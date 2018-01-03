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11:04 (мск), источник: ТАСС

Капитан молодежной сборной России по хоккею извинился за результат матча с американцами

ТАСС, 3 января. Капитан молодежной сборной России Егор Зайцев принес извинения болельщикам за поражение в матче четвертьфинала чемпионата мира с командой США. Слова Зайцева приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Источник: AFP 2017

В среду сборная России проиграла американцам в четвертьфинале мирового первенства в Баффало (штат Нью-Йорк) со счетом 2:4. Зайцев был признан одним из лучших игроков национальной команды, в пяти встречах отметившись одной результативной передачей и заработав показатель полезности «+1».

«Моменты не реализовали, которые были, можно было забивать, но не реализовали, поэтому так и получилось. Смотреть друг другу в глаза не стыдно, потому что мы сегодня отдали все, просто так получилось. Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат», — сказал Зайцев.

Молодежный чемпионат мира завершится 5 января.

США U20 4:2
(2:1, 0:0, 2:1)
Россия U20
3.01.2018, 04:00 Зрители: 6242 Плей-офф: 1/4 финала KeyBank Center
Главные тренеры
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Вратари
Джозеф Уолл Владислав Сухачев 58:22 (В. Сухачев 59:18)
1-й период
Артем Минулин 00:56
02:18 Киффер Беллоуз (А. Фокс, Б. Ткачак)
Клим Костин 08:14
Марсель Шолохов (К. Костин, А. Елизаров) 10:32
14:34 Кайлер Ямамото (К. Миттельштадт, Д. Самберг)
15:02 Киффер Беллоуз
Владислав Семин 17:11
Владислав Семин 17:11
2-й период
30:54
33:48 Трент Фредерик
38:16 Скотт Перунович
3-й период
Андрей Алтыбармакян (Д. Саморуков) 43:39
46:07 Дилан Самберг
52:31 Киффер Беллоуз (Д. Самберг)
59:18 п.в. Джоуи Андерсон (Р. Пелинг, Р. Линдгрен)
Никита Макеев 59:38
Статистика
8 Штрафное время 33
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Робин Шир (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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