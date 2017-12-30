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30 декабря, источник: БЕЛТА

Молодежная сборная Беларуси по хоккею (U-20) проиграла Чехии на ЧМ в Баффало

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею (U-20) проиграла Чехии со счетом 5:6 (1:0, 2:5, 2:1) на чемпионате мира в американском Баффало, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период, благодаря голу минского динамовца Егора Шаранговича, осталась за белорусами. После отдыха на 21-й минуте Иван Дроздов увеличил преимущество команды Юрия Файкова — 2:0. Однако чехам за две минуты удалось сравнять счет, а затем еще трижды поразить ворота Андрея Грищенко, который уступил место в ворота Дмитрию Родику. Еще до перерыва Егор Шарангович забросил вторую шайбу для себя в игре — 3:5.

Соперники белорусов часто нарушали правила чем и воспользовались белорусы. Игорь Мартынов точным броском, использовав численное преимущество, сократил отставание до минимума — 4:5. На 54-й минуте чешским хоккеистам удалась быстрая контратака, которую точным броском завершил Марек Захар. Вскоре Владислав Габрусь кистевым броском забросил пятую шайбу у белорусов, но сравнять счет до финальной сирены не удалось.

Молодежная сборная Беларуси заняла пятое место в группе В и поборется на чемпионате мира с пятой командой группы А за право остаться в элитном раунде чемпионата мира.

Чехия U20 6:5
(0:1, 5:2, 1:2)
Белоруссия U20
30.12.2017, 20:00 Зрители: 5222 Групповой турнир: Группа B KeyBank Center
Главные тренеры
Филип Песан Юрий Файков
Вратари
Йозеф Корженарж 20:48 (Я. Шкарек 20:48) Андрей Грищенко 35:26 (Д. Родик 35:26-59:56)
1-й период
07:38 Якуб Галвас
Егор Шарангович (В. Еременко, И. Литвинов) 08:31
11:03 Даниэл Куровски
11:03 Даниэл Куровски
2-й период
Иван Дроздов (М. Сушко, В. Бовбель) 20:48
21:29 Радован Павлик (О. Сафин, К. Рейхел)
21:53 Либор Гаек (М. Нечас, В. Будик)
Дмитрий Дерябин 25:45
25:58 Филип Задина (М. Каут, А. Михнач)
32:45 Филип Хитил (М. Захар, Л. Гаек)
35:26 Радован Павлик (Ф. Хитил)
38:22 Кристиан Рейхел
Егор Шарангович (М. Сушко, В. Бовбель) 38:45
3-й период
43:43 Радован Павлик
Владислав Мартынюк 44:56
49:29 Радим Шалда
Игорь Мартынов (И. Дроздов, В. Еременко) 50:27
53:23 Марек Захар (В. Будик)
Владислав Габрусь 54:52
Статистика
41 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Якоб Грумсен (Дания)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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