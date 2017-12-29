Хоккеисты Беларуси и России сыграют на молодежном ЧМ в Баффало

Источник: РИА "Новости"

Обе команды уже провели на турнире в группе В по две встречи. Подопечные Юрия Файкова уступили шведам (1:6) и швейцарцам (2:3). Россияне после поражения от Чехии в первом туре (4:5), переиграли Швейцарию — 5:2.

Причиной поражений белорусской команды в прошедших матчах стали ошибки в защите, которых игроки, как отметили в тренерском штабе, постараются избежать в предстоящей встрече. Матч в Баффало начнется в 20.00. Телеканал «Беларусь 2» проведет прямую трансляцию встречи.

Ранее молодежной сборной Беларуси не удавалось обыгрывать соперников из России на чемпионатах мира. На мировом форуме 2015 года в Чехии белорусы уступили 0:7, наиболее крупные поражения они потерпели в декабре 1998 года (0:10) и в 2000-м (1:12). Удастся ли прервать серию поражений нашей «молодежке»? Ответ на этот вопрос болельщики получат сегодня вечером.

Турнирное положение в группе В:

1. Швеция — 6 (2). 2. Россия — 3 (2). 3. Чехия — 3 (2). 4. Швейцария — 3 (2). 5. Беларусь — 0 (2).

В группе А Финляндия была сильнее Дании — 4:2, сборная США неожиданно уступила Словакии — 2:3.

Канадские и американские хоккеисты сегодня проведут очередной матч турнира на 70-тысячной арене New Era. На матче, по словам организаторов, ожидается аншлаг.

Турнирное положение в группе А:

1. Канада — 6 (2). 2. США — 3 (2). 3. Финляндия — 3 (2). 4. Словакия — 3 (2). 5. Дания — 0 (2).