Расклады МЧМ: как России обогнать Швецию?

Источник: Спорт-Экспресс

ТАБЛИЦА СЕЙЧАС

После матча Белоруссия — Россия (2:5) таблица в группе В ожидаемо изменилась по сравнению с четвергом, когда россияне обыграли швейцарцев (5:2), а шведы — наших обидчиков чехов (3:1), и приобрела следующий вид:

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА

Рассмотрим правила молодежного чемпионата мира. Если две команды имеют одинаковое количество очков, то выше находится та, которая победила в очной встрече. Если же таких команд три или больше, то они образуют специальную «подгруппу», и в ход вступают следующие критерии, по порядку, указанному ниже:

— Количество набранных очков в матчах внутри «подгруппы»

— Разница шайб в матчах «подгруппы»

— Количество заброшенных шайб в матчах «подгруппы»

— Очки, разница шайб, количество шайб (в указанном порядке) в матче против лучшей из оставшихся в группе сборных

— Очки, разница шайб, количество шайб (в указанном порядке) в матче против последней из оставшихся в группе сборных (если такие есть)

— Номер посева на старте турнира.

КАЛЕНДАРЬ

Нас интересует будущее: при каком раскладе сборная Валерия Брагина сможет занять первое место в группе, которое, правда, после сенсационной победы словаков над американцами, уже не гарантирует, что в четвертьфинале России не попадется одна из топ-сборных: ситуация в другом квинтете запуталась.

Календарь матчей в группе В



30 декабря

20.00 Чехия — Белоруссия

22.00 Швеция — Швейцария



31 декабря

20.00 Швейцария — Чехия



1 января

4.00 РОССИЯ — Швеция.

Прибегнем к небольшому допущению: представить, что Швейцария отберет очки у Швеции, решительно невозможно. Также невероятным выглядит неудача чехов в матче против Белоруссии.

РАСКЛАДЫ

Допустим, что к последнему игровому дню группового турнира, когда состоятся матчи Россия — Швеция и Швейцария — Чехия, таблица будет выглядеть так:

Швеция — 9 (3 матча), Чехия — 6 (3), Россия — 6 (3), Швейцария — 3 (3), Белоруссия — 0 (4).

Таким образом, все возможные расклады:

1. Россия занимает первое место в группе, если:

— Обыгрывает Швецию в основное время, а Чехия теряет хотя бы одно очко.



— Обыгрывает Швецию с разницей в две шайбы или больше. Тогда даже при победе чехов в основное время возникнет равенство тройки — у России, Швеции и Чехии будет по 9 очков и по 3 очка в личных встречах — внутри этой «подгруппы» у нашей команды окажется лучшая разница шайб — «плюс 1». У Швеции «ноль», у чехов — «минус 1».

2. Россия занимает второе место в группе, если:

— Обыгрывает Швецию с разницей в одну шайбу в основное время, а Чехия берет три очка. Тогда разница в «подгруппе» будет лучшей у шведов — «плюс 1», у России — «ноль», у чехов — «минус 1».



— Чехия проигрывает Швейцарии в основное время с разницей менее пяти шайб (вариант с более крупной разницей не менее фантастичен, чем победы Белоруссии). Тогда даже в случае нашего поражения в основное время от шведов появляется «подгруппа» из России, Чехии и Швейцарии с равенством в личных встречах по очкам, где на данный момент у команды Брагина разница шайб «плюс 2», у чехов — «плюс 1», а у Швейцарии «минус 3».



— Россия набирает два очка, а Чехия — одно.

3. Россия занимает третье место в группе, если:

— Набирает в последний игровой день одно очко, а Чехия — два.