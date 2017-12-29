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29 декабря, источник: ТАСС

Молодежная сборная России по хоккею обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ, обыграв белорусов

ТАСС, 29 декабря. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира, одержав победу над командой Белоруссии (5:2) в третьем матче группового этапа. Турнир проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Полодян (11-я минута), Герман Рубцов (13), Клим Костин (24, 48) и Артур Каюмов (45). За белорусскую команду отличились Дмитрий Дерябин (42) и Сергей Пищук (51).

Сборная России набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу группы В. В четвертьфинал турнира выйдут первые четыре команды в каждой группе. Даже в случае поражения в заключительном матче группового этапа команда Валерия Брагина не опустится ниже третьего места.

В заключительном матче группы В сборная России 1 января сыграет с командой Швеции.

Молодежные чемпионаты мира проходят ежегодно с 1977 года, во всех 40 турнирах приняли участие лишь команды Канады, Финляндии и Швеции. Чаще других чемпионами мира становились хоккеисты Канады — 16 раз, 13 побед в сумме у сборных СССР, СНГ и России.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.

Белоруссия U20 2:5
(0:2, 0:1, 2:2)
Россия U20
29.12.2017, 20:00 Зрители: 1841 Групповой турнир: Группа B HarborCenter
Главные тренеры
Юрий Файков Валерий Брагин
Вратари
Андрей Грищенко Владислав Сухачев
1-й период
Алексей Полодян (А. Алтыбармакян, Мих. Мальцев) 10:14
Герман Рубцов (А. Каюмов) 12:44
2-й период
Клим Костин (А. Свечников) 23:33
Артем Манукян 27:38
30:37
35:24 Владислав Еременко
39:58 Дмитрий Буровцев
3-й период
42:03 Дмитрий Дерябин (С. Пищук)
Артур Каюмов (А. Манукян, Г. Рубцов) 44:21
Дмитрий Саморуков 45:09
Клим Костин (А. Свечников, Г.С. Иванов) 48:12
50:43 Сергей Пищук (И. Мартынов)
Артем Минулин 54:14
Михаил Мальцев 54:48
Михаил Мальцев 54:48
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Главный судья Мануэль Николич (Австрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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