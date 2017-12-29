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01:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Расклады МЧМ: как России обогнать Швецию?

Рассказываем о дальнейших вариантах развития события для нашей команды перед плей-офф

Источник: Спорт-Экспресс

ТАБЛИЦА СЕЙЧАС

После матча Белоруссия — Россия (2:5) таблица в группе В ожидаемо изменилась по сравнению с четвергом, когда россияне обыграли швейцарцев (5:2), а шведы — наших обидчиков чехов (3:1), и приобрела следующий вид:

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА

Рассмотрим правила молодежного чемпионата мира. Если две команды имеют одинаковое количество очков, то выше находится та, которая победила в очной встрече. Если же таких команд три или больше, то они образуют специальную «подгруппу», и в ход вступают следующие критерии, по порядку, указанному ниже:

— Количество набранных очков в матчах внутри «подгруппы»
— Разница шайб в матчах «подгруппы»
— Количество заброшенных шайб в матчах «подгруппы»
— Очки, разница шайб, количество шайб (в указанном порядке) в матче против лучшей из оставшихся в группе сборных
— Очки, разница шайб, количество шайб (в указанном порядке) в матче против последней из оставшихся в группе сборных (если такие есть)
— Номер посева на старте турнира.

КАЛЕНДАРЬ

Нас интересует будущее: при каком раскладе сборная Валерия Брагина сможет занять первое место в группе, которое, правда, после сенсационной победы словаков над американцами, уже не гарантирует, что в четвертьфинале России не попадется одна из топ-сборных: ситуация в другом квинтете запуталась.

Календарь матчей в группе В

30 декабря
20.00 Чехия — Белоруссия
22.00 Швеция — Швейцария

31 декабря
20.00 Швейцария — Чехия

1 января
4.00 РОССИЯ — Швеция.

Прибегнем к небольшому допущению: представить, что Швейцария отберет очки у Швеции, решительно невозможно. Также невероятным выглядит неудача чехов в матче против Белоруссии.

РАСКЛАДЫ

Допустим, что к последнему игровому дню группового турнира, когда состоятся матчи Россия — Швеция и Швейцария — Чехия, таблица будет выглядеть так:

Швеция — 9 (3 матча), Чехия — 6 (3), Россия — 6 (3), Швейцария — 3 (3), Белоруссия — 0 (4).

Таким образом, все возможные расклады:

1. Россия занимает первое место в группе, если:

— Обыгрывает Швецию в основное время, а Чехия теряет хотя бы одно очко.

— Обыгрывает Швецию с разницей в две шайбы или больше. Тогда даже при победе чехов в основное время возникнет равенство тройки — у России, Швеции и Чехии будет по 9 очков и по 3 очка в личных встречах — внутри этой «подгруппы» у нашей команды окажется лучшая разница шайб — «плюс 1». У Швеции «ноль», у чехов — «минус 1».

2. Россия занимает второе место в группе, если:

— Обыгрывает Швецию с разницей в одну шайбу в основное время, а Чехия берет три очка. Тогда разница в «подгруппе» будет лучшей у шведов — «плюс 1», у России — «ноль», у чехов — «минус 1».

— Чехия проигрывает Швейцарии в основное время с разницей менее пяти шайб (вариант с более крупной разницей не менее фантастичен, чем победы Белоруссии). Тогда даже в случае нашего поражения в основное время от шведов появляется «подгруппа» из России, Чехии и Швейцарии с равенством в личных встречах по очкам, где на данный момент у команды Брагина разница шайб «плюс 2», у чехов — «плюс 1», а у Швейцарии «минус 3».

— Россия набирает два очка, а Чехия — одно.

3. Россия занимает третье место в группе, если:

— Набирает в последний игровой день одно очко, а Чехия — два.

Ключевой вывод: скорее всего, для победы в группе В команде Брагина придется обыгрывать шведов с разницей в две шайбы.

Белоруссия U20 2:5
(0:2, 0:1, 2:2)
Россия U20
29.12.2017, 20:00 Зрители: 1841 Групповой турнир: Группа B HarborCenter
Главные тренеры
Юрий Файков Валерий Брагин
Вратари
Андрей Грищенко Владислав Сухачев
1-й период
Алексей Полодян (А. Алтыбармакян, Мих. Мальцев) 10:14
Герман Рубцов (А. Каюмов) 12:44
2-й период
Клим Костин (А. Свечников) 23:33
Артем Манукян 27:38
30:37
35:24 Владислав Еременко
39:58 Дмитрий Буровцев
3-й период
42:03 Дмитрий Дерябин (С. Пищук)
Артур Каюмов (А. Манукян, Г. Рубцов) 44:21
Дмитрий Саморуков 45:09
Клим Костин (А. Свечников, Г.С. Иванов) 48:12
50:43 Сергей Пищук (И. Мартынов)
Артем Минулин 54:14
Михаил Мальцев 54:48
Михаил Мальцев 54:48
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Главный судья Мануэль Николич (Австрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия U20
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Белоруссия U20
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Швеция U20
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