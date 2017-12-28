Состоялся 12-й традиционный турнир на Кубок друзей Аленичева.
Мышиная охота: Россия с огромным трудом победила Швейцарию
Во втором матче молодежного чемпионата мира команда Валерия Брагина обыграла швейцарцев (5:2).
Во втором матче молодежного чемпионата мира команда Валерия Брагина обыграла швейцарцев (5:2).
Главное наблюдение по этому матчу: это одна из самых слабых сборных Швейцарии из всех увиденных мной на молодежных чемпионатах мира за последние 10 лет. Бывали разные команды: и те, которых мы обыгрывали лишь в серии буллитов, отскочив благодаря
Но всегда швейцарцы были или пытались быть сборной, которая не просто не боится фаворита, но и доказывает это на деле — и уж точно не сидит безвылазно в обороне, совершая четыре броска в створ в равных составах за первые два периода. Вчерашние мучения альпийцев с белорусами вовсе не случайны — по классу команды как никогда в последние годы близки.
Да, у этих проблем Швейцарии есть рациональное оправдание: в команде 9 хоккеистов 1999 года рождения и еще 5 (!) — 2000-го. 14 игроков — все эти довольно талантливые парни вроде Гросса, Курашева, Эггенбергера, Нуссбаумера приедут на МЧМ через год и будут уже не желторотыми на таком уровне юнцами. А привычной сборной Швейцарией — злой, колючей и готовы бороться с лидерами на равных не только по счету, но и по игре.
И именно поэтому все сегодняшнее преимущество, большое (не огромное) количество голевых моментов в позитив занести непросто. Куда больше запомнились:
— Две результативные ошибки Никиты Макеева, которые превратили матч, который должен был стать легкой прогулкой, в кошмарную нервотрепку. Серьезно: вы помните хоть один серьезный сэйв Владислава Сухачева?
— Бесконечную «возню» у бортов в чужой зоне: у нынешней сборной России не хватает ресурсов для игры в пас и на пятачке, и тяжело надеяться, что банальные передачи шайбы за воротами без постепенного увеличения остроты атаки могут просто так закончиться голами.
— Слабая игра в большинстве. Заброшенная шайба в первом периоде — хорошо, но почти минута в формате «пять на три» оставила все то же гнетущее впечатление слабой подготовки реализации лишнего перед турниром.
К счастью, эта Швейцария пока очень слабенькая. К счастью, в ее составе не было Нико Хишира. Россия была обязана, обязана и еще раз обязана побеждать — поражение стало бы чудовищной катастрофой.
Не подумайте, что в этой виктории не было никакого позитива: самые молодые форварды в нашей сборной, Клим Костин и Андрей Свечников — настоящие красавцы.
У последнего многое не получалось: обводки, силовая игра, броски. И провел на льду Свечников меньше 11 минут. Но несколько тонких передач — и Андрей заслуженно ушел со льда с двумя голевыми передачами, при этом и в победной атаке он тоже успел поучаствовать.
Ну, а Костин с огромным отрывом лучший хоккеист встречи. Он был везде: в большинстве и меньшинстве, в качестве завершителя, ассистента и дриблера. Кажется, Валерию Брагину стоит серьезно подумать над перераспределением игрового времени в пользу форвардов четвертой тройки.
Хорошо, что эта мышиная охота — а
|Россия U20
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5:2
(1:0, 1:1, 3:1)
|Швейцария U20
|Валерий Брагин
|Кристиан Вольвенд
|Владислав Сухачев
|Филип Вютрих 58:29 (Ф. Вютрих 58:31)
|1-й период
|02:21
|Андрей Свечников
|06:28
|Егор I Зайцев
|Давид Барандун
|09:35
|10:21
|Владислав Семин (Д. Соколов)
|2-й период
|Марко Миранда (Ф. Курашев, Г. Мальяр)
|20:09
|20:59
|Виталий Абрамов
|Свен Леунбергер
|31:07
|Нико Гросс
|32:15
|38:16
|Клим Костин (А. Свечников, В. Семин)
|Симон Ле Культр
|39:29
|3-й период
|Кен Егер (Д. Сигрист, А. Хайм)
|42:10
|51:02
|Артур Каюмов (К. Костин)
|58:18
|Георгий Иванов (А. Свечников)
|58:31
|п.в.
|Виталий Абрамов (Д. Соколов)
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Якоб Грумсен (Дания)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)