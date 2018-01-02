Сборная Чехии обыграла Финляндию и стала первым полуфиналистом МЧМ-2018

Во втором периоде финны не только отыгрались, но и вышли вперёд благодаря голам Аапели Рясянена и Олли Юолеви, однако Кристиан Райхель сравнял счёт. В третьем периоде Кристиан Весалайнен вывел Финляндию вперёд, но за две с половиной минуты до конца основного времени Филип Задина оформил дубль и перевёл встречу в овертайм.