Россия проиграла США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Источник: AFP 2017

В составе чемпионов мира 2017 года заброшенными шайбами отметились Киффер Беллоуз (3-я, 53-я минуты), Кайлер Ямамото (15) и Джоуи Андерсон (60). За сборную России отличились Марсель Шолохов (11) и Андрей Алтыбармакян (44). В конце первого периода защитник сборной России Владислав Семин за удар соперника в голову был удален до конца встречи.

Соперники встречались между собой на пяти последних молодежных мировых первенствах. Только один раз россияне и американцы играли на групповом этапе — в конце декабря 2013 года в Уфе хозяева турнира выиграли у будущих чемпионов мира.