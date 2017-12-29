Расклады МЧМ: как России обогнать Швецию?
Рассказываем о дальнейших вариантах развития события для нашей команды перед
Рассказываем о дальнейших вариантах развития события для нашей команды перед
ТАБЛИЦА СЕЙЧАС
После матча Белоруссия — Россия (2:5) таблица в группе В ожидаемо изменилась по сравнению с четвергом, когда россияне обыграли швейцарцев (5:2), а шведы — наших обидчиков чехов (3:1), и приобрела следующий вид:
РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
Рассмотрим правила молодежного чемпионата мира. Если две команды имеют одинаковое количество очков, то выше находится та, которая победила в очной встрече. Если же таких команд три или больше, то они образуют специальную «подгруппу», и в ход вступают следующие критерии, по порядку, указанному ниже:
— Количество набранных очков в матчах внутри «подгруппы»
— Разница шайб в матчах «подгруппы»
— Количество заброшенных шайб в матчах «подгруппы»
— Очки, разница шайб, количество шайб (в указанном порядке) в матче против лучшей из оставшихся в группе сборных
— Очки, разница шайб, количество шайб (в указанном порядке) в матче против последней из оставшихся в группе сборных (если такие есть)
— Номер посева на старте турнира.
КАЛЕНДАРЬ
Нас интересует будущее: при каком раскладе сборная Валерия Брагина сможет занять первое место в группе, которое, правда, после сенсационной победы словаков над американцами, уже не гарантирует, что в четвертьфинале России не попадется одна из топ-сборных: ситуация в другом квинтете запуталась.
Календарь матчей в группе В
30 декабря
20.00 Чехия — Белоруссия
22.00 Швеция — Швейцария
31 декабря
20.00 Швейцария — Чехия
1 января
4.00 РОССИЯ — Швеция.
Прибегнем к небольшому допущению: представить, что Швейцария отберет очки у Швеции, решительно невозможно. Также невероятным выглядит неудача чехов в матче против Белоруссии.
РАСКЛАДЫ
Допустим, что к последнему игровому дню группового турнира, когда состоятся матчи Россия — Швеция и Швейцария — Чехия, таблица будет выглядеть так:
Швеция — 9 (3 матча), Чехия — 6 (3), Россия — 6 (3), Швейцария — 3 (3), Белоруссия — 0 (4).
Таким образом, все возможные расклады:
1. Россия занимает первое место в группе, если:
— Обыгрывает Швецию в основное время, а Чехия теряет хотя бы одно очко.
— Обыгрывает Швецию с разницей в две шайбы или больше. Тогда даже при победе чехов в основное время возникнет равенство тройки — у России, Швеции и Чехии будет по 9 очков и по 3 очка в личных встречах — внутри этой «подгруппы» у нашей команды окажется лучшая разница шайб — «плюс 1». У Швеции «ноль», у чехов — «минус 1».
2. Россия занимает второе место в группе, если:
— Обыгрывает Швецию с разницей в одну шайбу в основное время, а Чехия берет три очка. Тогда разница в «подгруппе» будет лучшей у шведов — «плюс 1», у России — «ноль», у чехов — «минус 1».
— Чехия проигрывает Швейцарии в основное время с разницей менее пяти шайб (вариант с более крупной разницей не менее фантастичен, чем победы Белоруссии). Тогда даже в случае нашего поражения в основное время от шведов появляется «подгруппа» из России, Чехии и Швейцарии с равенством в личных встречах по очкам, где на данный момент у команды Брагина разница шайб «плюс 2», у чехов — «плюс 1», а у Швейцарии «минус 3».
— Россия набирает два очка, а Чехия — одно.
3. Россия занимает третье место в группе, если:
— Набирает в последний игровой день одно очко, а Чехия — два.
Ключевой вывод: скорее всего, для победы в группе В команде Брагина придется обыгрывать шведов с разницей в две шайбы.
|Белоруссия U20
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2:5
(0:2, 0:1, 2:2)
|Россия U20
|Юрий Файков
|Валерий Брагин
|Андрей Грищенко
|Владислав Сухачев
|1-й период
|Алексей Полодян (А. Алтыбармакян, Мих. Мальцев)
|10:14
|Герман Рубцов (А. Каюмов)
|12:44
|2-й период
|Клим Костин (А. Свечников)
|23:33
|Артем Манукян
|27:38
|30:37
|35:24
|Владислав Еременко
|39:58
|Дмитрий Буровцев
|3-й период
|42:03
|Дмитрий Дерябин (С. Пищук)
|Артур Каюмов (А. Манукян, Г. Рубцов)
|44:21
|Дмитрий Саморуков
|45:09
|Клим Костин (А. Свечников, Г.С. Иванов)
|48:12
|50:43
|Сергей Пищук (И. Мартынов)
|Артем Минулин
|54:14
|Михаил Мальцев
|54:48
|Михаил Мальцев
|54:48
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
|Главный судья
|Мануэль Николич (Австрия)