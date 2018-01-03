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10:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Брагин: Будущее в сборной? Это никогда не комментирую

Главный тренер молодежной сборной России — о поражении в четвертьфинале чемпионата мира от США (2:4).

Источник: ФХР

— Чего не хватило в концовке матча нашей команде?

— Надо было забивать нам, а не им. Хотя шансы у нас были — в пустые ворота забивать. Но это хоккей — они забили, мы нет — при счете 2:2.

— Были у нас грубые ошибки?

— В первом периоде, мы предупреждали, что США очень мощно начинает, во всех матчах так было. В этой двадцатиминутке у них было преимущество. Но во втором периоде — где-то и мы владели инициативой, третий — получился равным до пропущенной шайбы.

— Не показалось, что в третьем периоде вытащили из этой сборной максимум, что могли?

— В этом и заключается наша работа — вытащить максимум из каждого хоккеиста в нужный момент. В таких матчах из четырех шансов один надо забивать всегда.

— Выбор у вас был не очень большой на этот турнир. Это проблема?

— 1998 год рождения — ну сами видите. Если Костин, Свечников на год-два моложе и выглядели сильнее многих этих хоккеистов. Но скажу еще раз: сегодня эти ребята по максимуму выдали.

— Семин подвел команду или это был игровой момент?

— Удаление по делу.

— Выбор вратаря: чем Сухачев был сильнее Мельничука?

— По тренировкам. Тренер вратарей определился, что Сухачев на данный момент сильнее, и опыта у него больше. Мельничук и в сборной не играл практически никогда.

— Абрамову не хватило уверенности или мастерства?

— Ну, в пустые ворота он тоже не забил. Вторую половину матча он неплохо играл.

— Сейчас вы можете сказать, что взяли в сборную всех, кого хотели?

— Жалко, что травмы были у Рассейкина и, конечно, Дронова. Вот два игрока — а в остальном, думаю, здесь все сильнейшие.

— То есть, нет сожалений по тем, кого отцепляли от состава уже перед началом турнира в США?

— Нет, здесь все объективно.

— У вас заканчивается контракт, думаете, что будет дальше?

— Это я не комментирую никогда.

— Какое главное чувство от турнира?

— Предварительный турнир всегда подготовительный. Хорошо подготовились, физически неплохо команда выглядела. Поэтому жаль, очень обидно, но это хоккей. При счете 2:2 надо было забивать гол.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Баффало.

США U20 4:2
(2:1, 0:0, 2:1)
Россия U20
3.01.2018, 04:00 Зрители: 6242 Плей-офф: 1/4 финала KeyBank Center
Главные тренеры
Боб Моцко Валерий Брагин
Вратари
Джозеф Уолл Владислав Сухачев 58:22 (В. Сухачев 59:18)
1-й период
Артем Минулин 00:56
02:18 Киффер Беллоуз (А. Фокс, Б. Ткачак)
Клим Костин 08:14
Марсель Шолохов (К. Костин, А. Елизаров) 10:32
14:34 Кайлер Ямамото (К. Миттельштадт, Д. Самберг)
15:02 Киффер Беллоуз
Владислав Семин 17:11
Владислав Семин 17:11
2-й период
30:54
33:48 Трент Фредерик
38:16 Скотт Перунович
3-й период
Андрей Алтыбармакян (Д. Саморуков) 43:39
46:07 Дилан Самберг
52:31 Киффер Беллоуз (Д. Самберг)
59:18 п.в. Джоуи Андерсон (Р. Пелинг, Р. Линдгрен)
Никита Макеев 59:38
Статистика
8 Штрафное время 33
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Робин Шир (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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