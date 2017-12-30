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Хоккеисты сборной Швеции нанесли поражение команде Швейцарии в матче МЧМ
МОСКВА, 31 дек —
МОСКВА, 31 дек —
Встреча соперников сборной России по группе В, прошедшая в субботу, завершилась победой шведов со счетом 7:2 (1:1, 2:1, 4:0).
Шведы одержали три победы в трех играх и в следующем матче встретятся с командой России. Игра состоится вечером 31 декабря. Обе команды уже гарантировали себе выход в
|Швеция U20
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7:2
(1:1, 2:1, 4:0)
|Швейцария U20
|Томас Монтен
|Кристиан Вольвенд
|Филип Ларссон
|Маттео Ритц
|1-й период
|Симон Ле Культр
|05:05
|05:25
|Лиас Андерссон (А. Нюландер, Э. Петтерссон)
|Николас Мюллер
|10:13
|2-й период
|Аксель Симич
|21:42
|26:07
|Лиас Андерссон
|31:14
|Фредрик Карлстрем
|32:27
|Аксель Юнссон Фьелльбю
|Тим Берни
|33:47
|35:25
|37:22
|Расмус Далин
|Марко Миранда
|39:14
|Кен Егер
|39:27
|3-й период
|44:55
|Элиас Петтерссон
|50:01
|Тим Седерлунд (Р. Далин, Э. Бреннстрем)
|51:43
|Фабиан Сеттерлунд
|52:17
|Элиас Петтерссон (Л. Андерссон, Р. Далин)
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Робин Шир (Чехия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)