой двадцатиминутке у них было преимущество. Но во втором периоде —
— Не показалось, что в третьем периоде вытащили из этой сборной максимум, что могли?
— В этом и заключается наша работа — вытащить максимум из каждого хоккеиста в нужный момент. В таких матчах из четырех шансов один надо забивать всегда.
— Выбор у вас был не очень большой на этот турнир. Это проблема?
— 1998 год рождения — ну сами видите. Если Костин, Свечников на
— Семин подвел команду или это был игровой момент?
— Удаление по делу.
— Выбор вратаря: чем Сухачев был сильнее Мельничука?
— По тренировкам. Тренер вратарей определился, что Сухачев на данный момент сильнее, и опыта у него больше. Мельничук и в сборной не играл практически никогда.
— Абрамову не хватило уверенности или мастерства?
— Ну, в пустые ворота он тоже не забил. Вторую половину матча он неплохо играл.
— Сейчас вы можете сказать, что взяли в сборную всех, кого хотели?
— Жалко, что травмы были у Рассейкина и, конечно, Дронова. Вот два игрока — а в остальном, думаю, здесь все сильнейшие.
— То есть, нет сожалений по тем, кого отцепляли от состава уже перед началом турнира в США?
— Нет, здесь все объективно.
— У вас заканчивается контракт, думаете, что будет дальше?
— Это я не комментирую никогда.
— Какое главное чувство от турнира?
— Предварительный турнир всегда подготовительный. Хорошо подготовились, физически неплохо команда выглядела. Поэтому жаль, очень обидно, но это хоккей. При счете 2:2 надо было забивать гол.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Баффало.
|США U20
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4:2
(2:1, 0:0, 2:1)
|Россия U20
|Боб Моцко
|Валерий Брагин
|Джозеф Уолл
|Владислав Сухачев 58:22 (В. Сухачев 59:18)
|1-й период
|Артем Минулин
|00:56
|02:18
|Киффер Беллоуз (А. Фокс, Б. Ткачак)
|Клим Костин
|08:14
|Марсель Шолохов (К. Костин, А. Елизаров)
|10:32
|14:34
|Кайлер Ямамото (К. Миттельштадт, Д. Самберг)
|15:02
|Киффер Беллоуз
|Владислав Семин
|17:11
|Владислав Семин
|17:11
|2-й период
|30:54
|33:48
|Трент Фредерик
|38:16
|Скотт Перунович
|3-й период
|Андрей Алтыбармакян (Д. Саморуков)
|43:39
|46:07
|Дилан Самберг
|52:31
|Киффер Беллоуз (Д. Самберг)
|59:18
|п.в.
|Джоуи Андерсон (Р. Пелинг, Р. Линдгрен)
|Никита Макеев
|59:38
|8
|Штрафное время
|33
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Робин Шир (Чехия)