Что беспокоит Брагина?

Источник: Спорт-Экспресс

НЕПОНЯТНЫЕ РАСКЛАДЫ

Сразу после того, как российские хоккеисты ушли со стадиона и погрузились в автобус, в «Харбор-Центре» началась пожарная тревога. Признаться, я не знаю, ложная она была или реальная. Скорее первое, так как я даже не шелохнулся, а за мной никто не пришел. Может быть, забыли?

Наша команда провела занятие на второй площадке этой пристройки к основному льду (нам бы такие пристройки — хоккей бы рванул в развитии) и перед ней выяснилось, что как бы Валерий Брагин не хвалил сборную после Белоруссии, он остался не всем доволен.

Дмитрий Соколов был переведен в звено к Алексею Полодяну и Михаилу Мальцеву, а Андрей Алтыбармакян теперь играет с Марселем Шолоховым и Виталием Абрамовым.

— Да у нас нет тут разделения на звенья, — прокомментировал это позже Юрий Бабенко. — Ищем, ищем. Нам нужно хорошо подойти к матчу со шведами.

— Вы расклады знаете, при которых займете первое место? — уточнил я.

— Так еще целый день впереди, — пожал плечами тренер. — Что тут загадывать. Надо просто со шведами хорошо сыграть.

— Тем более, и не поймешь, какой соперник из той группы слабый или сильный, — я вспомнил победу США над Канадой и Словакии над США.

— Во-во, — согласился Бабенко.

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ БЕРДИНА

На тренировке стало ясно, что Михаил Бердин не будет рассматриваться в качестве основного вратаря на игру против Швеции — наш голкипер немного расстроен этим, но вида не подает.

— Мне надо работать, — только и ответил он, когда я ему решил посочувствовать.

Третий голкипер в любой сборной — это серьезное испытание. Надо его преодолеть.

Во время тренировки еще поменялись местами Николай Кныжов и Никита Макеев. Но, говорят, что защитники никогда не заканчивают тренировку в тех сочетаниях, что начинают.

Удивило, что Валерий Брагин очень много и эмоционально говорил во время тренировки, чем-то он был недоволен. Что-то его беспокоит — я не знаю что. Сам он вряд ли признается, а хоккеистов на эту тему пытать тоже нет смысла.

На «сухой» разминке выделился Марсель Шолохов, который стал очередным хоккеистом, разбившим потолок стадиона. Но, знаете, там так все устроен, что это легко чинится. Никакого ущерба американцам.

В этот раз пресс-служба поэкспериментировала и вывела в микст-зону ребят, которые на протяжении всего турнира отсиживались в раздевалке. Было очень непросто.

— Надо улучшать игру в большинстве и меньшинстве, — рассказывал нам игрок «Салавата Юлаева» Анатолий Елизаров.

— Бартулиса в «Салават» пригласили, — посочувствовал я ему. — Теперь играть редко будешь.

— Посмотрим, — храбро ответил защитник.

Я увидел, как идет Артем Манукян. Бросился к нему с поздравлениями.

— Вы теперь свободны, — кричал я. — Андрей Скабелка уходит из клуба.

Манукян молчал. Меня это напрягало.

— Теперь вы не будете оловянным солдатиком в системе, — перечислял я плюсы.

Артем опустил глаза в пол. И не произносил ни слова.

— А новым тренером будет Владимир Плющев, — вытащил я последний козырь.

— Кто? — поразился Манукян, моментально вырвавшись из спячки.

— Шутка, — говорю.

И очень неудачная.

ОТКРОВЕННОСТЬ ОТ ШЕПЕЛЕВА

Александр Шепелев тоже не искушен в интервью — когда у него спросили о будущем возвращении на главную арену, то произнес.

— Мне вообще все равно, на какой арене играть.

Спасибо, думаю, за откровенность.

— А лучше на «Юности», — предлагаю.

— Да хоть на арене «Трактор».

Чем занимаются пресс-службы в клубах? Хоть бы учили разговаривать с журналистами.

У Дмитрия Саморукова другая крайность. В беседе с североамериканскими журналистами он шутит, смеется, рассказывает, какие-то истории. Как только видит российскую прессу, то сразу замыкается.

Нет, это все понятно. Свое будущее связывает с Северной Америкой. Но я уже столько таких игроков видел, которые так себя вели. Они потом возвращались в Россию и тут к ним были уже совсем другое отношение. Многие сгинули в ВХЛ.

Но ссориться я не стал. В конце концов, есть с кем поговорить на свободные темы. Да и не стоит сейчас их нервировать перед двумя важными матчами. Потом отыграюсь.