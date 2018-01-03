Капитан молодежной сборной России по хоккею извинился за результат матча с американцами

В среду сборная России проиграла американцам в четвертьфинале мирового первенства в Баффало (штат Нью-Йорк) со счетом 2:4. Зайцев был признан одним из лучших игроков национальной команды, в пяти встречах отметившись одной результативной передачей и заработав показатель полезности «+1».

«Моменты не реализовали, которые были, можно было забивать, но не реализовали, поэтому так и получилось. Смотреть друг другу в глаза не стыдно, потому что мы сегодня отдали все, просто так получилось. Единственное, хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат», — сказал Зайцев.