Россия отомстит США за прошлогодние обиды

Источник: Газета.Ру

В ночь со 2 на 3 января по московскому времени в американском Баффало состоится матч четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборной России и хозяевами турнира — командой США.

Американцы вышли из группы А со второго места, набрав восемь очков и уступив только канадцам, которые заработали десять баллов.

Хоккей Молодежный ЧМ 2017-2018 1/4 финала, 3.01.2018, 4:00 США U20 - Россия U20 -

Причем самих «кленовых» звездно-полосатые обыграли, а захватить лидерство в группе им помешало неожиданное поражение от сборной Словакии.

Но ту встречу можно смело вынести за скобки — это был один из тех сумасшедших и непредсказуемых матчей, которые случаются в любом игровом виде спорта.

Достаточно сказать, что три шайбы влетели в ворота обеих команд за последние пять минут основного времени — и так получилось, что Самуэль Бучек склонил чашу весов в пользу Словакии (2:3).

В других матчах турнира американцы пребывали в своем привычном состоянии: громили Данию (9:0), побеждали Финляндию (5:4) и переигрывали Канаду — основное время и овертайм завершились со счетом 3:3, а в серии буллитов американцы реализовали два броска, в то время как «кленовые» — ни одного.

В целом подопечные Боба Моцко играют на стабильно высоком уровне (не зря же они действующие чемпионы мира среди коллективов до 20 лет) и демонстрируют довольно динамичный хоккей, подолгу владея шайбой и беспрестанно создавая моменты.

На воротах у звездно-полосатых надежно стоит Джейк Эттингер, выступающий за одну из сильнейших молодежных команд США — Бостонский университет.

Он даже является автором одной голевой передачи на этом турнире: в матче против Канады американцы организовали гол, играя в меньшинстве 3×5, в результате чего первый пас голкипера вошел в статистику, как один из результативных.

В атаке у сборной США стоит выделить Кейси Миттельштадта — 19-летнего нападающего, который может сыграть как в центре, так и на левом краю.

Этот форвард занимает первую строчку в гонке бомбардиров МЧМ-2018: на счету американца четыре гола и пять результативных передач.

Для сравнения: у шведа Лиаса Андерссона, идущего вторым, пять заброшенных шайб и один ассист — на три голевых действия меньше, чем у Миттельштадта.

Сборная России прошла групповой этап турнира не так гладко, как американцы, и заняла с семью очками лишь третье место, пропустив вперед Чехию (девять баллов) и Швецию (11).

Победы были одержаны над явными аутсайдерами группы Белоруссией (5:2) и Швейцарией (5:2), в то время как более-менее крепким соперникам подопечные Валерия Брагина уступали.

Так, чехи одолели нашу команду со счетом 5:4, а шведы оказались сильнее по буллитам после того, как основное время встречи и овертайм завершились вничью (3:3).

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Серьезной проблемой россиян остаются ненужные удаления, которых в игре с «тре крунур» было огромное количество,

что сыграло большую роль в том, что к концу встречи команда выдохлась и не сумела дожать соперника в основное время.

В преддверии матча с США главный тренер сборной России Брагин призвал своих подопечных действовать аккуратнее.

«У американцев команда хорошая, очень играющая. У них классное большинство, поэтому нам нужно убирать удаления», — приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

Другой наставник сборной Олег Браташ сообщил, что последний матч со шведами, несмотря на поражение, произвел на тренерский штаб благоприятное впечатление, так что серьезных изменений в составе не планируется.

«Думаю, что изменений не будет, разве что минимальные. Пока их нет.

На встречу с американцами планируем тот же состав, который начинал в предыдущей игре. По содержанию матч со шведами был лучшим.

Так складывается уже не первый чемпионат, что по ходу турнира мы прибавляем, и сейчас не исключение. Каждая следующая встреча у нас лучше в смысле командных действий, — заметил специалист.

Если уж российские тренеры довольны своей командой, то наставник американцев Моцко — тем более.

«У нас все идет нормально. Я по-прежнему считаю, что лучший хоккей у нас впереди. Наши ребята это тоже знают. Нам надо быть готовыми к четвертьфиналу и выложиться в игре.

Мы еще не провели свой лучший матч. Сейчас самое подходящее время для этого, — цитирует Моцко USA Hockey.

В прошлом году звездно-полосатые одолели молодежную «Красную машину» в полуфинале МЧМ, так что теперь у россиян есть отличная возможность отомстить и тоже выбить соперника со стадии плей-офф.