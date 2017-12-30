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00:59 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты сборной Швеции нанесли поражение команде Швейцарии в матче МЧМ

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Хоккеисты сборной Швеции нанесли поражение команде Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, который проходит в американском Баффало.

Источник: AFP 2017

Встреча соперников сборной России по группе В, прошедшая в субботу, завершилась победой шведов со счетом 7:2 (1:1, 2:1, 4:0).

Шведы одержали три победы в трех играх и в следующем матче встретятся с командой России. Игра состоится вечером 31 декабря. Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Швейцарцы в этот же день сыграют со сборной Чехии.

Швеция U20 7:2
(1:1, 2:1, 4:0)
Швейцария U20
30.12.2017, 22:00 Зрители: 2115 Групповой турнир: Группа B HarborCenter
Главные тренеры
Томас Монтен Кристиан Вольвенд
Вратари
Филип Ларссон Маттео Ритц
1-й период
Симон Ле Культр 05:05
05:25 Лиас Андерссон (А. Нюландер, Э. Петтерссон)
Николас Мюллер 10:13
2-й период
Аксель Симич 21:42
26:07 Лиас Андерссон
31:14 Фредрик Карлстрем
32:27 Аксель Юнссон Фьелльбю
Тим Берни 33:47
35:25
37:22 Расмус Далин
Марко Миранда 39:14
Кен Егер 39:27
3-й период
44:55 Элиас Петтерссон
50:01 Тим Седерлунд (Р. Далин, Э. Бреннстрем)
51:43 Фабиан Сеттерлунд
52:17 Элиас Петтерссон (Л. Андерссон, Р. Далин)
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Робин Шир (Чехия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Швейцария U20
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