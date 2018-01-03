Валерий Брагин: Будущее в сборной? Это никогда не комментирую

Источник: ФХР

— Чего не хватило в концовке матча нашей команде?

— Надо было забивать нам, а не им. Хотя шансы у нас были — в пустые ворота забивать. Но это хоккей — они забили, мы нет — при счете 2:2.

— Были у нас грубые ошибки?

— В первом периоде, мы предупреждали, что США очень мощно начинает, во всех матчах так было. В этой двадцатиминутке у них было преимущество. Но во втором периоде — где-то и мы владели инициативой, третий — получился равным до пропущенной шайбы.

— Не показалось, что в третьем периоде вытащили из этой сборной максимум, что могли?

— В этом и заключается наша работа — вытащить максимум из каждого хоккеиста в нужный момент. В таких матчах из четырех шансов один надо забивать всегда.

— Выбор у вас был не очень большой на этот турнир. Это проблема?

— 1998 год рождения — ну сами видите. Если Костин, Свечников на год-два моложе и выглядели сильнее многих этих хоккеистов. Но скажу еще раз: сегодня эти ребята по максимуму выдали.

— Семин подвел команду или это был игровой момент?

— Удаление по делу.

— Выбор вратаря: чем Сухачев был сильнее Мельничука?

— По тренировкам. Тренер вратарей определился, что Сухачев на данный момент сильнее, и опыта у него больше. Мельничук и в сборной не играл практически никогда.

— Абрамову не хватило уверенности или мастерства?

— Ну, в пустые ворота он тоже не забил. Вторую половину матча он неплохо играл.

— Сейчас вы можете сказать, что взяли в сборную всех, кого хотели?

— Жалко, что травмы были у Рассейкина и, конечно, Дронова. Вот два игрока — а в остальном, думаю, здесь все сильнейшие.

— То есть, нет сожалений по тем, кого отцепляли от состава уже перед началом турнира в США?

— Нет, здесь все объективно.

— У вас заканчивается контракт, думаете, что будет дальше?

— Это я не комментирую никогда.

— Какое главное чувство от турнира?

— Предварительный турнир всегда подготовительный. Хорошо подготовились, физически неплохо команда выглядела. Поэтому жаль, очень обидно, но это хоккей. При счете 2:2 надо было забивать гол.