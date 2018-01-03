Сухачев, Костин и Зайцев признаны лучшими хоккеистами сборной России на молодежном ЧМ

Костин на молодежном первенстве 2018 года сыграл все пять матчей, в которых набрал 8 очков (5 шайб + 3 передачи), он замыкает тройку лучших бомбардиров турнира. Сухачев также провел пять игр (в матче с чехами вышел на замену), в которых в среднем пропускал по 2,74 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 90,4. Капитан команды Зайцев в пяти встречах отметился одной результативной передачей и заработал показатель полезности «+1».