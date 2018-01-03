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10:55 (мск), источник: ТАСС

Сухачев, Костин и Зайцев признаны лучшими хоккеистами сборной России на молодежном ЧМ

ТАСС, 3 января. Голкипер Владислав Сухачев, нападающий Клим Костин и защитник Егор Зайцев названы лучшими игроками сборной России на молодежном чемпионате по хоккею 2018 года в американском Баффало. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Источник: AFP 2017

Лучших игроков сборной России определял тренерский штаб национальной команды.

Костин на молодежном первенстве 2018 года сыграл все пять матчей, в которых набрал 8 очков (5 шайб + 3 передачи), он замыкает тройку лучших бомбардиров турнира. Сухачев также провел пять игр (в матче с чехами вышел на замену), в которых в среднем пропускал по 2,74 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 90,4. Капитан команды Зайцев в пяти встречах отметился одной результативной передачей и заработал показатель полезности «+1».

В ночь на среду российские хоккеисты уступили в матче четвертьфинала хозяевам турнира действующим чемпионам мира сборной США со счетом 2:4 и завершили выступление на турнире. Национальная команда не смогла завоевать медали молодежного первенства впервые с 2010 года.

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