Хоккеисты сборной Швеции нанесли поражение команде Швейцарии в матче МЧМ

Встреча соперников сборной России по группе В, прошедшая в субботу, завершилась победой шведов со счетом 7:2 (1:1, 2:1, 4:0).

Шведы одержали три победы в трех играх и в следующем матче встретятся с командой России. Игра состоится вечером 31 декабря. Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Швейцарцы в этот же день сыграют со сборной Чехии.