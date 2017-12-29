Молодежная сборная России по хоккею обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ, обыграв белорусов
ТАСС, 29 декабря. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) обеспечила себе выход в
ТАСС, 29 декабря. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) обеспечила себе выход в
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Полодян (11-я минута), Герман Рубцов (13), Клим Костин (24, 48) и Артур Каюмов (45). За белорусскую команду отличились Дмитрий Дерябин (42) и Сергей Пищук (51).
Сборная России набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу группы В. В четвертьфинал турнира выйдут первые четыре команды в каждой группе. Даже в случае поражения в заключительном матче группового этапа команда Валерия Брагина не опустится ниже третьего места.
В заключительном матче группы В сборная России 1 января сыграет с командой Швеции.
Молодежные чемпионаты мира проходят ежегодно с 1977 года, во всех 40 турнирах приняли участие лишь команды Канады, Финляндии и Швеции. Чаще других чемпионами мира становились хоккеисты Канады — 16 раз, 13 побед в сумме у сборных СССР, СНГ и России.
Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.
|Белоруссия U20
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2:5
(0:2, 0:1, 2:2)
|Россия U20
|Юрий Файков
|Валерий Брагин
|Андрей Грищенко
|Владислав Сухачев
|1-й период
|Алексей Полодян (А. Алтыбармакян, Мих. Мальцев)
|10:14
|Герман Рубцов (А. Каюмов)
|12:44
|2-й период
|Клим Костин (А. Свечников)
|23:33
|Артем Манукян
|27:38
|30:37
|35:24
|Владислав Еременко
|39:58
|Дмитрий Буровцев
|3-й период
|42:03
|Дмитрий Дерябин (С. Пищук)
|Артур Каюмов (А. Манукян, Г. Рубцов)
|44:21
|Дмитрий Саморуков
|45:09
|Клим Костин (А. Свечников, Г.С. Иванов)
|48:12
|50:43
|Сергей Пищук (И. Мартынов)
|Артем Минулин
|54:14
|Михаил Мальцев
|54:48
|Михаил Мальцев
|54:48
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
|Главный судья
|Мануэль Николич (Австрия)