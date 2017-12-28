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01:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мышиная охота: Россия с огромным трудом победила Швейцарию

Во втором матче молодежного чемпионата мира команда Валерия Брагина обыграла швейцарцев (5:2).

Главное наблюдение по этому матчу: это одна из самых слабых сборных Швейцарии из всех увиденных мной на молодежных чемпионатах мира за последние 10 лет. Бывали разные команды: и те, которых мы обыгрывали лишь в серии буллитов, отскочив благодаря чудо-голу Никиты Кучерова в концовке — как на МЧМ-2013. И те, которых мы разрывали (по крайнем мере, по счету — 7:0), как на групповом турнире на МЧМ-2015.

Но всегда швейцарцы были или пытались быть сборной, которая не просто не боится фаворита, но и доказывает это на деле — и уж точно не сидит безвылазно в обороне, совершая четыре броска в створ в равных составах за первые два периода. Вчерашние мучения альпийцев с белорусами вовсе не случайны — по классу команды как никогда в последние годы близки.

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Да, у этих проблем Швейцарии есть рациональное оправдание: в команде 9 хоккеистов 1999 года рождения и еще 5 (!) — 2000-го. 14 игроков — все эти довольно талантливые парни вроде Гросса, Курашева, Эггенбергера, Нуссбаумера приедут на МЧМ через год и будут уже не желторотыми на таком уровне юнцами. А привычной сборной Швейцарией — злой, колючей и готовы бороться с лидерами на равных не только по счету, но и по игре.

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И именно поэтому все сегодняшнее преимущество, большое (не огромное) количество голевых моментов в позитив занести непросто. Куда больше запомнились:

— Две результативные ошибки Никиты Макеева, которые превратили матч, который должен был стать легкой прогулкой, в кошмарную нервотрепку. Серьезно: вы помните хоть один серьезный сэйв Владислава Сухачева?

— Бесконечную «возню» у бортов в чужой зоне: у нынешней сборной России не хватает ресурсов для игры в пас и на пятачке, и тяжело надеяться, что банальные передачи шайбы за воротами без постепенного увеличения остроты атаки могут просто так закончиться голами.

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— Слабая игра в большинстве. Заброшенная шайба в первом периоде — хорошо, но почти минута в формате «пять на три» оставила все то же гнетущее впечатление слабой подготовки реализации лишнего перед турниром.

К счастью, эта Швейцария пока очень слабенькая. К счастью, в ее составе не было Нико Хишира. Россия была обязана, обязана и еще раз обязана побеждать — поражение стало бы чудовищной катастрофой.

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Не подумайте, что в этой виктории не было никакого позитива: самые молодые форварды в нашей сборной, Клим Костин и Андрей Свечников — настоящие красавцы.

У последнего многое не получалось: обводки, силовая игра, броски. И провел на льду Свечников меньше 11 минут. Но несколько тонких передач — и Андрей заслуженно ушел со льда с двумя голевыми передачами, при этом и в победной атаке он тоже успел поучаствовать.

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Ну, а Костин с огромным отрывом лучший хоккеист встречи. Он был везде: в большинстве и меньшинстве, в качестве завершителя, ассистента и дриблера. Кажется, Валерию Брагину стоит серьезно подумать над перераспределением игрового времени в пользу форвардов четвертой тройки.

Хорошо, что эта мышиная охота — а по-другому, учитывая уровень соперника, ее и не назовешь, завершилась успешно. Та самая мышь все никак не хотела выходить на сыр, но добить ее получилось и в ее собственной норе. Перед матчем против Белоруссии можно немного расслабиться.

Россия U20 5:2
(1:0, 1:1, 3:1)
Швейцария U20
28.12.2017, 22:00 Зрители: 1895 Групповой турнир: Группа B HarborCenter
Главные тренеры
Валерий Брагин Кристиан Вольвенд
Вратари
Владислав Сухачев Филип Вютрих 58:29 (Ф. Вютрих 58:31)
1-й период
02:21 Андрей Свечников
06:28 Егор I Зайцев
Давид Барандун 09:35
10:21 Владислав Семин (Д. Соколов)
2-й период
Марко Миранда (Ф. Курашев, Г. Мальяр) 20:09
20:59 Виталий Абрамов
Свен Леунбергер 31:07
Нико Гросс 32:15
38:16 Клим Костин (А. Свечников, В. Семин)
Симон Ле Культр 39:29
3-й период
Кен Егер (Д. Сигрист, А. Хайм) 42:10
51:02 Артур Каюмов (К. Костин)
58:18 Георгий Иванов (А. Свечников)
58:31 п.в. Виталий Абрамов (Д. Соколов)
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Якоб Грумсен (Дания)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Швейцария U20
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