Российские хоккеисты обыграли швейцарцев на молодежном чемпионате мира
Cборная России обыграла команду Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Cборная России обыграла команду Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в четверг, 28 декабря, и завершилась со счетом 5:2. В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились нападающий Владислав Семин (10 минута), Клим Костин (38), Артур Каюмов (51), Андрей Свечников (59), Виталий Абрамов (59). За швейцарцев отличились форвард Марко Миранда (20), Кен Джагер (42).
В следующем матче россияне сыграют со сборной Белоруссии. Игра пройдет 29 декабря.
26 декабря в первом матче молодежного первенства сборная России потерпела поражение от команды Чехии. Встреча завершилась со счетом 5:4.
Молодежный чемпионат мира проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк) и завершится 5 января.
|Россия U20
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5:2
(1:0, 1:1, 3:1)
|Швейцария U20
|Валерий Брагин
|Кристиан Вольвенд
|Владислав Сухачев
|Филип Вютрих 58:29 (Ф. Вютрих 58:31)
|1-й период
|02:21
|Андрей Свечников
|06:28
|Егор I Зайцев
|Давид Барандун
|09:35
|10:21
|Владислав Семин (Д. Соколов)
|2-й период
|Марко Миранда (Ф. Курашев, Г. Мальяр)
|20:09
|20:59
|Виталий Абрамов
|Свен Леунбергер
|31:07
|Нико Гросс
|32:15
|38:16
|Клим Костин (А. Свечников, В. Семин)
|Симон Ле Культр
|39:29
|3-й период
|Кен Егер (Д. Сигрист, А. Хайм)
|42:10
|51:02
|Артур Каюмов (К. Костин)
|58:18
|Георгий Иванов (А. Свечников)
|58:31
|п.в.
|Виталий Абрамов (Д. Соколов)
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Якоб Грумсен (Дания)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)