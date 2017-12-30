Молодежная сборная Беларуси по хоккею (U-20) проиграла Чехии на ЧМ в Баффало

Первый период, благодаря голу минского динамовца Егора Шаранговича, осталась за белорусами. После отдыха на 21-й минуте Иван Дроздов увеличил преимущество команды Юрия Файкова — 2:0. Однако чехам за две минуты удалось сравнять счет, а затем еще трижды поразить ворота Андрея Грищенко, который уступил место в ворота Дмитрию Родику. Еще до перерыва Егор Шарангович забросил вторую шайбу для себя в игре — 3:5.

Соперники белорусов часто нарушали правила чем и воспользовались белорусы. Игорь Мартынов точным броском, использовав численное преимущество, сократил отставание до минимума — 4:5. На 54-й минуте чешским хоккеистам удалась быстрая контратака, которую точным броском завершил Марек Захар. Вскоре Владислав Габрусь кистевым броском забросил пятую шайбу у белорусов, но сравнять счет до финальной сирены не удалось.