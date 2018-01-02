Сборная Чехии обыграла Финляндию и стала первым полуфиналистом МЧМ-2018

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями
В новогоднюю ночь погиб миллионер Казинс и 4 члена его семьи
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур1
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Авангард
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
Югра
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Йокерит
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс0
Анахайм Дакс5
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс3
Нэшвилл Предаторз0
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз0
Лос-Анджелес Кингз5
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ3
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
США U204
Россия U202
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис БлюзБ3
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс1
Сан-Хосе Шаркс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз0
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз1
Питтсбург Пингвинз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина ХаррикейнзОТ4
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
02:00
Швеция U203
Словакия U202
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2.01
Канада U208
Швейцария U202
Все события
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
«Я до сих пор нахожусь в трансе»: новый конфликт с Пугачевой
Резервный фонд России перестал существовать
«Тур де Ски». Устюгов оступился в Швейцарии
«Ливерпуль» больше не намерен удерживать Коутиньо
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Чем нас лечат от похмелья
Литва сменила позицию и сказала, что сделает с Россией
«Газпром» включил счетчик Украине
Фоторепортажи
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
2 января, источник: Чемпионат.com

Сборная Чехии обыграла Финляндию и стала первым полуфиналистом МЧМ-2018

Сборная Чехии одержала победу в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии, встреча завершилась со счётом 4:3 Б.

Источник: AFP 2017

Филип Задина открыл счёт на седьмой минуте игры, реализовав большинство.

Хоккей
Молодежный ЧМ 2017-2018
1/4 финала, 2.01.2018, 20:00
Чехия U20
Б
4Финляндия U203

Во втором периоде финны не только отыгрались, но и вышли вперёд благодаря голам Аапели Рясянена и Олли Юолеви, однако Кристиан Райхель сравнял счёт. В третьем периоде Кристиан Весалайнен вывел Финляндию вперёд, но за две с половиной минуты до конца основного времени Филип Задина оформил дубль и перевёл встречу в овертайм.

В дополнительное время победитель не был выявлен, а в серии буллитов сильнее были чехи, решающий бросок реализовал Мартин Нечас.

В полуфинале Чехия встретится с победителем пары Канада — Швейцария.

Чехия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Кубок мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Чуда не случилось: сборная Брагина впервые без медалей
Овечкин опередил Кучерова и вышел в лидеры списка снайперов НХЛ
Вратарь сборной России Габулов подписал контракт с «Брюгге»
«Ман Сити» продлил серию без поражений в АПЛ до 22 матчей
Валерий Брагин прокомментировал поражение от сборной США на МЧМ
Полузащитник «Спартака» не исключил, что может покинуть клуб
Гинер уверен, что РФПЛ будет расширена до 18 команд
Новости
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома (лучшее за 2017) Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Ученые научились читать скрытые письмена древних мумий Среди интересных документов — списки покупок и налоговые декларации
Кино
Хью Джекман — о «Величайшем шоумене», Зендее и Илоне Маске Исполнивший главную роль в новом зрелищном мюзикле Хью Джекман поделился с «Кино Mail.Ru» своими мыслями о шоу-бизнесе, коммерческом искусстве и уроках пения
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
В каких платьях Алсу, Трамп и Ольга Бузова встретили Новый год Знаменитости блистали в шикарных образах.
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями Журналисты сообщают о скором отцовстве бывшего мужа Ольги Бузовой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь