Российские хоккеисты обыграли швейцарцев на молодежном чемпионате мира

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
5 суперфудов, которые рекомендуют есть в 2018 году
СМИ сообщили о ракетной атаке на российскую базу Хмеймим
Мы их потеряли: названы главные утраты 2017 года (фото)
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Хоккей. НХЛ
овертайм
Сан-Хосе Шаркс2
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Торонто Мэйпл Ливз7
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
04:00
США U202
Словакия U203
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон КэпиталзБ4
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз3
Филадельфия Флайерз2
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
ХК Динамо
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Швеция U203
Чехия U201
Хоккей. КХЛ
18:30
Лада
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
СКА
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:00
Белоруссия U20
Россия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Россия U205
Швейцария U202
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.12
Финляндия U204
Дания U201
Хоккей. КХЛ
28.12
Витязь1
Йокерит4
Все события
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Роналду во второй раз подряд назван лучшим спортсменом Европы
Быстров воссоединится с Аршавиным? Трансферные слухи дня
Юлия Барановская стала героиней яркой новогодней съемки
Синди Кроуфорд снялась в чувственной фотосессии для глянца
Названы самые необычные секс-травмы
5 суперфудов, которые рекомендуют есть в 2018 году
«Просто дети»: иностранцы сравнили спецназ РФ и «Морских котиков»
Кедми: Путин обыграл США на Украине
Фоторепортажи
26События 2017 года в фотографиях
25Лучшие спортивные фото 2017 года
00:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские хоккеисты обыграли швейцарцев на молодежном чемпионате мира

Cборная России обыграла команду Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в четверг, 28 декабря, и завершилась со счетом 5:2. В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились нападающий Владислав Семин (10 минута), Клим Костин (38), Артур Каюмов (51), Андрей Свечников (59), Виталий Абрамов (59). За швейцарцев отличились форвард Марко Миранда (20), Кен Джагер (42).

В следующем матче россияне сыграют со сборной Белоруссии. Игра пройдет 29 декабря.

26 декабря в первом матче молодежного первенства сборная России потерпела поражение от команды Чехии. Встреча завершилась со счетом 5:4.

Молодежный чемпионат мира проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк) и завершится 5 января.

Россия U20 5:2
(1:0, 1:1, 3:1)
Швейцария U20
28.12.2017, 22:00 Зрители: 1895 Групповой турнир: Группа B HarborCenter
Главные тренеры
Валерий Брагин Кристиан Вольвенд
Вратари
Владислав Сухачев Филип Вютрих 58:29 (Ф. Вютрих 58:31)
1-й период
02:21 Андрей Свечников
06:28 Егор I Зайцев
Давид Барандун 09:35
10:21 Владислав Семин (Д. Соколов)
2-й период
Марко Миранда (Ф. Курашев, Г. Мальяр) 20:09
20:59 Виталий Абрамов
Свен Леунбергер 31:07
Нико Гросс 32:15
38:16 Клим Костин (А. Свечников, В. Семин)
Симон Ле Культр 39:29
3-й период
Кен Егер (Д. Сигрист, А. Хайм) 42:10
51:02 Артур Каюмов (К. Костин)
58:18 Георгий Иванов (А. Свечников)
58:31 п.в. Виталий Абрамов (Д. Соколов)
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Якоб Грумсен (Дания)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Швейцария U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Кубок мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
Мышиная охота: Россия с трудом одержала первую победу на МЧМ
Глоток шампанского: россияне выиграли Рождественскую гонку
Роналду во второй раз подряд назван лучшим спортсменом Европы
Быстров воссоединится с Аршавиным? Трансферные слухи дня
Юрий Семин заявил о разногласии с руководством «Локомотива»
Арсен Венгер повторил рекорд Алекса Фергюсона
Россиянин признан лучшим руководителем футбольного клуба
Новости
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Анастасия Волочкова пришла за женихом на шоу «Давай поженимся!» Артистка решила устроить личную жизнь в популярной передаче
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
17 звёздных елок: чья лучше? Татьяна Навка, Тимати, Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости уже показали, как они украсили свои новогодние елки
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь