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10:45 (мск), источник: ТАСС

Сборные России и США по хоккею сыграют в ¼ финала молодежного ЧМ

ТАСС, 2 января. Хоккеисты сборных России и США проведут четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира в американском Баффало. Игра начнется в ночь на 3 января в 04:00 мск.

Источник: РИА "Новости"

Соперники по-разному провели предварительный этап турнира, который завершился в ночь на 1 января. Подопечные Валерия Брагина в группе В в четырех играх одержали две победы — над швейцарцами и белорусами — и дважды потерпели неудачу.

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Россияне проиграли в первом матче первенства в основное время чехам, чем усложнили себе задачу не попасть в плей-офф на более сильного соперника. В заключительной игре этапа со шведами хоккеистам Брагина нужно было выигрывать как минимум с разницей в две шайбы, чтобы стать в группе первыми. По ходу игры со скандинавами, которых называют одними из фаворитов турнира, россияне трижды сумели отыграться и проиграли лишь по буллитам. Бронзовые призеры последнего турнира остались в группе третьими.

Действующие чемпионы мира американцы заняли второе место в группе А. Стать первыми им помешало неожиданное поражение от словаков — «звездно-полосатые» пропустили решающий гол менее чем за три минуты до конца третьего периода. В матчах с двумя фаворитами турнира хозяева одержали победы: канадцы во встрече на открытом воздухе были обыграны по буллитам, а финнам победный гол был забит в самом конце заключительной 20-минутки.

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Статистика за Россию

Соперники встречались между собой на пяти последних молодежных мировых первенствах. Только один раз россияне и американцы играли на групповом этапе — в конце декабря 2013 года в Уфе хозяева турнира выиграли у будущих чемпионов мира. Остальные четыре поединка проходили на разных стадиях плей-офф: по два раза в ¼ финала и ½ финала. Преимущество по встречам на стороне россиян, которые уступили сопернику лишь год назад в Монреале в полуфинале в серии буллитов.

Нынешний турнир повторяет ситуацию января 2014 года, когда россияне под руководством Михаила Варнакова в шведском Мальме встречались с чемпионами мира — 2013. Тогда они одержали волевую победу (5:3) благодаря двум голам выступающего сейчас в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Никиты Задорова.

Нынешний главный тренер россиян также имеет опыт побед над американцами в плей-офф. Подопечные Брагина в ¼ финала выиграли со счетом 3:2 в Монреале, а спустя год были сильнее в борьбе за выход в финал на турнире в Хельсинки.

Хоккей
Молодежный ЧМ 2017-2018
1/4 финала, 3.01.2018, 4:00
США U20
-Россия U20-

Боевые студенты

Сборная США с 2004 года становилась чемпионом мира среди молодежных команд четыре раза (2004, 2010, 2013, 2017) и еще трижды (2007, 2011, 2016) выигрывала бронзовые медали. Это достижение связано с тем, что в Америке эффективно работает программа развития хоккеистов с детского возраста, а в плане методики и инфраструктуры созданы все условия. В отличие от канадцев, у которых большинство игроков выступает в молодежных лигах, в сборной США играют преимущественно хоккеисты команд своих университетов.

В составе Боба Мотцко, который привел команду к победе на прошлогоднем чемпионате мира, шесть его победителей. Основными вратарями являются игравшие на первенстве 2017 года Джейк Эттингер и Джозеф Уолл.

Лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата является американский форвард Кейси Миттельштадт, который был выбран в прошлом году на драфте НХЛ «Баффало» под общим восьмым номером.

Одним из лучших снайперов турнира с четырьмя голами является прошлогодний чемпион мира Кифер Беллоуз. Обращает на себя внимание и набравший в четырех матчах шесть очков (2+4) сын известного в прошлом форварда НХЛ Кейта Ткачука Брэйди Ткачук.

В остальных четвертьфинальных парах 2 января между собой сыграют команды Чехии и Финляндии, Швеции и Словакии, а также Канады и Швейцарии. Сборные Белоруссии и Дании в мини-турнире выявят команду, которая покинет высший дивизион чемпионата мира. Соперники сыграют в серии до двух побед со 2 по 5 января.

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